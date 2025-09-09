https://sarabic.ae/20250909/عضو-مجلس-العلاقات-الدولية-في-فلسطين-غزة-ما-جرى-في-قطر-يضع-حماس-في-موقع-أقوى-1104666307.html

عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين-غزة: ما جرى في قطر يضع "حماس" في موقع أقوى

عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين-غزة: ما جرى في قطر يضع "حماس" في موقع أقوى

سبوتنيك عربي

علّق الدكتور عبد الله وليد، عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين - غزة، والعضو السابق في حركة حماس الفلسطينية، على استهداف وفد حماس المفاوض في دولة قطر. 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T16:36+0000

2025-09-09T16:36+0000

2025-09-09T16:36+0000

حصري

العالم العربي

الأخبار

قطر

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a86ead6753b043bd282c682bfeeb190.jpg

وأشار وليد إلى أن "هذه العملية الغاشمة سيكون لها تداعيات على مسار الحرب وعلى المشهد الإقليمي، إذ أن الاستهداف الإسرائيلي يعد إعلانا صريحا لضرب مسار المفاوضات وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء".وأوضح وليد في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية فاشلة، وفق المعلومات الأولية، مع تأكيد نجاة الوفد المفاوض، بحسب مصادر إعلامية محلية في الدوحة، بانتظار صدور بيان رسمي عن حركة حماس، في ظل التعتيم القطري على نتائج العملية".وأكد عضو مجلس العلاقات الدولية في فلسطين - غزة أن "موقف الجانب الفلسطيني والوسيط القطري سيكون مختلفا أمام هذا المشهد، وكذلك الموقف الأمريكي بعد فشل العملية"، مشيرًا إلى أن "الموقف العربي سيكون داعما لقطر بعد خرق سيادتها، باعتبار أن هذا الاستهداف هو عمل إجرامي بامتياز".وأعرب وليد عن أمله أن "تكون هذه العملية فرصة لإطلاق الأصوات العاقلة في المنطقة، من خلال موقف عربي موحد وأكثر حدة، عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ضد المشروع الإسرائيلي، الذي يسعى للتمدد في المنطقة"، داعيًا إلى "وقف التطبيع وقطع العلاقات وحصار الاحتلال وجميع مصالحه الإقليمية".وشدد وليد على أن "القيادة الفلسطينية تريد إنهاء الحرب والمعاناة، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وفتح المعابر"، لافتًا إلى أن "ما جرى يضع حركة حماس في موقع أقوى، بعدما بات واضحا أن الطرف الإسرائيلي لا يريد إنهاء الحرب بالطرق التفاوضية بل يدفع باتجاه استمرار العدوان والمزيد من المواجهات والصراعات في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250909/مصر-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-قطر-وتدعو-لمحاسبة-المسؤولين-1104665492.html

https://sarabic.ae/20250909/مكتب-نتنياهو-العملية-ضد-كبار-قادة-حماس-مستقلة-وبادرت-بها-إسرائيل-وتتحمل-مسؤوليتها-الكاملة-1104662113.html

قطر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, الأخبار, قطر, إسرائيل