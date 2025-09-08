https://sarabic.ae/20250908/انطلاق-أسبوع-اللغة-والثقافة-الروسية-في-النيجر-1104634207.html
انطلاق أسبوع اللغة والثقافة الروسية في النيجر
انطلاق أسبوع اللغة والثقافة الروسية في النيجر
انطلقت فعاليات أسبوع اللغة والثقافة الروسية، الذي ينظمه البيت الروسي في نيامي، عاصمة النيجر، اليوم الإثنين، بمشاركة خريجي الجامعات النيجيرية الذين درسوا في... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
كما تم عقد مؤتمر فيديو تفاعلي مع ممثل جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية، حيث تم الإشارة إلى أهمية التبادل الأكاديمي والصداقة بين روسيا والنيجر.
انطلاق أسبوع اللغة والثقافة الروسية في النيجر
انطلقت فعاليات أسبوع اللغة والثقافة الروسية، الذي ينظمه البيت الروسي في نيامي، عاصمة النيجر، اليوم الإثنين، بمشاركة خريجي الجامعات النيجيرية الذين درسوا في الاتحاد السوفييتي وطلاب البيت الروسي.
كما تم عقد مؤتمر فيديو تفاعلي مع ممثل جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية، حيث تم الإشارة إلى أهمية التبادل الأكاديمي والصداقة بين روسيا والنيجر.
وكان البيت الروسي "المركز الثقافي الروسي" في العاصمة النيجرية نيامي، نظم الشهر الماضي، معرضا بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم العلم الوطني الروسي.
وذكر مراسل "سبوتنيك" في نيامي، أن "البيت الروسي
نظم معرضا بمناسبة بيوم العلم الروسي، وسط أجواء احتفالية"، مضيفا أن "مدير البيت الروسي أحمد بيلو قدم للحضور محاضرة سلّط فيها الضوء على معنى العلم الروسي وأهميته كرمز من رموز روسيا".
وتحتفل روسيا في 22 آب/أغسطس من كل عام بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر.
وجرت الموافقة على اللائحة الخاصة بالعلم في روسيا، بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2000، على القانون الدستوري الاتحادي "حول علم دولة روسيا".
وكان رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، قد هنؤوا المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا
الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية، ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.
وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".
وترمز ألوان علم روسيا، الأبيض للسلام والنقاء والكمال، والأزرق هو لون الإيمان والإخلاص والثبات، والأحمر يرمز إلى الطاقة والقوة والتضحية بالدماء لأجل الوطن