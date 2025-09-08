عربي
صينيان يفاجآن بسعودي يتكلم الصينية في مترو الرياض... فيديو
صينيان يفاجآن بسعودي يتكلم الصينية في مترو الرياض... فيديو
صدم صينيان بموظف سعودي يتكلم اللغة الصينية بطلاقة في مترو الرياض، عندما طلبا شراء تذاكر لركوب المترو، ليرد عليهم الموظف السعودي باللغة الصينية.المشهد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي، حين اعتلت وجوه الشابين الصينيين الصدمة إعجابا بالشاب السعودي الذي يتقن اللغة الصينية.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لشاب سعودي يتحدث اللغة الصينية بطلاقة في أحد مراكز بيع التذاكر في مترو الرياض.
صدم صينيان بموظف سعودي يتكلم اللغة الصينية بطلاقة في مترو الرياض، عندما طلبا شراء تذاكر لركوب المترو، ليرد عليهم الموظف السعودي باللغة الصينية.
المشهد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي، حين اعتلت وجوه الشابين الصينيين الصدمة إعجابا بالشاب السعودي الذي يتقن اللغة الصينية.
