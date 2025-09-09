https://sarabic.ae/20250909/أردوغان-هجوم-إسرائيل-على-وفد-حماس-في-قطر-انتهاك-للقانون-الدولي،-ويهدف-إلى-ضرب-السلام-والأمن---عاجل-1104673716.html
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد "حماس" في قطر انتهاك للقانون الدولي
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد "حماس" في قطر انتهاك للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".
وأكد أردوغان أن هذا الهجوم يكشف عن نية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "تعميق الصراع وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".وأردف الرئيس التركي، قائلا: "إن الذين يتبنون الإرهاب كسياسة دولة لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس للمفاوضات في قطر، واصفًا إياه بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة دولة قطر".
وأكد أردوغان
أن هذا الهجوم يكشف عن نية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "تعميق الصراع وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأشار الرئيس التركي، في تصريحاته، إلى أن "الهجوم يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة"، مؤكدًا "وقوف تركيا بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولة قطر".
وأردف الرئيس التركي، قائلا: "إن الذين يتبنون الإرهاب كسياسة دولة لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم".
وجدد أردوغان التزامه بدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب إخوانها الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مع التأكيد على دعمها الكامل لسيادة قطر واستقرارها".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي
، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.