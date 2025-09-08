انطلاق القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
انطلاق القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
انطلاق القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، اليوم الاثنين، أن القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية، بدأت في التحرك من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T05:26+0000
2025-09-08T05:26+0000
مصر
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097178120_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bac6c29689e0c7a3fd611b0fc4aad367.jpg
وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بسلع متنوعة، تشمل وجبات معلبة وبقوليات وأرز ودقيق وزيت وسكر وجبن.وقالت: "انطلق للتو الفوج الأول من القافلة الـ32 من قوافل "زاد العزة" من مصر إلى قطاع غزة، والتي أطلقها "الهلال الأحمر المصري" منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، ومن أبرز الملاحظات اليوم هو تواجد الخيام والمواد الإيوائية على متن الشاحنات التي تتدفق الآن نحو معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جنوبي قطاع غزة".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
مصر
غزة
إسرائيل
انطلاق القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

05:26 GMT 08.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، اليوم الاثنين، أن القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية، بدأت في التحرك من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بسلع متنوعة، تشمل وجبات معلبة وبقوليات وأرز ودقيق وزيت وسكر وجبن.
وقالت: "انطلق للتو الفوج الأول من القافلة الـ32 من قوافل "زاد العزة" من مصر إلى قطاع غزة، والتي أطلقها "الهلال الأحمر المصري" منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، ومن أبرز الملاحظات اليوم هو تواجد الخيام والمواد الإيوائية على متن الشاحنات التي تتدفق الآن نحو معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جنوبي قطاع غزة".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
سفير أمريكا في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بـ"الفساد وعدم الكفاءة" بعد الإعلان عن مجاعة غزة
23 أغسطس, 05:34 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
