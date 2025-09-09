عربي
الأردن ينفي مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر - عاجل
السعودية تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر وتدعو لـ"رد دولي حاسم"
السعودية تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر وتدعو لـ"رد دولي حاسم"
سبوتنيك عربي
أصدرت المملكة العربية السعودية، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أدانت فيه واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفة إياه بانتهاك سافر... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار السعودية اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع قطر، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان الآثم، واتخاذ موقف حازم لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة". وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس
السعودية تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر وتدعو لـ"رد دولي حاسم"

أصدرت المملكة العربية السعودية، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أدانت فيه واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفة إياه بانتهاك سافر لسيادتها.
وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع قطر، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر.. الملك الأردني والرئيس المصري يشددان على احترام سيادة الدول العربية
17:33 GMT

وحذّرت المملكة من "التداعيات الخطيرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الإجرامية، بالخروج الصارخ عن القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".

كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان الآثم، واتخاذ موقف حازم لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
منظمة التحرير الفلسطينية تعلق لـ"سبوتنيك" على استهداف وفد "حماس" في قطر
16:50 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
