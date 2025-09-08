https://sarabic.ae/20250908/صينيان-يفاجآن-بسعودي-يتكلم-الصينية-في-مترو-الرياض-فيديو----1104622765.html
صينيان يفاجآن بسعودي يتكلم الصينية في مترو الرياض... فيديو
صينيان يفاجآن بسعودي يتكلم الصينية في مترو الرياض... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لشاب سعودي يتحدث اللغة الصينية بطلاقة في أحد مراكز بيع التذاكر في مترو الرياض. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T12:09+0000
2025-09-08T12:09+0000
2025-09-08T12:09+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار السعودية اليوم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622837_0:68:437:314_1920x0_80_0_0_4b680c38cc378876e8ed662613b6ded5.png
صدم صينيان بموظف سعودي يتكلم اللغة الصينية بطلاقة في مترو الرياض، عندما طلبا شراء تذاكر لركوب المترو، ليرد عليهم الموظف السعودي باللغة الصينية.المشهد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي، حين اعتلت وجوه الشابين الصينيين الصدمة إعجابا بالشاب السعودي الذي يتقن اللغة الصينية.سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في دولة أفريقية.. واللاعبون يتظاهرون بالموت.. فيديو نجم ليفربول الجديد يرتكب خطأ فادحا.. فيديو
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622837_0:27:437:355_1920x0_80_0_0_9af1dfef9e6234071a216393c423c2e9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, السعودية
نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم, السعودية
صينيان يفاجآن بسعودي يتكلم الصينية في مترو الرياض... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لشاب سعودي يتحدث اللغة الصينية بطلاقة في أحد مراكز بيع التذاكر في مترو الرياض.
صدم صينيان بموظف سعودي يتكلم اللغة الصينية بطلاقة في مترو الرياض، عندما طلبا شراء تذاكر لركوب المترو، ليرد عليهم الموظف السعودي باللغة الصينية.
المشهد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي، حين اعتلت وجوه الشابين الصينيين الصدمة إعجابا بالشاب السعودي الذي يتقن اللغة الصينية.