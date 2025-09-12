شرطة نيبال تعلن ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 51 قتيلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/شرطة-نيبال-تعلن-ارتفاع-ضحايا-التظاهرات-إلى-51-قتيلا-1104769219.html
شرطة نيبال تعلن ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 51 قتيلا
شرطة نيبال تعلن ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 51 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة في نيبال، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 51 قتيلا على الأقل خلال الاحتجاجات العنيفة المناهضة للفساد في البلاد. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T06:39+0000
2025-09-12T06:39+0000
العالم
نيبال
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104686210_0:0:3201:1800_1920x0_80_0_0_2508ef3e0101b30ec1856fd6dc5fb199.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت نيبال منذ عدة أيام إلى 51 قتيلا، من بينهم 21 متظاهرا على الأقل وثلاثة من رجال الشرطة". ويأتي هذا في وقت تستمر المحادثات بين الرئيس وممثلي الاحتجاجات والشخصيات الرئيسية المحتملة التي قد تقود إدارة مؤقتة والجيش الذي فرض حظر تجول وسيطر.كما أعلن الجيش النيبالي، اليوم، استعادته أكثر من 100 بندقية نُهبت خلال الانتفاضة، والتي شوهد خلالها المتظاهرون وهم يشهرون بنادق آلية، وأن أكثر من 12,500 سجين فروا من سجون متعددة في جميع أنحاء البلاد خلال الفوضى. وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجيش النيبالي قد نشرت، أول أمس الأربعاء، في بيان لها، أن "الجيش النيبالي الذي تولى السيطرة على الأمن الوطني أعلن حظر تجول على مستوى البلاد حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر، مع التمديد لاحقا حتى الساعة السادسة صباح الخميس".وقال الجيش إن القرار اتخذ بسبب التهديدات المستمرة للسلامة العامة حيث "تواصل العناصر المدمرة التسلل إلى الاحتجاجات وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة وارتكاب الحرق العمد والنهب والهجمات العنيفة المستهدفة بما في ذلك محاولات الهجوم".واندلعت الاحتجاجات، صباح الاثنين، وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة.ورصد مقطع فيديو آخر، فرار موظفي الحكومة النيبالية من العاصمة كاتماندو، متعلقين بطائرة هليكوبتر، في حين لا تزال الاحتجاجات تجتاح البلاد. الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش أجلى الرئيس النيبالي راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته، إثر اقتحام مقر إقامته من قبل محتجين. واستقال رئيس الوزراء شارما أولي، من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد وانتشار الجيش، بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
https://sarabic.ae/20250909/رئيس-الحكومة-يستقيل-الجيش-النيبالي-يجلي-الوزراء-بالمروحيات-وسط-احتجاجات-عارمة-فيديو---1104646213.html
نيبال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104686210_353:0:2753:1800_1920x0_80_0_0_632034a7218adfe16efb51a9c59b7394.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, نيبال, الأخبار
العالم, نيبال, الأخبار

شرطة نيبال تعلن ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 51 قتيلا

06:39 GMT 12.09.2025
© AP Photoاحتجاجات نيبال
احتجاجات نيبال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة في نيبال، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 51 قتيلا على الأقل خلال الاحتجاجات العنيفة المناهضة للفساد في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت نيبال منذ عدة أيام إلى 51 قتيلا، من بينهم 21 متظاهرا على الأقل وثلاثة من رجال الشرطة".
الاحتجاجات في نيبال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
رئيس الحكومة يستقيل... الجيش النيبالي يجلي الوزراء بالمروحيات وسط احتجاجات عارمة... فيديو
9 سبتمبر, 09:24 GMT
ويأتي هذا في وقت تستمر المحادثات بين الرئيس وممثلي الاحتجاجات والشخصيات الرئيسية المحتملة التي قد تقود إدارة مؤقتة والجيش الذي فرض حظر تجول وسيطر.
كما أعلن الجيش النيبالي، اليوم، استعادته أكثر من 100 بندقية نُهبت خلال الانتفاضة، والتي شوهد خلالها المتظاهرون وهم يشهرون بنادق آلية، وأن أكثر من 12,500 سجين فروا من سجون متعددة في جميع أنحاء البلاد خلال الفوضى.
وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجيش النيبالي قد نشرت، أول أمس الأربعاء، في بيان لها، أن "الجيش النيبالي الذي تولى السيطرة على الأمن الوطني أعلن حظر تجول على مستوى البلاد حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر، مع التمديد لاحقا حتى الساعة السادسة صباح الخميس".
وقال الجيش إن القرار اتخذ بسبب التهديدات المستمرة للسلامة العامة حيث "تواصل العناصر المدمرة التسلل إلى الاحتجاجات وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة وارتكاب الحرق العمد والنهب والهجمات العنيفة المستهدفة بما في ذلك محاولات الهجوم".
واندلعت الاحتجاجات، صباح الاثنين، وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي والتنديد بآفة الفساد التي يقولون إنها تقوض هذه الدولة.
ورصد مقطع فيديو آخر، فرار موظفي الحكومة النيبالية من العاصمة كاتماندو، متعلقين بطائرة هليكوبتر، في حين لا تزال الاحتجاجات تجتاح البلاد.
الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش أجلى الرئيس النيبالي راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته، إثر اقتحام مقر إقامته من قبل محتجين. واستقال رئيس الوزراء شارما أولي، من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد وانتشار الجيش، بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала