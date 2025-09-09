https://sarabic.ae/20250909/إيران-تدين-هجوم-إسرائيل-على-قادة-حماس-في-الدوحة-1104661393.html
إيران تدين هجوم إسرائيل على قادة "حماس" في الدوحة
إيران تدين هجوم إسرائيل على قادة "حماس" في الدوحة
أصدرت إيران، اليوم الثلاثاء، إدانة شديدة اللهجة ضد الهجوم الإسرائيلي الجوي، الذي استهدف قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، واصفة الضربة بأنها
إيران تدين هجوم إسرائيل على قادة "حماس" في الدوحة
14:21 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 14:47 GMT 09.09.2025)
أصدرت إيران، اليوم الثلاثاء، إدانة شديدة اللهجة ضد الهجوم الإسرائيلي الجوي، الذي استهدف قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، واصفة الضربة بأنها "تصعيد خطير يهدد بتأجيج التوترات في منطقة الشرق الأوسط".
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، بالهجوم، معتبرًا إياه "استمرارا للجرائم الإسرائيلية، التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية"، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال".
وأضاف بقائي أن العملية تمثل "انتهاكا صارخا للسيادة القطرية وسلامة أراضيها"، واصفًا إياها بـ"الإجرامية" لاستهدافها فريق المفاوضين الفلسطينيين، "مما يفاقم التوترات الإقليمية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي
، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.