الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة تقديم المساعدات في غزة رغم التحديات

الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة تقديم المساعدات في غزة رغم التحديات

10.09.2025

وأوضح فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المنظمة ستواصل جهودها لتقديم المساعدات رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن "هذه الكارثة من صنع الإنسان، وتقع المسؤولية على عاتق الجميع لمعالجتها".وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، قد أعرب الاثنين الماضي، عن قلقه إزاء "خطاب الإبادة" الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة.وحذّر من أن قطاع غزة تحوّل فعلًا إلى "مقبرة"، ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين، الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الماضي، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

