https://sarabic.ae/20250909/السعودية-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-سيادة-قطر-وتدعو-لـرد-دولي-حاسم--1104671075.html
السعودية تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر وتدعو لـ"رد دولي حاسم"
السعودية تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر وتدعو لـ"رد دولي حاسم"
سبوتنيك عربي
أصدرت المملكة العربية السعودية، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أدانت فيه واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفة إياه بانتهاك سافر... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T17:51+0000
2025-09-09T17:51+0000
2025-09-09T17:51+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098703126_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_e8a7fb9cf5e35a83bb4023582416830e.jpg
وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع قطر، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان الآثم، واتخاذ موقف حازم لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة". وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-الملك-الأردني-والرئيس-المصري-يشددان-على-احترام-سيادة-الدول-العربية-1104670602.html
https://sarabic.ae/20250909/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تعلق-لـسبوتنيك-على-استهداف-وفد-حماس-في-قطر-1104666526.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098703126_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_ec8680f7c1876b0b042c4e92b9869ab0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس
أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس
السعودية تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر وتدعو لـ"رد دولي حاسم"
أصدرت المملكة العربية السعودية، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أدانت فيه واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفة إياه بانتهاك سافر لسيادتها.
وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع قطر
، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وحذّرت المملكة من "التداعيات الخطيرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الإجرامية، بالخروج الصارخ عن القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".
كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان الآثم، واتخاذ موقف حازم لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس
".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي
، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.