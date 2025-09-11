https://sarabic.ae/20250911/سقوط-مصابين-إثر-انفجار-مركبة-للجيش-الإسرائيلي-قرب-طولكرم-1104737853.html

سقوط مصابين إثر انفجار مركبة للجيش الإسرائيلي قرب طولكرم

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، انفجار مركبة تابعة له بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية. 11.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشر الجيش بيانا، اليوم الخميس، أكد من خلاله إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في طولكرم شمالي الضفة الغربية.في وقت أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي فرض طوقا عسكريا على مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية بعد إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت في مركبة للجيش عند معبر 104 بالقرب من طولكرم، وأصيب على إثر ذلك جندي بجروح خطيرة وأضرار في المركبة العسكرية.ولفتت إلى أن قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلي أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم، وأن وقوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط في المنطقة.وفي سياق متصل، سبق لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن هدد السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، الأسبوع الماضي، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة الفلسطينية إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة".كما زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.

