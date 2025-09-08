https://sarabic.ae/20250908/محكمة-الاستئناف-الأرمنية-تترك-رجل-الأعمال-كارابيتيان-قيد-الاعتقال---1104630742.html
محكمة الاستئناف الأرمنية تترك رجل الأعمال كارابيتيان قيد الاعتقال
أفادت وسائل إعلام أرمينية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر أن محكمة الاستئناف الأرمينية أمرت باحتجاز رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان.
وبينت المصادر، أن المحكمة رفضت شكوى الدفاع، مشيرة إلى أن سامفيل كارابيتيان، سيبقى قيد الاعتقال.وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا. ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
أفادت وسائل إعلام أرمينية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر أن محكمة الاستئناف الأرمينية أمرت باحتجاز رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان.
وبينت المصادر، أن المحكمة رفضت شكوى الدفاع، مشيرة إلى أن سامفيل كارابيتيان، سيبقى قيد الاعتقال.
ويعرف عن رجل الأعمال الروسي ورئيس مجموعة شركات تاشي، سامفيل كارابيتيان، دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عليها.
وفي 19 يونيو/حزيران، اعتقلت محكمة في يريفان
رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، بتهمة "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة". رغم أن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال
هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.
اتهم رئيس مجموعة شركات "تاشير" بالدعوة إلى الاستيلاء على السلطة، وبدأت تحقيقات في أعماله، وهدد بتأميم شركته "شبكات الكهرباء في أرمينيا".
وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب سامفيل كارابيتيان، إلى أن محاولات تقديم موقف مدني على أنه تهديد للنظام تهدف إلى الترهيب وقمع المعارضة.وفي 11 أغسطس/آب، وجدت محكمة الاستئناف الجنائية الأرمينية أن الاحتجاز غير قانوني. وأكدت محامية كارابيتيان، أن قرار المحكمة أكد عدم قانونية احتجاز موكلتها وعدم أساسه.
وفي 11 أغسطس/آب، بدأ سامفيل كارابيتيان وعائلته، رسميا إجراءات التحكيم الدولي ضد جمهورية أرمينيا لتحميلها المسؤولية في قضية مصادرة شركة الشبكات الكهربائية في أرمينيا.
ويعتبر كارابيتيان شخصية اقتصادية مهمة
استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.