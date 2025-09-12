https://sarabic.ae/20250912/السفارة-السعودية-في-بريطانيا-تدعو-مواطنيها-إلى-الحذر-والابتعاد-عن-التجمعات-1104783784.html

السفارة السعودية في بريطانيا تدعو مواطنيها إلى الحذر والابتعاد عن التجمعات

أصدرت السفارة السعودية في بريطانيا بيانا، اليوم الجمعة، دعت فيه مواطنيها في العاصمة لندن إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، التي من المتوقع أن تشهدها...

وأوضحت السفارة في بيانها قائلة: "نظرا للأوضاع التي ستشهدها مدينة لندن يوم السبت 13 سبتمبر 2025 من احتجاجات ومسيرات في وسط المدينة تهيب السفارة بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن مواقع التجمعات والمسيرات والاحتجاجات".يأتي ذلك بعد أيام من إلقاء شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على 890 شخصا خلال مظاهرة نظمت يومي السبت والأحد الماضيين دعما لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.وأفادت الشرطة في بيان لها يوم الأحد أن 857 من الموقوفين واجهوا تهمة دعم منظمة محظورة، فيما أوقف 33 آخرون بسبب مخالفات متنوعة، منها 17 بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.وكانت الشرطة قد أعلنت السبت عن توقيف أكثر من 425 متظاهرا خلال اليوم الأول للاحتجاجات، حيث تجمع المتظاهرون ظهر السبت الماضي في ساحة البرلمان بلندن، استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا"، التي عارضت قرار الحكومة بحظر "فلسطين أكشن".وتأسست المجموعة عام 2020، واكتسبت شهرة واسعة بعد تنفيذها أنشطة احتجاجية ضد شركات تتعامل مع إسرائيل، خاصة عقب تصاعد الأحداث في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

