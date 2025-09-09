https://sarabic.ae/20250909/ممثل-حماس-في-إيران-نجاة-قادة-الحركة-من-محاولة-الاغتيال-الإسرائيلية-في-قطر---عاجل-1104665302.html

ممثل "حماس" في إيران: نجاة قادة الحركة من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر

أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في إيران، خالد القدومي، اليوم الثلاثاء، نجاة قادة الحركة الفلسطينية من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر، ومقتل عدد من أفراد... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن "خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران، أعلن أن الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي مباشر، حاول اغتيال قادة "حماس" خلال اجتماع تشاوري في الدوحة، لكن العملية باءت بالفشل".وأوضح القدومي أن "هذه العملية الإجرامية والجبانة فشلت ونجا قيادات الحركة من عملية الاغتيال، رغم استشهاد عدد من إخواننا في الكادر التنفيذي والفريق المرافق".وأضاف القدومي: "كعادتها، لا تلتزم الحكومة الأمريكية بوعودها، وتهيئ الظروف دائما للأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني من خلال بث وهم التفاوض وتقديم مقترحات ظاهرية".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

