عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين-غزة: ما جرى في قطر يضع "حماس" في موقع أقوى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/عضو-مجلس-العلاقات-الدولية-في-فلسطين-غزة-ما-جرى-في-قطر-يضع-حماس-في-موقع-أقوى-1104666307.html
عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين-غزة: ما جرى في قطر يضع "حماس" في موقع أقوى
عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين-غزة: ما جرى في قطر يضع "حماس" في موقع أقوى
سبوتنيك عربي
علّق الدكتور عبد الله وليد، عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين - غزة، والعضو السابق في حركة حماس الفلسطينية، على استهداف وفد حماس المفاوض في دولة قطر. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T16:36+0000
2025-09-09T16:36+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
قطر
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a86ead6753b043bd282c682bfeeb190.jpg
وأشار وليد إلى أن "هذه العملية الغاشمة سيكون لها تداعيات على مسار الحرب وعلى المشهد الإقليمي، إذ أن الاستهداف الإسرائيلي يعد إعلانا صريحا لضرب مسار المفاوضات وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء".وأوضح وليد في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية فاشلة، وفق المعلومات الأولية، مع تأكيد نجاة الوفد المفاوض، بحسب مصادر إعلامية محلية في الدوحة، بانتظار صدور بيان رسمي عن حركة حماس، في ظل التعتيم القطري على نتائج العملية".وأكد عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين - غزة أن "موقف الجانب الفلسطيني والوسيط القطري سيكون مختلفا أمام هذا المشهد، وكذلك الموقف الأمريكي بعد فشل العملية"، مشيرًا إلى أن "الموقف العربي سيكون داعما لقطر بعد خرق سيادتها، باعتبار أن هذا الاستهداف هو عمل إجرامي بامتياز".وأعرب وليد عن أمله أن "تكون هذه العملية فرصة لإطلاق الأصوات العاقلة في المنطقة، من خلال موقف عربي موحد وأكثر حدة، عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ضد المشروع الإسرائيلي، الذي يسعى للتمدد في المنطقة"، داعيًا إلى "وقف التطبيع وقطع العلاقات وحصار الاحتلال وجميع مصالحه الإقليمية".وشدد وليد على أن "القيادة الفلسطينية تريد إنهاء الحرب والمعاناة، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وفتح المعابر"، لافتًا إلى أن "ما جرى يضع حركة حماس في موقع أقوى، بعدما بات واضحا أن الطرف الإسرائيلي لا يريد إنهاء الحرب بالطرق التفاوضية بل يدفع باتجاه استمرار العدوان والمزيد من المواجهات والصراعات في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/مصر-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-قطر-وتدعو-لمحاسبة-المسؤولين-1104665492.html
https://sarabic.ae/20250909/مكتب-نتنياهو-العملية-ضد-كبار-قادة-حماس-مستقلة-وبادرت-بها-إسرائيل-وتتحمل-مسؤوليتها-الكاملة-1104662113.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de27ffc3134d1a18e2770d5cde7551e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, قطر, إسرائيل
حصري, العالم العربي, الأخبار, قطر, إسرائيل

عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين-غزة: ما جرى في قطر يضع "حماس" في موقع أقوى

16:36 GMT 09.09.2025
© AP Photo / Leo Correaمباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
علّق الدكتور عبد الله وليد، عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين - غزة، والعضو السابق في حركة حماس الفلسطينية، على استهداف وفد حماس المفاوض في دولة قطر.
وأشار وليد إلى أن "هذه العملية الغاشمة سيكون لها تداعيات على مسار الحرب وعلى المشهد الإقليمي، إذ أن الاستهداف الإسرائيلي يعد إعلانا صريحا لضرب مسار المفاوضات وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء".
وأوضح وليد في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية فاشلة، وفق المعلومات الأولية، مع تأكيد نجاة الوفد المفاوض، بحسب مصادر إعلامية محلية في الدوحة، بانتظار صدور بيان رسمي عن حركة حماس، في ظل التعتيم القطري على نتائج العملية".
قادة في حماس خلال مسيرة لنصرة الأقصى والضفة والأسرى في غزة: نتصدر المواجهة في الضفة والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مصر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتدعو لمحاسبة المسؤولين
16:08 GMT
وأكد عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين - غزة أن "موقف الجانب الفلسطيني والوسيط القطري سيكون مختلفا أمام هذا المشهد، وكذلك الموقف الأمريكي بعد فشل العملية"، مشيرًا إلى أن "الموقف العربي سيكون داعما لقطر بعد خرق سيادتها، باعتبار أن هذا الاستهداف هو عمل إجرامي بامتياز".

واعتبر وليد أن "قطر أمام خيارات صعبة، قد تنعكس سلبا على العلاقات الأمريكية القطرية، وعليها اتخاذ موقف حازم إزاء العدوان، خصوصا أن الوفد كان حاضرا في الدوحة لمناقشة مقترح ترامب الذي تم تسلمه".

وأعرب وليد عن أمله أن "تكون هذه العملية فرصة لإطلاق الأصوات العاقلة في المنطقة، من خلال موقف عربي موحد وأكثر حدة، عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ضد المشروع الإسرائيلي، الذي يسعى للتمدد في المنطقة"، داعيًا إلى "وقف التطبيع وقطع العلاقات وحصار الاحتلال وجميع مصالحه الإقليمية".
وشدد وليد على أن "القيادة الفلسطينية تريد إنهاء الحرب والمعاناة، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وفتح المعابر"، لافتًا إلى أن "ما جرى يضع حركة حماس في موقع أقوى، بعدما بات واضحا أن الطرف الإسرائيلي لا يريد إنهاء الحرب بالطرق التفاوضية بل يدفع باتجاه استمرار العدوان والمزيد من المواجهات والصراعات في المنطقة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة "حماس" مستقلة وبادرت بها إسرائيل وتتحمل مسؤوليتها الكاملة
14:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала