القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك - الدفاع الروسية
بعد تكرار حوادث القتل... البيت الأبيض يتهم الحزب الديمقراطي بدعم الجريمة
بعد تكرار حوادث القتل... البيت الأبيض يتهم الحزب الديمقراطي بدعم الجريمة
اتهم البيت الأبيض أعضاء من الحزب الديمقراطي، بدعم الجريمة في البلاد في أعقاب مقتل اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكايا، في ولاية كارولاينا الشمالية والجرائم...
نُشرت صورة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة للبيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء، مصحوبة بتعليق يتهم الديمقراطيين بدعم الجريمة، على خلفية تحتوي على عناوين الصحف المتعلقة بالجرائم.وجاء في تعليق البيت الأبيض على الحالة المرفقة "الديمقراطيون يدعمون الجريمة... نقطة انتهى".كما تناولت عناوين أخرى الجريمة، مثل حوادث إطلاق النار المتعددة في شيكاغو، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.ويعتبر المشتبه به هو الأمريكي من أصل أفريقي ديكارلوس براون جونيور، الذي قضى سابقا خمس سنوات في السجن، بتهمة السطو المسلح.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن دماء اللاجئة الأوكرانية تلطخ أيدي الديمقراطيين بسبب سياساتهم.وغرد ترامب على منصة "تروث سوشيال": "العظيم وحتى الأسطوري تشارلي كيرك مات".واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالمسؤولية عن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة، قائلا: "العنف والقتل نتيجة مأساوية لشيطنة من يختلفون معكم. لسنوات ظل اليسار الراديكالي يقارن أمريكيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأبشع القتلة والمجرمين في العالم. هذه الخطابات مسؤولة بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلادنا"، مطالباً بوقفها فوراً.أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله
https://sarabic.ae/20250910/دميترييف-محاولة-اغتيال-السياسي-الأمريكي-تشارلي-كيرك-تظهر-عمق-الانقسام-في-أمريكا-1104720701.html
https://sarabic.ae/20250911/مدفيديف-حول-مقتل-كيرك-حان-الوقت-لإدراك-أن-دعم-أوكرانيا-يعادل-دعم-القتلة-1104723284.html
بعد تكرار حوادث القتل... البيت الأبيض يتهم الحزب الديمقراطي بدعم الجريمة

08:07 GMT 11.09.2025
اتهم البيت الأبيض أعضاء من الحزب الديمقراطي، بدعم الجريمة في البلاد في أعقاب مقتل اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكايا، في ولاية كارولاينا الشمالية والجرائم الأخيرة.
نُشرت صورة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة للبيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء، مصحوبة بتعليق يتهم الديمقراطيين بدعم الجريمة، على خلفية تحتوي على عناوين الصحف المتعلقة بالجرائم.
وجاء في تعليق البيت الأبيض على الحالة المرفقة "الديمقراطيون يدعمون الجريمة... نقطة انتهى".

ويتناول أحد العناوين في الخلفية مأساة ولاية كارولاينا الشمالية، حيث جاء في النص أن جريمة القتل "تبرز صعوبة تقبّل الديمقراطيين في مناقشة الجريمة".

كما تناولت عناوين أخرى الجريمة، مثل حوادث إطلاق النار المتعددة في شيكاغو، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وتوفيت اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكايا، البالغة من العمر 23 عاما، في الولايات المتحدة متأثرة بطعنات، أصابتها على يد رجل مشرد في قطار في شارلوت في 22 أغسطس/آب.
ويعتبر المشتبه به هو الأمريكي من أصل أفريقي ديكارلوس براون جونيور، الذي قضى سابقا خمس سنوات في السجن، بتهمة السطو المسلح.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن دماء اللاجئة الأوكرانية تلطخ أيدي الديمقراطيين بسبب سياساتهم.
كما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك إثر محاولة اغتيال.
وغرد ترامب على منصة "تروث سوشيال": "العظيم وحتى الأسطوري تشارلي كيرك مات".
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" بالمسؤولية عن تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة، قائلا: "العنف والقتل نتيجة مأساوية لشيطنة من يختلفون معكم. لسنوات ظل اليسار الراديكالي يقارن أمريكيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأبشع القتلة والمجرمين في العالم. هذه الخطابات مسؤولة بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلادنا"، مطالباً بوقفها فوراً.
أيد روسيا وعارض نظام كييف... أبرز مواقف تشارلي كيرك من الأزمة الأوكرانية قبل اغتياله
