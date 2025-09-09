ممثل "حماس" في إيران: نجاة قادة الحركة من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر

عربي
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى حل سلمي وقانوني للأزمة في نيبال
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/ممثل-حماس-في-إيران-نجاة-قادة-الحركة-من-محاولة-الاغتيال-الإسرائيلية-في-قطر---عاجل-1104665302.html
ممثل "حماس" في إيران: نجاة قادة الحركة من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر
ممثل "حماس" في إيران: نجاة قادة الحركة من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر
سبوتنيك عربي
أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في إيران، خالد القدومي، اليوم الثلاثاء، نجاة قادة الحركة الفلسطينية من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر، ومقتل عدد من أفراد... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T15:58+0000
2025-09-09T16:21+0000
قطر
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن "خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران، أعلن أن الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي مباشر، حاول اغتيال قادة "حماس" خلال اجتماع تشاوري في الدوحة، لكن العملية باءت بالفشل".وأوضح القدومي أن "هذه العملية الإجرامية والجبانة فشلت ونجا قيادات الحركة من عملية الاغتيال، رغم استشهاد عدد من إخواننا في الكادر التنفيذي والفريق المرافق".وأضاف القدومي: "كعادتها، لا تلتزم الحكومة الأمريكية بوعودها، وتهيئ الظروف دائما للأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني من خلال بث وهم التفاوض وتقديم مقترحات ظاهرية".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/المبعوث-الإسرائيلي-لدى-الأمم-المتحدة-الغارة-على-الدوحة-استهدفت-قادة-حماس-الذين-خططوا-لـ7-أكتوبر-1104662923.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ff59a747804c8ef6b70065427c0931.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار
قطر, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار

ممثل "حماس" في إيران: نجاة قادة الحركة من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر

15:58 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 16:21 GMT 09.09.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في إيران، خالد القدومي، اليوم الثلاثاء، نجاة قادة الحركة الفلسطينية من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في قطر، ومقتل عدد من أفراد الطاقم المرافق للقادة.
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن "خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران، أعلن أن الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي مباشر، حاول اغتيال قادة "حماس" خلال اجتماع تشاوري في الدوحة، لكن العملية باءت بالفشل".
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: الغارة على الدوحة استهدفت قادة "حماس" الذين خططوا لـ7 أكتوبر
15:31 GMT
وأوضح القدومي أن "هذه العملية الإجرامية والجبانة فشلت ونجا قيادات الحركة من عملية الاغتيال، رغم استشهاد عدد من إخواننا في الكادر التنفيذي والفريق المرافق".
وأضاف القدومي: "كعادتها، لا تلتزم الحكومة الأمريكية بوعودها، وتهيئ الظروف دائما للأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني من خلال بث وهم التفاوض وتقديم مقترحات ظاهرية".

وتابع: "هذه المرة، وبينما كانت قيادة الحركة في الدوحة منشغلة بدراسة مقترح يُسمى الخطة الأمريكية، هاجمت قوات الاحتلال مقر الحركة في دولة تُعدّ من أهم الوسطاء، بتنسيق أمريكي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала