عربي
https://sarabic.ae/20250910/الأمم-المتحدة-تتعهد-بمواصلة-تقديم-المساعدات-في-غزة-رغم-التحديات-1104711277.html
الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة تقديم المساعدات في غزة رغم التحديات
الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة تقديم المساعدات في غزة رغم التحديات
سبوتنيك عربي
أكدت الأمم المتحدة التزامها بالبقاء في مدينة غزة "طالما أمكن"، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء القطاع. 10.09.2025
2025-09-10T17:14+0000
2025-09-10T17:14+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg
وأوضح فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المنظمة ستواصل جهودها لتقديم المساعدات رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن "هذه الكارثة من صنع الإنسان، وتقع المسؤولية على عاتق الجميع لمعالجتها".وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، قد أعرب الاثنين الماضي، عن قلقه إزاء "خطاب الإبادة" الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة.وحذّر من أن قطاع غزة تحوّل فعلًا إلى "مقبرة"، ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين، الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الماضي، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250909/عضو-مجلس-العلاقات-الدولية-في-فلسطين-غزة-ما-جرى-في-قطر-يضع-حماس-في-موقع-أقوى-1104666307.html
https://sarabic.ae/20250908/نتنياهو-يدعو-سكان-مدينة-غزة-إلى-مغادرتها-ويعلن-عن-عملية-برية-قوية-1104632842.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_88:0:1499:1058_1920x0_80_0_0_f16d7427bb1890fcbdc9b5ff49256060.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة تقديم المساعدات في غزة رغم التحديات

17:14 GMT 10.09.2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أكدت الأمم المتحدة التزامها بالبقاء في مدينة غزة "طالما أمكن"، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء القطاع.
وأوضح فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المنظمة ستواصل جهودها لتقديم المساعدات رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن "هذه الكارثة من صنع الإنسان، وتقع المسؤولية على عاتق الجميع لمعالجتها".
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين-غزة: ما جرى في قطر يضع "حماس" في موقع أقوى
أمس, 16:36 GMT
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، قد أعرب الاثنين الماضي، عن قلقه إزاء "خطاب الإبادة" الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة.

وقال تورك، لدى افتتاح الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وعرقلة وصول المساعدات، وارتكاب جرائم حرب، أمور صادمة لضمير العالم".

وحذّر من أن قطاع غزة تحوّل فعلًا إلى "مقبرة"، ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
8 سبتمبر, 16:40 GMT
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين، الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".

وأردف تورك أن "إسرائيل تواجه قضية أمام محكمة العدل الدولية والأدلة آخذة في التزايد".

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الماضي، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
