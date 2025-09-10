https://sarabic.ae/20250910/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-اليمن-إلى-35-قتيلا-و131-مصابا-1104717166.html

"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إلى 35 قتيلا و131 مصابا

"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إلى 35 قتيلا و131 مصابا

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة صنعاء ومحافظة الجوف غربي البلاد، إلى 35 قتيلًا و131 مصابًا،... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T19:46+0000

2025-09-10T19:46+0000

2025-09-10T19:47+0000

العالم العربي

العالم

أنصار الله

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100213843_0:64:1081:672_1920x0_80_0_0_479c8351a3537e684bccd7a23da6d7a7.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي، في منشور عبر موقع "إكس"، إن "عدد الضحايا بالجريمة الغادرة، التي أقدم عليها كيان العدو الصهيوني المجرم باستهدافه بعدة غارات العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، بلغ 35 شهيدًا و131 جريحًا".وأوضح أن "28 شهيدًا و113 جريحًا سقطوا بالغارات على صنعاء، و7 شهداء و18 جريحًا في الجوف".ومساء اليوم الأربعاء، نفذت مقاتلات إسرائيلية 7 غارات على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله" في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومبانٍ تابعة للقيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) ودائرة التوجيه المعنوي في منطقة التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى محطة وقود في شارع الستين جنوب غربي صنعاء، وفقاً لمصدر في صنعاء لـ "سبوتنيك".وتأتي الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء والجوف، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" الانشطاري المتعدد الرؤوس، وإطلاق ثلاث طائرات مُسيرة على مطار رامون و"هدفين حيويين" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.وصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل منذ إعلانها، في نهاية آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي في 28 آب/أغسطس قالت الجماعة إنه "استهدف ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 28 تموز/ يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً بإستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 آذار/ مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/ مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250910/أنصار-الله-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لن-يمر-دون-رد-وعقاب-1104710762.html

https://sarabic.ae/20250910/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-في-غارات-جوية-مجمع-وزارة-الدفاع-لحكومة-أنصار-الله-وسط-صنعاء--عاجل-1104705109.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, أنصار الله, إسرائيل