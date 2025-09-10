https://sarabic.ae/20250910/الرئيس-الفلسطيني-يعلق-على-خطاب-ولي-العهد-السعودي-1104712560.html

الرئيس الفلسطيني يعلق على خطاب ولي العهد السعودي

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على "المواقف الثابتة والأصيلة التي عبر عنها في...

وأكد الرئيس عباس أن "تأكيد محمد بن سلمان، على أن أرض غزة فلسطينية وحقوق شعبها لا يمكن انتزاعها بالاعتداءات أو التهديدات، يعكس الموقف التاريخي للمملكة قيادة وشعبًا، والذي يتماشى مع مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها السعودية عام 2002ط، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأشاد الرئيس الفلسطيني بـ"الجهود المكثفة للمملكة العربية السعودية في التنسيق مع دولة فلسطين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتشكيل تحالف عالمي لتنفيذ حل الدولتين، وقيادتها لجنة الاتصال العربية الإسلامية، التي عملت على حشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين". وأبرز عباس الإنجازات السياسية والدبلوماسية غير المسبوقة التي تحققت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إعلان عدد كبير من الدول الاعتراف بدولة فلسطين قبل وخلال المؤتمر الدولي المقرر عقده على مستوى القمة في نيويورك، يوم 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.واختتم الرئيس الفلسطيني تصريحاته بالتأكيد على أن "هذه المواقف النبيلة تشكل دعما قويا وثابتا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، وتعكس الدور الريادي للمملكة في حماية الحقوق العربية والإسلامية وتعزيز قيم التضامن والعمل المشترك".وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان على دولة قطر، واصفا إياه بـ"العدوان الغاشم، الذي يستدعي تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهته".وشدد ولي العهد السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف انتهاكات سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".وخلال افتتاحه اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أدان ولي العهد استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة، واصفا إياها بـ"الجرائم الوحشية"، التي تشمل التجويع والتهجير القسري.وأكد بن سلمان، أن "أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا يمكن انتزاعه بالعدوان أو التهديدات"، مشددا على "موقف السعودية الثابت في حماية الحق الفلسطيني والعمل على منع انتهاكاته".وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى "مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي تُعدّ أساسا لحل الدولتين"، مؤكدا أنها تمثل اليوم "مسارا مهما لتحقيق الدولة الفلسطينية".

