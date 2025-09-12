خبير: الدول العربية ازدادت قناعة بالتقرب من روسيا نتيجة السياسية الأمريكية في المنطقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: الدول العربية ازدادت قناعة بالتقرب من روسيا نتيجة السياسية الأمريكية في المنطقة
خبير: الدول العربية ازدادت قناعة بالتقرب من روسيا نتيجة السياسية الأمريكية في المنطقة
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور محمد سويدان، أن الدول العربية، خاصة دول الخليج، ازدادت قناعتها بضرورة التقارب مع روسيا والصين نتيجة السياسات الأمريكية والخيارات الإسرائيلية التي أفقدتها الشعور بالأمان.
ولفت سويدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مجالات التعاون بين روسيا ودول المنطقة تتنوع من المسار الاقتصادي للسياسي للعسكري للثقافي والاجتماعي، ويكفي أن تجلس روسيا والدول العربية على طاولة واحدة لتفتح أبواب هذه المسارات كلها".

وعن تأثير روسيا في ملفات الشرق الأوسط ومنها الحرب الإسرائيلية على غزة، رأى سويدان أن "ملفات الشرق الأوسط معقدة"، مشددا على أنه "في المرحلة الحالية ما قدمته روسيا في أن تكون منبرا دوليا للتعبير عن مشاكل هذه المنطقة جيد".

وعن الصراع في أوكرانيا، قال سويدان إن "الأحداث الأخيرة أثبتت أن روسيا فعلا طورت آليات عملها وقدرتها العسكرية"، مؤكدا أن "ترامب يضغط على الجميع لوقف هذا الصراع لأن لا جدوى منه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
لافروف: التوترات العسكرية في الشرق الأوسط ازدادت في أعقاب الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية
أمس, 10:07 GMT
وتعليقا على تدريبات حلف شمال الأطلسي، قال سويدان: "هذه المناورات جزء من أسلوب التواصل بين القوى المختلفة"، قائلا: "هي مثل أي رسالة أخرى يريد الحلف أن يظهر قوته العسكرية من خلالها"، لافتا إلى أن "محاولات إنشاء كيان أوروبي مستقل فشلت".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، رأى سويدان أن "المسألة ما تزال معقدة جدا والسبب الرئيسي أنه فعليا لا تحدث مفاوضات بل اعتراف بموازين القوة"، معتبرا أن "لقاء بوتين وترامب جرى فيه عرض لمنجزات كل طرف وتبين أن موازين القوة في أوكرانيا تميل لصالح روسيا وعليه اي حل نهائي للأزمة يجب أن يراعي المنجزات الروسية"، مؤكدا أن "ترامب يستطيع وقف الصراع في اوكرانيا لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لأن كلفته على الأوروبيين والأوكرانيين ستكون باهظة جدا".

وأكد الباحث في الشأن الدولي أنه "منذ اليوم الأول للصراع دخلت روسيا في معركة إعلامية شرسة"، لافتا إلى أنه "حتى اللحظة الرواية الغربية لم تقنع إلا اليمينيين حول العالم".
موسكو: روسيا تدين العمل العدواني الإسرائيلي ضد قطر باعتباره انتهاكا للقانون الدولي
لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق
