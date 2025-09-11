https://sarabic.ae/20250911/السيسي-لستارمر-تهجير-سكان-غزة-سيؤدي-لموجة-هجرة-غير-مسبوقة-لأوروبا-1104755902.html

السيسي لستارمر: تهجير سكان غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا

السيسي لستارمر: تهجير سكان غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن "أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T16:30+0000

2025-09-11T16:30+0000

2025-09-11T16:30+0000

مصر

بريطانيا

العالم

العالم العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية على عبورها، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين والأسرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ورحّب الرئيس المصري باعتزام بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر/ أيلول الجاري، معتبرًا الخطوة "تطورًا مهمًا في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر وأمريكا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.كما تناول الاتصال مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، إذ تم التشديد على "أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها ويصون مقدرات شعوبها".وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، خلال اتصاله بالرئيس المصري، عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب وقت، مؤكدًا أهمية دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250905/مصر-تستهجن-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-عبر-معبر-رفح-1104535792.html

https://sarabic.ae/20250911/مصر-تصف-القصف-الإسرائيلي-على-قطر-بأنه-مساس-مباشر-بالأمن-العربي-1104744568.html

مصر

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي