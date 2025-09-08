انطلاق أسبوع اللغة والثقافة الروسية في النيجر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/انطلاق-أسبوع-اللغة-والثقافة-الروسية-في-النيجر-1104634207.html
انطلاق أسبوع اللغة والثقافة الروسية في النيجر
انطلاق أسبوع اللغة والثقافة الروسية في النيجر
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات أسبوع اللغة والثقافة الروسية، الذي ينظمه البيت الروسي في نيامي، عاصمة النيجر، اليوم الإثنين، بمشاركة خريجي الجامعات النيجيرية الذين درسوا في... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T17:59+0000
2025-09-08T17:59+0000
النيجر
أخبار النيجر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104634050_0:34:712:435_1920x0_80_0_0_eb8a77f60b6a5996a36b0ce6b5c3e8c9.jpg
كما تم عقد مؤتمر فيديو تفاعلي مع ممثل جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية، حيث تم الإشارة إلى أهمية التبادل الأكاديمي والصداقة بين روسيا والنيجر.وذكر مراسل "سبوتنيك" في نيامي، أن "البيت الروسي نظم معرضا بمناسبة بيوم العلم الروسي، وسط أجواء احتفالية"، مضيفا أن "مدير البيت الروسي أحمد بيلو قدم للحضور محاضرة سلّط فيها الضوء على معنى العلم الروسي وأهميته كرمز من رموز روسيا".وتحتفل روسيا في 22 آب/أغسطس من كل عام بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر.وكان رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، قد هنؤوا المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية، ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".وترمز ألوان علم روسيا، الأبيض للسلام والنقاء والكمال، والأزرق هو لون الإيمان والإخلاص والثبات، والأحمر يرمز إلى الطاقة والقوة والتضحية بالدماء لأجل الوطن
https://sarabic.ae/20250822/البيت-الروسي-في-النيجر-ينظم-معرضا-بمناسبة-الاحتفال-بيوم-العلم-الوطني-1104045535.html
https://sarabic.ae/20250822/رواد-الفضاء-الروس-يهنئون-مواطني-بلادهم-بيوم-العلم-الوطني-من-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1104023470.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104634050_132:0:712:435_1920x0_80_0_0_531178ea472e7517f682c5969e9cbcb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم
النيجر, أخبار النيجر, روسيا, أخبار روسيا اليوم

انطلاق أسبوع اللغة والثقافة الروسية في النيجر

17:59 GMT 08.09.2025
© Photo / x/@AyatIdrissaالنيجر
النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Photo / x/@AyatIdrissa
تابعنا عبر
انطلقت فعاليات أسبوع اللغة والثقافة الروسية، الذي ينظمه البيت الروسي في نيامي، عاصمة النيجر، اليوم الإثنين، بمشاركة خريجي الجامعات النيجيرية الذين درسوا في الاتحاد السوفييتي وطلاب البيت الروسي.
كما تم عقد مؤتمر فيديو تفاعلي مع ممثل جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية، حيث تم الإشارة إلى أهمية التبادل الأكاديمي والصداقة بين روسيا والنيجر.

وكان البيت الروسي "المركز الثقافي الروسي" في العاصمة النيجرية نيامي، نظم الشهر الماضي، معرضا بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم العلم الوطني الروسي.

علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
مجتمع
"البيت الروسي" في النيجر ينظم معرضا بمناسبة الاحتفال بيوم العلم الوطني
22 أغسطس, 18:36 GMT
وذكر مراسل "سبوتنيك" في نيامي، أن "البيت الروسي نظم معرضا بمناسبة بيوم العلم الروسي، وسط أجواء احتفالية"، مضيفا أن "مدير البيت الروسي أحمد بيلو قدم للحضور محاضرة سلّط فيها الضوء على معنى العلم الروسي وأهميته كرمز من رموز روسيا".
وتحتفل روسيا في 22 آب/أغسطس من كل عام بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر.
وجرت الموافقة على اللائحة الخاصة بالعلم في روسيا، بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2000، على القانون الدستوري الاتحادي "حول علم دولة روسيا".
سكان مدينة سيفاستوبول يفرشون العلم الروسي بطول 200 متر على جبل سابون في يوم روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
رواد الفضاء الروس يهنئون مواطني بلادهم بيوم العلم الوطني من محطة الفضاء الدولية... فيديو
22 أغسطس, 09:16 GMT
وكان رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، قد هنؤوا المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية، ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.
وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".
وترمز ألوان علم روسيا، الأبيض للسلام والنقاء والكمال، والأزرق هو لون الإيمان والإخلاص والثبات، والأحمر يرمز إلى الطاقة والقوة والتضحية بالدماء لأجل الوطن
