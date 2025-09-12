https://sarabic.ae/20250912/السفير-الروسي-موسكو-تأمل-في-الحفاظ-على-علاقات-ودية-مع-نيبال-في-ظل-رئيس-الحكومة-المؤقتة-الجديد-1104793357.html
السفير الروسي: موسكو تأمل في الحفاظ على علاقات ودية مع نيبال في ظل رئيس الحكومة المؤقتة الجديد
صرّح السفير الروسي في كاتماندو، أليكسي نوفيكوف، بأن موسكو تأمل في الحفاظ على علاقات ودية مع كاتماندو في ظل رئاسة سوشيلا كاركي، رئيسة الحكومة المؤقتة الجديدة في... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال نوفيكوف: "نأمل أن تستمر العلاقات الودية التقليدية بين بلدينا، مما يسمح لنا بتوسيع العلاقات في مختلف المجالات".وقال نوفيكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نعتبر أداء سوشيلا كاركي اليمين الدستورية حدثاً محورياً لتعزيز الاستقرار السياسي في نيبال". وأضاف أنه بالنظر إلى سمعتها كقاضية مبدئية ومدافعة عن سيادة القانون، نتوقع أن يسهم ذلك في بناء أرضية متينة للحوار الوطني.وبحسب وسائل إعلام محلية، أسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين. ورغم إعلان السلطات رفع الحظر عن عمل شبكات التواصل، لم تهدأ الاحتجاجات، بل تصاعدت لتشمل اقتحام وحرق مقر البرلمان، ومكاتب حزب "المؤتمر النيبالي" الحاكم، إضافة إلى منزل رئيس الوزراء السابق شارما أولي، الذي اضطر إلى تقديم استقالته.وفي ظل الفوضى المتصاعدة، تدخل الجيش النيبالي مساء الثلاثاء الماضي، وتولى مسؤولية حفظ الأمن في العاصمة كاتماندو وعدد من المدن الرئيسية، في محاولة لإعادة الاستقرار واحتواء الأزمة.
صرّح السفير الروسي في كاتماندو، أليكسي نوفيكوف، بأن موسكو تأمل في الحفاظ على علاقات ودية مع كاتماندو في ظل رئاسة سوشيلا كاركي، رئيسة الحكومة المؤقتة الجديدة في نيبال.
وقال نوفيكوف: "نأمل أن تستمر العلاقات الودية التقليدية بين بلدينا، مما يسمح لنا بتوسيع العلاقات في مختلف المجالات".
وأكد نوفيكوف، أن تنصيب سوشيلا كاركي رئيسةً للحكومة المؤقتة في نيبال يمثل "خطوة مهمة على طريق استقرار الوضع الداخلي"، مشيراً إلى ثقة موسكو في أن الحكومة المؤقتة ستنجح تحت قيادتها في تهيئة الظروف لانطلاق عملية سياسية سلمية.
وقال نوفيكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نعتبر أداء سوشيلا كاركي اليمين الدستورية حدثاً محورياً لتعزيز الاستقرار السياسي في نيبال".
وأضاف أنه بالنظر إلى سمعتها كقاضية مبدئية ومدافعة عن سيادة القانون، نتوقع أن يسهم ذلك في بناء أرضية متينة للحوار الوطني
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة وُصفت إعلامياً بـ"ثورة الجيل زد"، اندلعت عقب قرار الحكومة السابقة حظر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي غير المسجَّلة لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أسفرت المواجهات بين المحتجين
وقوات الأمن عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.
ورغم إعلان السلطات رفع الحظر عن عمل شبكات التواصل، لم تهدأ الاحتجاجات
، بل تصاعدت لتشمل اقتحام وحرق مقر البرلمان، ومكاتب حزب "المؤتمر النيبالي" الحاكم، إضافة إلى منزل رئيس الوزراء السابق شارما أولي، الذي اضطر إلى تقديم استقالته.
وفي ظل الفوضى المتصاعدة، تدخل الجيش النيبالي مساء الثلاثاء الماضي، وتولى مسؤولية حفظ الأمن في العاصمة كاتماندو وعدد من المدن الرئيسية، في محاولة لإعادة الاستقرار واحتواء الأزمة.