عربي
الأردن ينفي مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر - عاجل
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد "حماس" في قطر انتهاك للقانون الدولي
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد "حماس" في قطر انتهاك للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار قطر اليوم
وأكد أردوغان أن هذا الهجوم يكشف عن نية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "تعميق الصراع وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".وأردف الرئيس التركي، قائلا: "إن الذين يتبنون الإرهاب كسياسة دولة لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/قطر-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الاعتداء-الإسرائيلي-على-أراضيها-1104672636.html
https://sarabic.ae/20250909/السعودية-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-سيادة-قطر-وتدعو-لـرد-دولي-حاسم--1104671075.html
18:47 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 19:04 GMT 09.09.2025)
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".
وأكد أردوغان أن هذا الهجوم يكشف عن نية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "تعميق الصراع وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".

وأردف الرئيس التركي، قائلا: "إن الذين يتبنون الإرهاب كسياسة دولة لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم".
وجدد أردوغان التزامه بدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب إخوانها الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مع التأكيد على دعمها الكامل لسيادة قطر واستقرارها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
