وزير الداخلية الفرنسي: تنفيذ 50 عملية لفتح الطرق والمنشآت المغلقة وسط احتجاجات واسعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/وزير-الداخلية-الفرنسي-تنفيذ-50-عملية-لفتح-الطرق-والمنشآت-المغلقة-وسط-احتجاجات-واسعة-1104724153.html
وزير الداخلية الفرنسي: تنفيذ 50 عملية لفتح الطرق والمنشآت المغلقة وسط احتجاجات واسعة
وزير الداخلية الفرنسي: تنفيذ 50 عملية لفتح الطرق والمنشآت المغلقة وسط احتجاجات واسعة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأن قوات الأمن تنفذ نحو 50 عملية في مختلف أنحاء البلاد لإعادة فتح منشآت وطرق رئيسية أغلقها المحتجون، وفق ما نقلت قناة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T03:07+0000
2025-09-11T03:07+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
فرانسوا بايرو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075265982_0:24:3435:1956_1920x0_80_0_0_6544646e918407afbfc131df0d6098e6.jpg
وأوضح الوزير أن هذه التحركات تشمل خصوصاً الطرق السريعة والمستودعات، مشدداً على أن الاحتجاجات الحالية "تنتهك حق الفرنسيين في حرية التنقل".وتشهد فرنسا منذ الأربعاء موجة واسعة من المظاهرات تحت شعار "أغلقوا كل شيء"، حيث خرج نحو 200 ألف متظاهر في أكثر من 700 احتجاج رفضاً لإجراءات تقشفية أعلنتها الحكومة السابقة.وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عنف، منها إضرام النار في حافلة بمدينة رين، وتخريب كابلات سكة حديد قرب تولوز، وإشعال حاويات قمامة في ليون ورشق الشرطة بالحجارة.وبحسب وسائل الإعلام، دفع غياب التنظيم المركزي ووحدة التنسيق إلى مخاوف لدى السلطات من انفلات الوضع، خصوصاً مع رصد مشاركين سابقين في احتجاجات "السترات الصفراء". وقد نشرت الحكومة نحو 80 ألف عنصر أمني لضمان النظام.وتعود جذور الأزمة إلى خطة تقشف أعلنها رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في يوليو، تضمنت خفض العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو بحلول 2026، عبر تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والسلطات المحلية، مقابل زيادة الضرائب على الأثرياء، مع تعزيز ميزانية الدفاع.
https://sarabic.ae/20250908/عشية-الإحتجاجاتفرنسا-تعلن-نشر-80-ألف-عنصر-أمن-للحفاظ-على-النظام-1104637480.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075265982_398:0:3038:1980_1920x0_80_0_0_aee5914ba28be910b0fc55b699938a3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, فرانسوا بايرو, العالم
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, فرانسوا بايرو, العالم

وزير الداخلية الفرنسي: تنفيذ 50 عملية لفتح الطرق والمنشآت المغلقة وسط احتجاجات واسعة

03:07 GMT 11.09.2025
© Sputnik . Evgeny Poloyko / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© Sputnik . Evgeny Poloyko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأن قوات الأمن تنفذ نحو 50 عملية في مختلف أنحاء البلاد لإعادة فتح منشآت وطرق رئيسية أغلقها المحتجون، وفق ما نقلت قناة BFMTV الفرنسية.
وأوضح الوزير أن هذه التحركات تشمل خصوصاً الطرق السريعة والمستودعات، مشدداً على أن الاحتجاجات الحالية "تنتهك حق الفرنسيين في حرية التنقل".
فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
عشية الاحتجاجات...فرنسا تعلن نشر 80 ألف عنصر أمن للحفاظ على النظام
8 سبتمبر, 20:36 GMT
وتشهد فرنسا منذ الأربعاء موجة واسعة من المظاهرات تحت شعار "أغلقوا كل شيء"، حيث خرج نحو 200 ألف متظاهر في أكثر من 700 احتجاج رفضاً لإجراءات تقشفية أعلنتها الحكومة السابقة.
وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عنف، منها إضرام النار في حافلة بمدينة رين، وتخريب كابلات سكة حديد قرب تولوز، وإشعال حاويات قمامة في ليون ورشق الشرطة بالحجارة.
وبحسب وسائل الإعلام، دفع غياب التنظيم المركزي ووحدة التنسيق إلى مخاوف لدى السلطات من انفلات الوضع، خصوصاً مع رصد مشاركين سابقين في احتجاجات "السترات الصفراء". وقد نشرت الحكومة نحو 80 ألف عنصر أمني لضمان النظام.
وتعود جذور الأزمة إلى خطة تقشف أعلنها رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في يوليو، تضمنت خفض العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو بحلول 2026، عبر تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والسلطات المحلية، مقابل زيادة الضرائب على الأثرياء، مع تعزيز ميزانية الدفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала