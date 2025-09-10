بديل جديد للإبر لإيصال الدواء عبر الجلد دون ألم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/بديل-جديد-للإبر-لإيصال-الدواء-عبر-الجلد-دون-ألم-1104684719.html
بديل جديد للإبر لإيصال الدواء عبر الجلد دون ألم
بديل جديد للإبر لإيصال الدواء عبر الجلد دون ألم
سبوتنيك عربي
نجح فريق بحثي في تطوير رقعة إبر دقيقة مبتكرة تتيح توصيل الأدوية عبر الجلد بشكل مستمر وطويل الأمد، ما يجعلها بديلا فعالا للإبر التقليدية المؤلمة. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T07:12+0000
2025-09-10T07:12+0000
أخبار العالم الآن
منوعات
الأخبار
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102569/52/1025695241_0:61:2957:1724_1920x0_80_0_0_302f3ec8af3ded4f14c629149cca8f9b.jpg
وذكرت دراسة نشرت في مجلة "أدفنسيد هيلث كير ماتريال" أن الفريق العلمي استخدم رقعة تعتمد على تقنية "الإبر الدقيقة المنسوجة كهربائيا" المستوحاة من لسعة النحل.واختبر الباحثون الرقعة باستخدام دواء المخصص لعلاج مرضى ألزهايمر، على خنازير في غينيا، وأظهرت النتائج تحسنا في امتصاص الدواء، إذ ضاعفت الرقعة الكمية الممتصة مقارنة بالطرق التقليدية، وغطت مساحة أكبر بخمسة أضعاف.وتشير المجلة إلى أن هذه التقنية يمكن أن تحدث ثورة في مجال توصيل الأدوية، بتوفير علاج طويل الأمد دون ألم، مشيرة إلى أن الفريق العلمي الكوري الجنوبي يخطط لتوسيع تطبيقاتها لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.
https://sarabic.ae/20250712/علماء-روس-يطورون-ميكرو-إبر-ذكية-لإيصال-الأدوية-مباشرة-إلى-الخلايا-الحية-1102616436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102569/52/1025695241_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_c06a33ed8a97708dfd564c4eb7ca47ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الصحة, علوم
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الصحة, علوم

بديل جديد للإبر لإيصال الدواء عبر الجلد دون ألم

07:12 GMT 10.09.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورإبرة
إبرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نجح فريق بحثي في تطوير رقعة إبر دقيقة مبتكرة تتيح توصيل الأدوية عبر الجلد بشكل مستمر وطويل الأمد، ما يجعلها بديلا فعالا للإبر التقليدية المؤلمة.
وذكرت دراسة نشرت في مجلة "أدفنسيد هيلث كير ماتريال" أن الفريق العلمي استخدم رقعة تعتمد على تقنية "الإبر الدقيقة المنسوجة كهربائيا" المستوحاة من لسعة النحل.
وبحسب المجلة، يتم تغليف الإبر بشبكة من الألياف النانوية عبر الغزل الكهربائي بما يضمن التصاقها بالجلد بإحكام مع إطلاق الدواء بشكل متواصل وتقليل احتمالات تهيج الجلد.
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
مجتمع
علماء روس يطورون "ميكرو إبر ذكية" لإيصال الأدوية مباشرة إلى الخلايا الحية
12 يوليو, 07:51 GMT
واختبر الباحثون الرقعة باستخدام دواء المخصص لعلاج مرضى ألزهايمر، على خنازير في غينيا، وأظهرت النتائج تحسنا في امتصاص الدواء، إذ ضاعفت الرقعة الكمية الممتصة مقارنة بالطرق التقليدية، وغطت مساحة أكبر بخمسة أضعاف.
وتشير المجلة إلى أن هذه التقنية يمكن أن تحدث ثورة في مجال توصيل الأدوية، بتوفير علاج طويل الأمد دون ألم، مشيرة إلى أن الفريق العلمي الكوري الجنوبي يخطط لتوسيع تطبيقاتها لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала