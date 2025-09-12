السفارة السعودية في بريطانيا تدعو مواطنيها إلى الحذر والابتعاد عن التجمعات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
السفارة السعودية في بريطانيا تدعو مواطنيها إلى الحذر والابتعاد عن التجمعات
السفارة السعودية في بريطانيا تدعو مواطنيها إلى الحذر والابتعاد عن التجمعات
أصدرت السفارة السعودية في بريطانيا بيانا، اليوم الجمعة، دعت فيه مواطنيها في العاصمة لندن إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، التي من المتوقع أن تشهدها... 12.09.2025
وأوضحت السفارة في بيانها قائلة: "نظرا للأوضاع التي ستشهدها مدينة لندن يوم السبت 13 سبتمبر 2025 من احتجاجات ومسيرات في وسط المدينة تهيب السفارة بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن مواقع التجمعات والمسيرات والاحتجاجات".يأتي ذلك بعد أيام من إلقاء شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على 890 شخصا خلال مظاهرة نظمت يومي السبت والأحد الماضيين دعما لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.وأفادت الشرطة في بيان لها يوم الأحد أن 857 من الموقوفين واجهوا تهمة دعم منظمة محظورة، فيما أوقف 33 آخرون بسبب مخالفات متنوعة، منها 17 بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وكانت الشرطة قد أعلنت السبت عن توقيف أكثر من 425 متظاهرا خلال اليوم الأول للاحتجاجات، حيث تجمع المتظاهرون ظهر السبت الماضي في ساحة البرلمان بلندن، استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا"، التي عارضت قرار الحكومة بحظر "فلسطين أكشن".وتأسست المجموعة عام 2020، واكتسبت شهرة واسعة بعد تنفيذها أنشطة احتجاجية ضد شركات تتعامل مع إسرائيل، خاصة عقب تصاعد الأحداث في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
السعودية
بريطانيا
تابعنا عبر
أصدرت السفارة السعودية في بريطانيا بيانا، اليوم الجمعة، دعت فيه مواطنيها في العاصمة لندن إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، التي من المتوقع أن تشهدها المدينة يوم غدا السبت.
وأوضحت السفارة في بيانها قائلة: "نظرا للأوضاع التي ستشهدها مدينة لندن يوم السبت 13 سبتمبر 2025 من احتجاجات ومسيرات في وسط المدينة تهيب السفارة بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن مواقع التجمعات والمسيرات والاحتجاجات".
يأتي ذلك بعد أيام من إلقاء شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على 890 شخصا خلال مظاهرة نظمت يومي السبت والأحد الماضيين دعما لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأفادت الشرطة في بيان لها يوم الأحد أن 857 من الموقوفين واجهوا تهمة دعم منظمة محظورة، فيما أوقف 33 آخرون بسبب مخالفات متنوعة، منها 17 بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وكانت الشرطة قد أعلنت السبت عن توقيف أكثر من 425 متظاهرا خلال اليوم الأول للاحتجاجات، حيث تجمع المتظاهرون ظهر السبت الماضي في ساحة البرلمان بلندن، استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا"، التي عارضت قرار الحكومة بحظر "فلسطين أكشن".
وتأسست المجموعة عام 2020، واكتسبت شهرة واسعة بعد تنفيذها أنشطة احتجاجية ضد شركات تتعامل مع إسرائيل، خاصة عقب تصاعد الأحداث في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
