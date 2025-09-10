"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إلى 35 قتيلا و131 مصابا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-اليمن-إلى-35-قتيلا-و131-مصابا-1104717166.html
"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إلى 35 قتيلا و131 مصابا
"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إلى 35 قتيلا و131 مصابا
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة صنعاء ومحافظة الجوف غربي البلاد، إلى 35 قتيلًا و131 مصابًا،... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T19:46+0000
2025-09-10T19:47+0000
العالم العربي
العالم
أنصار الله
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100213843_0:64:1081:672_1920x0_80_0_0_479c8351a3537e684bccd7a23da6d7a7.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي، في منشور عبر موقع "إكس"، إن "عدد الضحايا بالجريمة الغادرة، التي أقدم عليها كيان العدو الصهيوني المجرم باستهدافه بعدة غارات العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، بلغ 35 شهيدًا و131 جريحًا".وأوضح أن "28 شهيدًا و113 جريحًا سقطوا بالغارات على صنعاء، و7 شهداء و18 جريحًا في الجوف".ومساء اليوم الأربعاء، نفذت مقاتلات إسرائيلية 7 غارات على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله" في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومبانٍ تابعة للقيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) ودائرة التوجيه المعنوي في منطقة التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى محطة وقود في شارع الستين جنوب غربي صنعاء، وفقاً لمصدر في صنعاء لـ "سبوتنيك".وتأتي الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء والجوف، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" الانشطاري المتعدد الرؤوس، وإطلاق ثلاث طائرات مُسيرة على مطار رامون و"هدفين حيويين" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.وصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل منذ إعلانها، في نهاية آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي في 28 آب/أغسطس قالت الجماعة إنه "استهدف ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 28 تموز/ يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً بإستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 آذار/ مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/ مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250910/أنصار-الله-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لن-يمر-دون-رد-وعقاب-1104710762.html
https://sarabic.ae/20250910/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-في-غارات-جوية-مجمع-وزارة-الدفاع-لحكومة-أنصار-الله-وسط-صنعاء--عاجل-1104705109.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100213843_50:0:1030:735_1920x0_80_0_0_70c5727e6154918fbcfd3cf0a413c246.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أنصار الله, إسرائيل
العالم العربي, العالم, أنصار الله, إسرائيل

"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إلى 35 قتيلا و131 مصابا

19:46 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 19:47 GMT 10.09.2025)
© Photoالجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء
الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة صنعاء ومحافظة الجوف غربي البلاد، إلى 35 قتيلًا و131 مصابًا، في حصيلة غير نهائية.
القاهرة – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي، في منشور عبر موقع "إكس"، إن "عدد الضحايا بالجريمة الغادرة، التي أقدم عليها كيان العدو الصهيوني المجرم باستهدافه بعدة غارات العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، بلغ 35 شهيدًا و131 جريحًا".
وأوضح أن "28 شهيدًا و113 جريحًا سقطوا بالغارات على صنعاء، و7 شهداء و18 جريحًا في الجوف".
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أن "الحصيلة غير نهائية، وما زالت فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
"أنصار الله": العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يمر دون رد وعقاب
16:23 GMT
ومساء اليوم الأربعاء، نفذت مقاتلات إسرائيلية 7 غارات على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله" في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومبانٍ تابعة للقيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) ودائرة التوجيه المعنوي في منطقة التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى محطة وقود في شارع الستين جنوب غربي صنعاء، وفقاً لمصدر في صنعاء لـ "سبوتنيك".

وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن إلى غارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لـ"أنصار الله"، في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية، حسب مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".

وتأتي الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء والجوف، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" الانشطاري المتعدد الرؤوس، وإطلاق ثلاث طائرات مُسيرة على مطار رامون و"هدفين حيويين" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات جوية مجمع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله" وسط صنعاء
14:10 GMT
وصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل منذ إعلانها، في نهاية آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي في 28 آب/أغسطس قالت الجماعة إنه "استهدف ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 28 تموز/ يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً بإستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 آذار/ مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/ مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала