السيسي لستارمر: تهجير سكان غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/السيسي-لستارمر-تهجير-سكان-غزة-سيؤدي-لموجة-هجرة-غير-مسبوقة-لأوروبا-1104755902.html
السيسي لستارمر: تهجير سكان غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا
السيسي لستارمر: تهجير سكان غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن "أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T16:30+0000
2025-09-11T16:30+0000
مصر
بريطانيا
العالم
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية على عبورها، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين والأسرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ورحّب الرئيس المصري باعتزام بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر/ أيلول الجاري، معتبرًا الخطوة "تطورًا مهمًا في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر وأمريكا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.كما تناول الاتصال مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، إذ تم التشديد على "أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها ويصون مقدرات شعوبها".وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اتصاله بالرئيس المصري، عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب وقت، مؤكدًا أهمية دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250905/مصر-تستهجن-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-عبر-معبر-رفح-1104535792.html
https://sarabic.ae/20250911/مصر-تصف-القصف-الإسرائيلي-على-قطر-بأنه-مساس-مباشر-بالأمن-العربي-1104744568.html
مصر
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e3bc5731a920548161b51eb87730f6aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي لستارمر: تهجير سكان غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا

16:30 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن "أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام الإقليمي، ويفتح الباب أمام موجات نزوح وهجرة غير شرعية نحو أوروبا".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية على عبورها، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين والأسرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
ورحّب الرئيس المصري باعتزام بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر/ أيلول الجاري، معتبرًا الخطوة "تطورًا مهمًا في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
مصر تستهجن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
5 سبتمبر, 12:56 GMT
من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر وأمريكا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.
وأدان كل من السيسي وستارمر، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واعتبراه انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.
كما تناول الاتصال مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، إذ تم التشديد على "أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها ويصون مقدرات شعوبها".
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اتصاله بالرئيس المصري، عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب وقت، مؤكدًا أهمية دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي
13:00 GMT
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала