أسود تقتل حارسها المستسلم في تايلاند.. فيديو

لقي حارس حديقة حيوانات في تايلاند حتفه إثر هجوم تعرض له من مجموعة أسود، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية أمس الأربعاء.

وقع الحادث في "سفاري وورلد بانكوك"، إحدى أكبر حدائق الحيوانات المفتوحة في آسيا، التي تقدم رحلات لإطعام الأسود والنمور مقابل نحو 37 دولارا للشخص.وأكدت إدارة "سفاري وورلد بانكوك" وفاة الموظف، وأصدرت بيانا جاء فيه: "سنعمل على مراجعة إجراءات السلامة بشكل عاجل وتعزيزها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث". وأكد مسؤول كبير في الحديقة، فضل عدم الكشف عن هويته، لوسائل الإعلام المحلية، أن جميع الأسود في المنشأة مرخصة، مشددا على وجود قواعد صارمة تُكرر باستمرار أثناء التعامل مع الحيوانات الخطرة. يذكر أن موقع "سفاري وورلد بانكوك" الإلكتروني يروج لتجربة الاقتراب من الحيوانات البرية مثل الأسود والنمور والدببة والحمير الوحشية في بيئتها الطبيعية. ويُعد امتلاك الأسود قانونيا في تايلاند، حيث ارتفع عدد الأسود في الأسر إلى نحو 500 في حدائق الحيوانات والمزارع والمنازل خلال السنوات الأخيرة. من جانبها، طالبت منظمة "بيتا" لحقوق الحيوان، في بيان صدر أمس الأربعاء، بنقل الأسود إلى محمية، معتبرة أنها "لم ترتكب أي خطأ سوى إظهار سلوكها الطبيعي."

