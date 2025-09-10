https://sarabic.ae/20250910/بديل-جديد-للإبر-لإيصال-الدواء-عبر-الجلد-دون-ألم-1104684719.html
بديل جديد للإبر لإيصال الدواء عبر الجلد دون ألم
نجح فريق بحثي في تطوير رقعة إبر دقيقة مبتكرة تتيح توصيل الأدوية عبر الجلد بشكل مستمر وطويل الأمد، ما يجعلها بديلا فعالا للإبر التقليدية المؤلمة.
وذكرت دراسة نشرت في مجلة "أدفنسيد هيلث كير ماتريال" أن الفريق العلمي استخدم رقعة تعتمد على تقنية "الإبر الدقيقة المنسوجة كهربائيا" المستوحاة من لسعة النحل.واختبر الباحثون الرقعة باستخدام دواء المخصص لعلاج مرضى ألزهايمر، على خنازير في غينيا، وأظهرت النتائج تحسنا في امتصاص الدواء، إذ ضاعفت الرقعة الكمية الممتصة مقارنة بالطرق التقليدية، وغطت مساحة أكبر بخمسة أضعاف.وتشير المجلة إلى أن هذه التقنية يمكن أن تحدث ثورة في مجال توصيل الأدوية، بتوفير علاج طويل الأمد دون ألم، مشيرة إلى أن الفريق العلمي الكوري الجنوبي يخطط لتوسيع تطبيقاتها لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.
وذكرت دراسة نشرت في مجلة
"أدفنسيد هيلث كير ماتريال" أن الفريق العلمي استخدم رقعة تعتمد على تقنية "الإبر الدقيقة المنسوجة كهربائيا" المستوحاة من لسعة النحل.
وبحسب المجلة، يتم تغليف الإبر بشبكة من الألياف النانوية عبر الغزل الكهربائي بما يضمن التصاقها بالجلد بإحكام مع إطلاق الدواء بشكل متواصل وتقليل احتمالات تهيج الجلد.
واختبر الباحثون الرقعة باستخدام دواء المخصص لعلاج مرضى ألزهايمر، على خنازير في غينيا، وأظهرت النتائج تحسنا في امتصاص الدواء، إذ ضاعفت الرقعة الكمية الممتصة مقارنة بالطرق التقليدية
، وغطت مساحة أكبر بخمسة أضعاف.
وتشير المجلة إلى أن هذه التقنية يمكن أن تحدث ثورة في مجال توصيل الأدوية
، بتوفير علاج طويل الأمد دون ألم، مشيرة إلى أن الفريق العلمي الكوري الجنوبي يخطط لتوسيع تطبيقاتها لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة
، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.