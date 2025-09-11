https://sarabic.ae/20250911/وزير-الداخلية-الفرنسي-تنفيذ-50-عملية-لفتح-الطرق-والمنشآت-المغلقة-وسط-احتجاجات-واسعة-1104724153.html
وزير الداخلية الفرنسي: تنفيذ 50 عملية لفتح الطرق والمنشآت المغلقة وسط احتجاجات واسعة
وأوضح الوزير أن هذه التحركات تشمل خصوصاً الطرق السريعة والمستودعات، مشدداً على أن الاحتجاجات الحالية "تنتهك حق الفرنسيين في حرية التنقل".وتشهد فرنسا منذ الأربعاء موجة واسعة من المظاهرات تحت شعار "أغلقوا كل شيء"، حيث خرج نحو 200 ألف متظاهر في أكثر من 700 احتجاج رفضاً لإجراءات تقشفية أعلنتها الحكومة السابقة.وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عنف، منها إضرام النار في حافلة بمدينة رين، وتخريب كابلات سكة حديد قرب تولوز، وإشعال حاويات قمامة في ليون ورشق الشرطة بالحجارة.وبحسب وسائل الإعلام، دفع غياب التنظيم المركزي ووحدة التنسيق إلى مخاوف لدى السلطات من انفلات الوضع، خصوصاً مع رصد مشاركين سابقين في احتجاجات "السترات الصفراء". وقد نشرت الحكومة نحو 80 ألف عنصر أمني لضمان النظام.وتعود جذور الأزمة إلى خطة تقشف أعلنها رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في يوليو، تضمنت خفض العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو بحلول 2026، عبر تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والسلطات المحلية، مقابل زيادة الضرائب على الأثرياء، مع تعزيز ميزانية الدفاع.
أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأن قوات الأمن تنفذ نحو 50 عملية في مختلف أنحاء البلاد لإعادة فتح منشآت وطرق رئيسية أغلقها المحتجون، وفق ما نقلت قناة BFMTV الفرنسية.
وأوضح الوزير أن هذه التحركات تشمل خصوصاً الطرق السريعة والمستودعات، مشدداً على أن الاحتجاجات الحالية "تنتهك حق الفرنسيين في حرية التنقل".
وتشهد فرنسا منذ الأربعاء موجة واسعة من المظاهرات تحت شعار "أغلقوا كل شيء"، حيث خرج نحو 200 ألف متظاهر في أكثر من 700 احتجاج رفضاً لإجراءات تقشفية أعلنتها الحكومة السابقة.
وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عنف، منها إضرام النار في حافلة بمدينة رين، وتخريب كابلات سكة حديد قرب تولوز، وإشعال حاويات قمامة في ليون ورشق الشرطة بالحجارة.
وبحسب وسائل الإعلام، دفع غياب التنظيم المركزي ووحدة التنسيق إلى مخاوف لدى السلطات من انفلات الوضع، خصوصاً مع رصد مشاركين سابقين في احتجاجات "السترات الصفراء"
. وقد نشرت الحكومة نحو 80 ألف عنصر أمني لضمان النظام
.
وتعود جذور الأزمة إلى خطة تقشف أعلنها رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في يوليو، تضمنت خفض العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو بحلول 2026، عبر تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والسلطات المحلية، مقابل زيادة الضرائب على الأثرياء، مع تعزيز ميزانية الدفاع.