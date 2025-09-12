https://sarabic.ae/20250912/خبير-الدول-العربية-ازدادت-قناعة-بالتقرب-من-روسيا-نتيجة-السياسية-الأمريكية-في-المنطقة-1104798669.html
خبير: الدول العربية ازدادت قناعة بالتقرب من روسيا نتيجة السياسية الأمريكية في المنطقة
خبير: الدول العربية ازدادت قناعة بالتقرب من روسيا نتيجة السياسية الأمريكية في المنطقة
أكد الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور محمد سويدان، أن الدول العربية، خاصة دول الخليج، ازدادت قناعتها بضرورة التقارب مع روسيا والصين نتيجة السياسات الأمريكية والخيارات الإسرائيلية التي أفقدتها الشعور بالأمان.
ولفت سويدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مجالات التعاون بين روسيا ودول المنطقة تتنوع من المسار الاقتصادي للسياسي للعسكري للثقافي والاجتماعي، ويكفي أن تجلس روسيا والدول العربية على طاولة واحدة لتفتح أبواب هذه المسارات كلها".وعن الصراع في أوكرانيا، قال سويدان إن "الأحداث الأخيرة أثبتت أن روسيا فعلا طورت آليات عملها وقدرتها العسكرية"، مؤكدا أن "ترامب يضغط على الجميع لوقف هذا الصراع لأن لا جدوى منه".وتعليقا على تدريبات حلف شمال الأطلسي، قال سويدان: "هذه المناورات جزء من أسلوب التواصل بين القوى المختلفة"، قائلا: "هي مثل أي رسالة أخرى يريد الحلف أن يظهر قوته العسكرية من خلالها"، لافتا إلى أن "محاولات إنشاء كيان أوروبي مستقل فشلت".وأكد الباحث في الشأن الدولي أنه "منذ اليوم الأول للصراع دخلت روسيا في معركة إعلامية شرسة"، لافتا إلى أنه "حتى اللحظة الرواية الغربية لم تقنع إلا اليمينيين حول العالم".
خبير: الدول العربية ازدادت قناعة بالتقرب من روسيا نتيجة السياسية الأمريكية في المنطقة
أكد الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور محمد سويدان، أن الدول العربية، خاصة دول الخليج، ازدادت قناعتها بضرورة التقارب مع روسيا والصين نتيجة السياسات الأمريكية والخيارات الإسرائيلية التي أفقدتها الشعور بالأمان.
ولفت سويدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مجالات التعاون بين روسيا ودول المنطقة تتنوع من المسار الاقتصادي للسياسي للعسكري للثقافي والاجتماعي، ويكفي أن تجلس روسيا والدول العربية على طاولة واحدة لتفتح أبواب هذه المسارات كلها".
وعن تأثير روسيا في ملفات الشرق الأوسط ومنها الحرب الإسرائيلية على غزة، رأى سويدان أن "ملفات الشرق الأوسط معقدة"، مشددا على أنه "في المرحلة الحالية ما قدمته روسيا في أن تكون منبرا دوليا للتعبير عن مشاكل هذه المنطقة جيد".
وعن الصراع في أوكرانيا، قال سويدان إن "الأحداث الأخيرة أثبتت أن روسيا فعلا طورت آليات عملها وقدرتها العسكرية"، مؤكدا أن "ترامب يضغط على الجميع لوقف هذا الصراع لأن لا جدوى منه".
وتعليقا على تدريبات حلف شمال الأطلسي، قال سويدان: "هذه المناورات جزء من أسلوب التواصل بين القوى المختلفة"، قائلا: "هي مثل أي رسالة أخرى يريد الحلف أن يظهر قوته العسكرية من خلالها"، لافتا إلى أن "محاولات إنشاء كيان أوروبي مستقل فشلت".
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، رأى سويدان أن "المسألة ما تزال معقدة جدا والسبب الرئيسي أنه فعليا لا تحدث مفاوضات بل اعتراف بموازين القوة"، معتبرا أن "لقاء بوتين وترامب جرى فيه عرض لمنجزات كل طرف وتبين أن موازين القوة في أوكرانيا تميل لصالح روسيا وعليه اي حل نهائي للأزمة يجب أن يراعي المنجزات الروسية"، مؤكدا أن "ترامب يستطيع وقف الصراع في اوكرانيا لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لأن كلفته على الأوروبيين والأوكرانيين ستكون باهظة جدا".
وأكد الباحث في الشأن الدولي أنه "منذ اليوم الأول للصراع دخلت روسيا في معركة إعلامية شرسة"، لافتا إلى أنه "حتى اللحظة الرواية الغربية لم تقنع إلا اليمينيين حول العالم".