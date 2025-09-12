https://sarabic.ae/20250912/البث-الإسرائيلية-الجيش-يستعد-لبدء-الاجتياح-البري-لكامل-مدينة-غزة--1104781292.html

إعلام إسرائيلي: انتشار مدرعات ودبابات إسرائيلية شمال القطاع تمهيدا للعملية البرية لمدينة غزة

إعلام إسرائيلي: انتشار مدرعات ودبابات إسرائيلية شمال القطاع تمهيدا للعملية البرية لمدينة غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء عملية الاجتياح البري الكامل لمدينة غزة. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T09:24+0000

2025-09-12T09:24+0000

2025-09-12T09:57+0000

غزة

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg

أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من المقرر انتشار المئات من ناقلات الجند المدرعة والدبابات وجرافات D9 في الحقول القريبة من شمال غزة.وأكدت أنه من المقرر أن تتقدم جحافل هذه المركبات المدرعة والدبابات التابعة للفرقتين 98 و162، وتنتقل إلى داخل قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير يتوسل القيادة السياسية لاتخاذ قرار نهائي بخصوص ما تريد فعله في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250911/السيسي-لستارمر-تهجير-سكان-غزة-سيؤدي-لموجة-هجرة-غير-مسبوقة-لأوروبا-1104755902.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل