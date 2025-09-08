https://sarabic.ae/20250908/انطلاق-القافلة-الـ32-من-المساعدات-الإنسانية-من-مصر-إلى-غزة-1104607195.html

انطلاق القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

انطلاق القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، اليوم الاثنين، أن القافلة الـ32 من المساعدات الإنسانية، بدأت في التحرك من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بسلع متنوعة، تشمل وجبات معلبة وبقوليات وأرز ودقيق وزيت وسكر وجبن.وقالت: "انطلق للتو الفوج الأول من القافلة الـ32 من قوافل "زاد العزة" من مصر إلى قطاع غزة، والتي أطلقها "الهلال الأحمر المصري" منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، ومن أبرز الملاحظات اليوم هو تواجد الخيام والمواد الإيوائية على متن الشاحنات التي تتدفق الآن نحو معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جنوبي قطاع غزة".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

