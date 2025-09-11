https://sarabic.ae/20250911/الاتحاد-الأوروبي-يحدد-موعد-مباراة-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-2027--1104763404.html
الاتحاد الأوروبي يحدد موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
الاتحاد الأوروبي يحدد موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن موعد مباراة نهائي أكبر البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا) وبالتحديد 5 من يونيو/ حزيران عام 2027، كما حدد ملعب... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T20:01+0000
2025-09-11T20:01+0000
2025-09-11T20:01+0000
رياضة
أخبار دوري أبطال أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101754292_0:7:1687:955_1920x0_80_0_0_805afcd124a241e392e39abdc1f4048b.jpg
وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب "ميتروبوليتانو" الخاص بفريق أتلتيكو مدريد، نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الإنجليزي على مواطنه توتنهام.كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن نهائي دوري الأبطال للسيدات لعام 2027 سيقام في وارسو، فيما ستحتضن مدينة سالزبورغ النمساوية نهائي مسابقة السوبر الأوروبي العام المقبل.رسميا...تونس ثالث العرب المتأهلين إلى مونديال 2026..فيديو"الدون" يعيد إحياء قفزته التاريخية بعد 6 أعوام... صور
https://sarabic.ae/20250531/باريس-سان-جيرمان-يصعق-إنتر-ميلان-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بخماسية-نظيفة-1101175298.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101754292_175:0:1448:955_1920x0_80_0_0_3648abec46384790c5b8b7fde5ba2fad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار دوري أبطال أفريقيا
رياضة, أخبار دوري أبطال أفريقيا
الاتحاد الأوروبي يحدد موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن موعد مباراة نهائي أكبر البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا) وبالتحديد 5 من يونيو/ حزيران عام 2027، كما حدد ملعب إقامة المباراة النهائية، واختار ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الأسبانية مدريد، ليستضيف المباراة.
وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب "ميتروبوليتانو" الخاص بفريق أتلتيكو مدريد، نهائي المسابقة القارية
المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول الإنجليزي على مواطنه توتنهام.
وتنافست العاصمة الإسبانية مع عاصمة أذربيجان باكو، لاحتضان النهائي، إلا أن الاتحاد القاري اختار مدريد، إثر اجتماع للجنة التنفيذية في تيرانا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن نهائي دوري الأبطال للسيدات لعام 2027 سيقام في وارسو، فيما ستحتضن مدينة سالزبورغ النمساوية نهائي مسابقة السوبر الأوروبي العام المقبل.