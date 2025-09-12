https://sarabic.ae/20250912/الجبل-من-صراع-العروش-يحطم-الرقم-القياسي-العالمي-برفعه-أكثر-من-نصف-طن-1104769355.html
"الجبل" من "صراع العروش" يحطم الرقم القياسي العالمي برفعه أكثر من نصف طن
أظهر هافثور جوليوس بيورنسون، الممثل الذي جسّد شخصية غريغور "الجبل" كليغان في مسلسل "صراع العروش"، قوة خارقة على الشاشة وخارجها. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
ففي عام 2020، دخل هذا الرجل القوي المحترف التاريخ برفعه 501 كيلوغرام (1104.5 رطل) في تمرين "ديد ليفت" (رفعة الموت)، متجاوزا الرقم القياسي البالغ 500 كيلوغرام الذي حققه البطل السابق إيدي هول عام 2016. لا يزال العلماء يحاولون فهم كيف يُمكن لجسم الإنسان تحقيق هذه القوة المذهلة. في عام 2024، فحصت دراسة بنية جسم بطل رفع الأثقال إيدي هول، ووجدت نتيجة مفاجئة، حسب مجلة "ساينس أليرت". وفي الوقت نفسه، كانت عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة لديه ضعف حجم عضلات رجل غير مدرب.ومن المثير للدهشة أن الدراسات العلمية حول القوة البشرية القصوى محدودة للغاية، لكن الباحثين الذين فحصوا هول يشتبهون في أن بنيته الجسدية بلغت الحد الأقصى للتنوع الطبيعي، ومع ذلك، يتخطى بيورنسون هذه الحواجز.وأضاف: "غالبا ما يكون جهازك العصبي منهكًا بعض الشيء بعد رفعة ثقيلة كهذه".
أظهر هافثور جوليوس بيورنسون، الممثل الذي جسّد شخصية غريغور "الجبل" كليغان في مسلسل "صراع العروش"، قوة خارقة على الشاشة وخارجها.
ففي عام 2020، دخل هذا الرجل القوي المحترف التاريخ برفعه 501 كيلوغرام (1104.5 رطل) في تمرين "ديد ليفت" (رفعة الموت)، متجاوزا الرقم القياسي البالغ 500 كيلوغرام الذي حققه البطل السابق إيدي هول عام 2016.
وحطم بيورنسون، المعروف أحيانا باسم "ثور" أو باسمه الفني "الجبل"، رقمه القياسي العالمي بفارق 4 كيلوغرامات أخرى، ثم في سبتمبر/أيلول الجاري، تفوق على نفسه مرة أخرى، في بطولة العالم لرفعة الموت، رفع المحترف الأيسلندي 510 كيلوغرام (1124 رطلاً). وهذا يشبه إلى حد كبير رفع بيانو كبير.
لا يزال العلماء يحاولون فهم كيف يُمكن لجسم الإنسان تحقيق هذه القوة المذهلة. في عام 2024، فحصت دراسة بنية جسم بطل رفع الأثقال إيدي هول، ووجدت نتيجة مفاجئة، حسب مجلة "ساينس أليرت
".
كانت العضلات التي تربط ركبتي هول بحوضه - العضلة الخياطية، والعضلة النحيلة، والعضلة شبه الوترية - أكبر بثلاث مرات من تلك الموجودة لدى الرجال الذين لا يمارسون تمارين القوة.
وفي الوقت نفسه، كانت عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة لديه ضعف حجم عضلات رجل غير مدرب.
ومن المثير للدهشة أن الدراسات العلمية حول القوة البشرية القصوى محدودة للغاية، لكن الباحثين الذين فحصوا هول يشتبهون في أن بنيته الجسدية بلغت الحد الأقصى للتنوع الطبيعي، ومع ذلك، يتخطى بيورنسون هذه الحواجز.
وقال بيورنسون عبر قناته على منصة "يوتيوب"، صباح يوم تحطيم الرقم القياسي الجديد: "هذه هي المرة الثالثة التي أحطم فيها الرقم القياسي، يحدث الأمر بسرعة كبيرة".
وأضاف: "غالبا ما يكون جهازك العصبي منهكًا بعض الشيء بعد رفعة ثقيلة كهذه".