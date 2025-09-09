زعيم كوريا الديمقراطية يحضر اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
زعيم كوريا الديمقراطية يحضر اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب
زعيم كوريا الديمقراطية يحضر اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب
زعيم كوريا الديمقراطية يحضر اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب

أعلنت إدارة الصواريخ في كوريا الديمقراطية الشعبية أنها أجرت اختبارا أرضيا لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه مصنوع من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن زعيم كوريا الديمقراطية (الشمالية) كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري، أشرف شخصيا على الاختبار، الذي تم إجراؤه يوم الاثنين في الـ 8 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
كوريا الديمقراطية تجري تدريبات صاروخية ومدفعية بإشراف كيم جونغ أون
8 مايو, 22:16 GMT
وأشاد كيم بالإنجاز، معتبرا أن تطوير محرك الوقود الصلب باستخدام ألياف الكربون يمثل "ثمرة استراتيجية بالغة الأهمية" في مسار تحديث تكنولوجيا الدفاع في كوريا الديمقراطية.
كما أكد أن هذه الخطوة تمثل بداية لتحول كبير في توسيع وتعزيز القدرات النووية الاستراتيجية للبلاد.
وأشار زعيم كوريا الديمقراطية إلى استراتيجية الحزب والحكومة بشأن توسيع وتطوير القوة النووية للدولة، محددا سلسلة من المهام لتعزيز هذا التوجه في المرحلة المقبلة.
وتمثل كوريا الديمقراطية واحدة من عدد قليل من الدول في العالم التي تطور وتمتلك قدرات صاروخية متنوعة مكنتها من تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فرط صوتية، يمكنها حمل رؤوس نووية.
