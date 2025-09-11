سقوط مصابين إثر انفجار مركبة للجيش الإسرائيلي قرب طولكرم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/سقوط-مصابين-إثر-انفجار-مركبة-للجيش-الإسرائيلي-قرب-طولكرم-1104737853.html
سقوط مصابين إثر انفجار مركبة للجيش الإسرائيلي قرب طولكرم
سقوط مصابين إثر انفجار مركبة للجيش الإسرائيلي قرب طولكرم
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، انفجار مركبة تابعة له بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T11:24+0000
2025-09-11T11:24+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101155594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1618a19969af09d923fdf4117db2a63b.jpg
ونشر الجيش بيانا، اليوم الخميس، أكد من خلاله إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في طولكرم شمالي الضفة الغربية.في وقت أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي فرض طوقا عسكريا على مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية بعد إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت في مركبة للجيش عند معبر 104 بالقرب من طولكرم، وأصيب على إثر ذلك جندي بجروح خطيرة وأضرار في المركبة العسكرية.ولفتت إلى أن قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلي أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم، وأن وقوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط في المنطقة.وفي سياق متصل، سبق لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن هدد السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، الأسبوع الماضي، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة الفلسطينية إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة".كما زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.
https://sarabic.ae/20250827/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-فرض-السيادة-على-الضفة-الغربية-أولوية-1104206483.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101155594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76c02aee52298d9b9867a66783a31d9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

سقوط مصابين إثر انفجار مركبة للجيش الإسرائيلي قرب طولكرم

11:24 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedآليات إسرائيلية في الضفة الغربية
آليات إسرائيلية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، انفجار مركبة تابعة له بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
ونشر الجيش بيانا، اليوم الخميس، أكد من خلاله إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في طولكرم شمالي الضفة الغربية.
في وقت أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي فرض طوقا عسكريا على مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية بعد إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة.
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
وزير الطاقة الإسرائيلي: فرض السيادة على الضفة الغربية أولوية
27 أغسطس, 15:16 GMT
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت في مركبة للجيش عند معبر 104 بالقرب من طولكرم، وأصيب على إثر ذلك جندي بجروح خطيرة وأضرار في المركبة العسكرية.
ولفتت إلى أن قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلي أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم، وأن وقوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط في المنطقة.
وفي سياق متصل، سبق لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن هدد السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، الأسبوع الماضي، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة الفلسطينية إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.
وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة".
كما زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала