https://sarabic.ae/20250910/البرازيل-ترفض-تهديدات-ترامب-باستخدام-القوة-وسط-محاكمة-بولسونارو-1104682205.html
البرازيل ترفض تهديدات ترامب باستخدام القوة وسط محاكمة بولسونارو
البرازيل ترفض تهديدات ترامب باستخدام القوة وسط محاكمة بولسونارو
سبوتنيك عربي
رفضت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستبعد استخدام القوة ضد... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T03:07+0000
2025-09-10T03:07+0000
2025-09-10T03:07+0000
أخبار البرازيل
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
بولسونارو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095770108_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_5693fb0abe452a730e84e68d941e0ba3.jpg
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "إن الحكومة البرازيلية تدين استخدام العقوبات الاقتصادية أو التهديد بالقوة ضد ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن حماية حرية التعبير تبدأ أولاً بـ"حماية الديمقراطية واحترام إرادة الشعب المعبَّر عنها في الانتخابات".كما نددت برازيليا بمحاولات "قوى مناهضة للديمقراطية" استغلال حكومات أجنبية للضغط على مؤسسات الدولة، في إشارة إلى جهود إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، الذي يقيم منذ أشهر في الولايات المتحدة ويسعى لإقناع ترامب بمعاقبة بلاده دفاعاً عن والده.وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الآونة الأخيرة رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، وألغت تأشيرات، وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا الفيدرالية، من بينهم القاضي أليكسندري دي مورايش الذي ينظر في قضية بولسونارو.ويواجه الرئيس البرازيلي السابق تهماً خطيرة تشمل: المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة انقلاب، وتقويض النظام الديمقراطي، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، والإضرار بالتراث المحمي. وإذا تمت إدانته بجميع التهم فقد يتجاوز الحكم بحقه 40 عاماً من السجن.ودخلت القضية مرحلتها النهائية، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الخميس أو الجمعة، بعد أن صوّت أول قاضيين في المحكمة العليا بالفعل لصالح الإدانة.
https://sarabic.ae/20250907/الكرملين-البرازيل-تواجه-حروبا-جمركية-وضغوطا-اقتصادية-صارمة-من-قبل-الولايات-المتحدة-1104583760.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095770108_133:0:1192:794_1920x0_80_0_0_54cf8098692328635cadf5e2e1d857e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, بولسونارو
أخبار البرازيل , ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, بولسونارو
البرازيل ترفض تهديدات ترامب باستخدام القوة وسط محاكمة بولسونارو
رفضت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستبعد استخدام القوة ضد البرازيل في حال إدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "إن الحكومة البرازيلية تدين استخدام العقوبات الاقتصادية أو التهديد بالقوة ضد ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن حماية حرية التعبير تبدأ أولاً بـ"حماية الديمقراطية واحترام إرادة الشعب المعبَّر عنها في الانتخابات".
كما نددت برازيليا بمحاولات "قوى مناهضة للديمقراطية" استغلال حكومات أجنبية للضغط على مؤسسات الدولة، في إشارة إلى جهود إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، الذي يقيم منذ أشهر في الولايات المتحدة ويسعى لإقناع ترامب بمعاقبة بلاده دفاعاً عن والده.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الآونة الأخيرة رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية
، وألغت تأشيرات، وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا الفيدرالية، من بينهم القاضي أليكسندري دي مورايش الذي ينظر في قضية بولسونارو.
ويواجه الرئيس البرازيلي السابق تهماً خطيرة تشمل: المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة انقلاب، وتقويض النظام الديمقراطي، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، والإضرار بالتراث المحمي. وإذا تمت إدانته بجميع التهم فقد يتجاوز الحكم بحقه 40 عاماً من السجن.
ودخلت القضية مرحلتها النهائية، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الخميس أو الجمعة، بعد أن صوّت أول قاضيين في المحكمة العليا بالفعل لصالح الإدانة.