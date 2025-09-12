https://sarabic.ae/20250912/البث-الإسرائيلية-الجيش-يستعد-لبدء-الاجتياح-البري-لكامل-مدينة-غزة--1104781292.html
إعلام إسرائيلي: انتشار مدرعات ودبابات إسرائيلية شمال القطاع تمهيدا للعملية البرية لمدينة غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء عملية الاجتياح البري الكامل لمدينة غزة. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T09:24+0000
2025-09-12T09:24+0000
2025-09-12T09:57+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
09:24 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 12.09.2025)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء عملية الاجتياح البري الكامل لمدينة غزة.
أوضحت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من المقرر انتشار المئات من ناقلات الجند المدرعة والدبابات وجرافات D9 في الحقول القريبة من شمال غزة.
وأكدت أنه من المقرر أن تتقدم جحافل هذه المركبات المدرعة والدبابات التابعة للفرقتين 98 و162، وتنتقل إلى داخل قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير
يتوسل القيادة السياسية لاتخاذ قرار نهائي بخصوص ما تريد فعله في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة
، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.