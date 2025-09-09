https://sarabic.ae/20250909/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يحضر-اختبار-محرك-صاروخي-يعمل-بالوقود-الصلب-1104642936.html
زعيم كوريا الديمقراطية يحضر اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن زعيم كوريا الديمقراطية (الشمالية) كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري، أشرف شخصيا على الاختبار، الذي تم إجراؤه يوم الاثنين في الـ 8 من سبتمبر/ أيلول الجاري.وأشاد كيم بالإنجاز، معتبرا أن تطوير محرك الوقود الصلب باستخدام ألياف الكربون يمثل "ثمرة استراتيجية بالغة الأهمية" في مسار تحديث تكنولوجيا الدفاع في كوريا الديمقراطية.وأشار زعيم كوريا الديمقراطية إلى استراتيجية الحزب والحكومة بشأن توسيع وتطوير القوة النووية للدولة، محددا سلسلة من المهام لتعزيز هذا التوجه في المرحلة المقبلة.وتمثل كوريا الديمقراطية واحدة من عدد قليل من الدول في العالم التي تطور وتمتلك قدرات صاروخية متنوعة مكنتها من تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فرط صوتية، يمكنها حمل رؤوس نووية.
أعلنت إدارة الصواريخ في كوريا الديمقراطية الشعبية أنها أجرت اختبارا أرضيا لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه مصنوع من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون.
وأفادت وكالة
الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن زعيم كوريا الديمقراطية (الشمالية) كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري، أشرف شخصيا على الاختبار، الذي تم إجراؤه يوم الاثنين في الـ 8 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأشاد كيم بالإنجاز، معتبرا أن تطوير محرك الوقود الصلب باستخدام ألياف الكربون يمثل "ثمرة استراتيجية بالغة الأهمية" في مسار تحديث تكنولوجيا الدفاع في كوريا الديمقراطية
كما أكد أن هذه الخطوة تمثل بداية لتحول كبير في توسيع وتعزيز القدرات النووية الاستراتيجية للبلاد.
وأشار زعيم كوريا الديمقراطية إلى استراتيجية الحزب والحكومة بشأن توسيع وتطوير القوة النووية للدولة، محددا سلسلة من المهام لتعزيز هذا التوجه في المرحلة المقبلة.
وتمثل كوريا الديمقراطية واحدة من عدد قليل من الدول في العالم التي تطور وتمتلك قدرات صاروخية
متنوعة مكنتها من تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فرط صوتية، يمكنها حمل رؤوس نووية.