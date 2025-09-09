https://sarabic.ae/20250909/السعودية-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-سيادة-قطر-وتدعو-لـرد-دولي-حاسم--1104671075.html

السعودية تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر وتدعو لـ"رد دولي حاسم"

سبوتنيك عربي

أصدرت المملكة العربية السعودية، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أدانت فيه واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفة إياه بانتهاك سافر... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع قطر، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان الآثم، واتخاذ موقف حازم لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة". وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

