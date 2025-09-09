عربي
https://sarabic.ae/20250909/إيران-تدين-هجوم-إسرائيل-على-قادة-حماس-في-الدوحة-1104661393.html
إيران تدين هجوم إسرائيل على قادة "حماس" في الدوحة
إيران تدين هجوم إسرائيل على قادة "حماس" في الدوحة
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
2025-09-09T14:21+0000
2025-09-09T14:47+0000
2025-09-09T14:47+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074586217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a7d3abb00a573cfa434262ca272f9f9.jpg
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، بالهجوم، معتبرًا إياه "استمرارا للجرائم الإسرائيلية، التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية"، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس". وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/إسرائيل-أخطرت-واشنطن-مسبقا-بنيتها-استهداف-قيادات-بارزة-في-حماس-بقطر---عاجل-1104658732.html
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-القطرية-الدوحة-تدين-بشدة-الغارات-الإسرائيلية-التي-استهدفت-قادة-حماس-على-أراضيها-1104659623.html
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران
إيران تدين هجوم إسرائيل على قادة "حماس" في الدوحة

14:21 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 14:47 GMT 09.09.2025)

14:21 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 14:47 GMT 09.09.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatقادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أصدرت إيران، اليوم الثلاثاء، إدانة شديدة اللهجة ضد الهجوم الإسرائيلي الجوي، الذي استهدف قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، واصفة الضربة بأنها "تصعيد خطير يهدد بتأجيج التوترات في منطقة الشرق الأوسط".
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، بالهجوم، معتبرًا إياه "استمرارا للجرائم الإسرائيلية، التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية"، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
إسرائيل: أخطرنا واشنطن مسبقا بنيتنا استهداف قيادات بارزة لـ"حماس" في قطر
13:30 GMT

وأضاف بقائي أن العملية تمثل "انتهاكا صارخا للسيادة القطرية وسلامة أراضيها"، واصفًا إياها بـ"الإجرامية" لاستهدافها فريق المفاوضين الفلسطينيين، "مما يفاقم التوترات الإقليمية"، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الخارجية القطرية: الدوحة تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة "حماس" على أراضيها
13:56 GMT
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
