أمساليوم
بث مباشر
محكمة الاستئناف الأرمنية تترك رجل الأعمال كارابيتيان قيد الاعتقال
محكمة الاستئناف الأرمنية تترك رجل الأعمال كارابيتيان قيد الاعتقال
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أرمينية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر أن محكمة الاستئناف الأرمينية أمرت باحتجاز رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T15:14+0000
2025-09-08T15:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أرمينيا
نيكول باشينيان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101857011_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_9241c985850fcfa3a6db0a5eb039b145.jpg
وبينت المصادر، أن المحكمة رفضت شكوى الدفاع، مشيرة إلى أن سامفيل كارابيتيان، سيبقى قيد الاعتقال.وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا. ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
أرمينيا
15:14 GMT 08.09.2025
© Photo / x/social mediaرجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان
أفادت وسائل إعلام أرمينية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر أن محكمة الاستئناف الأرمينية أمرت باحتجاز رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان.
وبينت المصادر، أن المحكمة رفضت شكوى الدفاع، مشيرة إلى أن سامفيل كارابيتيان، سيبقى قيد الاعتقال.

ويعرف عن رجل الأعمال الروسي ورئيس مجموعة شركات تاشي، سامفيل كارابيتيان، دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عليها.

رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
أرمينيا تمدد اعتقال كارابيتيان لمدة شهرين
15 أغسطس, 07:39 GMT
وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة.وفي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلتها وعدم أساسه.
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
خبير فرنسي لـ"سبوتنيك": باشينيان يستهدف الكنيسة لتقويض هوية أرمينيا
28 يوليو, 12:16 GMT
وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا.
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
