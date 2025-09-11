عربي
أسود تقتل حارسها المستسلم في تايلاند.. فيديو
أسود تقتل حارسها المستسلم في تايلاند.. فيديو

07:36 GMT 11.09.2025
لقي حارس حديقة حيوانات في تايلاند حتفه إثر هجوم تعرض له من مجموعة أسود، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية أمس الأربعاء.
وقع الحادث في "سفاري وورلد بانكوك"، إحدى أكبر حدائق الحيوانات المفتوحة في آسيا، التي تقدم رحلات لإطعام الأسود والنمور مقابل نحو 37 دولارا للشخص.
وأفاد سادودي بونبوغدي، مدير حماية الحياة البرية في إدارة المتنزهات الوطنية، لوسيلة إعلام غربية، بأن الضحية كان موظفا معتادا على إطعام الأسود، وتعرض لهجوم من 6 إلى 7 أسود كبيرة عندما نزل من سيارته.
وأكدت إدارة "سفاري وورلد بانكوك" وفاة الموظف، وأصدرت بيانا جاء فيه: "سنعمل على مراجعة إجراءات السلامة بشكل عاجل وتعزيزها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

ووصف الطبيب تافاتشاي كانشانارين، الذي شاهد الحادث أثناء زيارته للحديقة، المشهد لقناة "ثايراث" التلفزيونية، قائلا: "ترجل رجل من سيارة مكشوفة ووقف وحيدا وظهره للأسود، وهو تصرف وجدته غريبا. وقف لمدة 3 دقائق تقريبا، ثم اقترب أسد ببطء وهاجمه من الخلف دون أن يصرخ الضحية".

وأكد مسؤول كبير في الحديقة، فضل عدم الكشف عن هويته، لوسائل الإعلام المحلية، أن جميع الأسود في المنشأة مرخصة، مشددا على وجود قواعد صارمة تُكرر باستمرار أثناء التعامل مع الحيوانات الخطرة.
الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين.. ومطالب بتجريم الظاهرة فورا
24 يوليو, 13:30 GMT
يذكر أن موقع "سفاري وورلد بانكوك" الإلكتروني يروج لتجربة الاقتراب من الحيوانات البرية مثل الأسود والنمور والدببة والحمير الوحشية في بيئتها الطبيعية.
ويُعد امتلاك الأسود قانونيا في تايلاند، حيث ارتفع عدد الأسود في الأسر إلى نحو 500 في حدائق الحيوانات والمزارع والمنازل خلال السنوات الأخيرة.
من جانبها، طالبت منظمة "بيتا" لحقوق الحيوان، في بيان صدر أمس الأربعاء، بنقل الأسود إلى محمية، معتبرة أنها "لم ترتكب أي خطأ سوى إظهار سلوكها الطبيعي."
