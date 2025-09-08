عربي
نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
تقرير: الكوارث الطبيعية تكلف البنية التحتية في أفريقيا 12.7 مليار دولار سنويا
تقرير: الكوارث الطبيعية تكلف البنية التحتية في أفريقيا 12.7 مليار دولار سنويا
يبلغ متوسط ​​الأضرار السنوية التي تلحق بالبنية التحتية، بما في ذلك المباني، جراء الكوارث الطبيعية في أفريقيا 12.7 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن تحالف البنية التحتية المقاومة للكوارث.
وبين التقرير، أن "النتائج تشير إلى أن متوسط ​​الخسارة السنوية للبنية التحتية والمباني المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية في أفريقيا تبلغ 12.7 مليار دولار".وتقدر الخسائر السنوية للبنية الأساسية وحدها بنحو 1.8 مليار دولار في المتوسط، كما أن تغير المناخ يزيد من تأثير الكوارث الطبيعية على البنية الأساسية بنسبة 27% إلى 2.4 مليار دولار. ومن حيث الدول، تُسجل جنوب أفريقيا، أعلى مستويات الخسائر السنوية (1.7 مليار دولار)، ونيجيريا (1.1 مليار دولار)، والجزائر (مليار دولار). وتؤكد المنظمة أن هذه مبالغ طائلة للحكومات الأفريقية.
تابعنا عبر
يبلغ متوسط ​​الأضرار السنوية التي تلحق بالبنية التحتية، بما في ذلك المباني، جراء الكوارث الطبيعية في أفريقيا 12.7 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن تحالف البنية التحتية المقاومة للكوارث.
وبين التقرير، أن "النتائج تشير إلى أن متوسط ​​الخسارة السنوية للبنية التحتية والمباني المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية في أفريقيا تبلغ 12.7 مليار دولار".

وأوضح التقرير أن "الفيضانات والزلازل تسبب النسبة الأكبر من الأضرار، بنسبة حوالي 70% ، و28% على التوالي، مشيراً إلى أن الزلازل تحدث بوتيرة أقل بكثير من الفيضانات، ولكن عواقبها قد تكون أكثر كارثية".

التغير المناخي في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
مجتمع
عشرات المليارات.. أفريقيا تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة نتيجة تغير المناخ
2 سبتمبر 2024, 14:16 GMT
وتقدر الخسائر السنوية للبنية الأساسية وحدها بنحو 1.8 مليار دولار في المتوسط، كما أن تغير المناخ يزيد من تأثير الكوارث الطبيعية على البنية الأساسية بنسبة 27% إلى 2.4 مليار دولار.

وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة شرق أفريقيا أعلى الخسائر السنوية في البنية التحتية والمباني، والتي بلغت 5.1 مليار دولار، بينما سجلت شمال وجنوب أفريقيا، خسائر بلغت 2.3 مليار دولار لكل منهما.

ومن حيث الدول، تُسجل جنوب أفريقيا، أعلى مستويات الخسائر السنوية (1.7 مليار دولار)، ونيجيريا (1.1 مليار دولار)، والجزائر (مليار دولار). وتؤكد المنظمة أن هذه مبالغ طائلة للحكومات الأفريقية.
