نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف أسباب ظهور الأمهات أكبر سنا من الآباء
دراسة تكشف أسباب ظهور الأمهات أكبر سنا من الآباء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسات علمية حديثة أن الأمهات قد يتقدمن في العمر بشكل أسرع من الآباء، ليس فقط على مستوى المظهر الخارجي، بل أيضا على المستوى البيولوجي، نتيجة التغيرات... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
ووفقا لدراسة أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ونُشرت في "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، فإن كل حمل يضيف ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى العمر البيولوجي للمرأة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". يعد الحمل تجربة بيولوجية مكثفة، حيث يتعرض جسم المرأة لتحولات هرمونية ومناعية وجسدية كبيرة. ومع تكرار الحمل، تتراكم هذه التغيرات، مما يسرع عملية الشيخوخة مقارنة بالرجال الذين لا يخوضون هذه التجربة. كما تؤثر التقلبات الهرمونية بعد الولادة على توقيت انقطاع الطمث، مما يزيد من مخاطر هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.وتلعب الضغوط النفسية والاجتماعية أيضا دورا كبيرا. فالحرمان من النوم، تعدد المهام، والإجهاد المزمن المرتبط برعاية الأطفال يرفع مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يسرع الشيخوخة الخلوية.ورغم أن الشيخوخة عملية طبيعية، يؤكد الباحثون أن اتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يخفف من وتيرتها. ويشمل ذلك النوم الكافي، التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة، وإدارة التوتر، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي. ويشدد الخبراء على أهمية تعزيز الرعاية الصحية والنفسية للأمهات للحفاظ على حيويتهن، مما يجعل رحلة الأمومة أقل تأثيرا على صحتهن ومظهرهن.
دراسة تكشف أسباب ظهور الأمهات أكبر سنا من الآباء

16:19 GMT 08.09.2025
© Photo / Unsplash/ Danie Francoالتقدم في العمر
التقدم في العمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Photo / Unsplash/ Danie Franco
تابعنا عبر
كشفت دراسات علمية حديثة أن الأمهات قد يتقدمن في العمر بشكل أسرع من الآباء، ليس فقط على مستوى المظهر الخارجي، بل أيضا على المستوى البيولوجي، نتيجة التغيرات الفسيولوجية والضغوط المرتبطة بالأمومة.
ووفقا لدراسة أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ونُشرت في "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، فإن كل حمل يضيف ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى العمر البيولوجي للمرأة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
ويعود ذلك إلى التغيرات الهرمونية، الإجهاد البدني المصاحب للحمل والولادة، والضغوط المستمرة لرعاية الأطفال.
يعد الحمل تجربة بيولوجية مكثفة، حيث يتعرض جسم المرأة لتحولات هرمونية ومناعية وجسدية كبيرة.
خلايا سرطانية - السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
مجتمع
دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير
6 سبتمبر, 18:08 GMT
ومع تكرار الحمل، تتراكم هذه التغيرات، مما يسرع عملية الشيخوخة مقارنة بالرجال الذين لا يخوضون هذه التجربة.
كما تؤثر التقلبات الهرمونية بعد الولادة على توقيت انقطاع الطمث، مما يزيد من مخاطر هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتلعب الضغوط النفسية والاجتماعية أيضا دورا كبيرا. فالحرمان من النوم، تعدد المهام، والإجهاد المزمن المرتبط برعاية الأطفال يرفع مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يسرع الشيخوخة الخلوية.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مجتمع
دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار
4 سبتمبر, 09:52 GMT

وتشير أبحاث جامعة ييل إلى أن النساء اللواتي يتحملن أعباء رعاية أكبر يُظهرن علامات تقدم في العمر بشكل أسرع مقارنة بالرجال.

ورغم أن الشيخوخة عملية طبيعية، يؤكد الباحثون أن اتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يخفف من وتيرتها. ويشمل ذلك النوم الكافي، التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة، وإدارة التوتر، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي.
ويشدد الخبراء على أهمية تعزيز الرعاية الصحية والنفسية للأمهات للحفاظ على حيويتهن، مما يجعل رحلة الأمومة أقل تأثيرا على صحتهن ومظهرهن.
