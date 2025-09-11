https://sarabic.ae/20250911/السيسي-لستارمر-تهجير-سكان-غزة-سيؤدي-لموجة-هجرة-غير-مسبوقة-لأوروبا-1104755902.html
السيسي لستارمر: تهجير سكان غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن "أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية على عبورها، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين والأسرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ورحّب الرئيس المصري باعتزام بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر/ أيلول الجاري، معتبرًا الخطوة "تطورًا مهمًا في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر وأمريكا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.كما تناول الاتصال مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، إذ تم التشديد على "أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها ويصون مقدرات شعوبها".وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اتصاله بالرئيس المصري، عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب وقت، مؤكدًا أهمية دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن "أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام الإقليمي، ويفتح الباب أمام موجات نزوح وهجرة غير شرعية نحو أوروبا".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية على عبورها، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين والأسرى، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
ورحّب الرئيس المصري باعتزام بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر/ أيلول الجاري، معتبرًا الخطوة "تطورًا مهمًا في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر وأمريكا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.
وأدان كل من السيسي وستارمر، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
، واعتبراه انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.
كما تناول الاتصال مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، إذ تم التشديد على "أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها ويصون مقدرات شعوبها".
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اتصاله بالرئيس المصري، عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب وقت، مؤكدًا أهمية دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة
، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.