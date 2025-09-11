https://sarabic.ae/20250911/لافروف-هجوم-إسرائيل-على-الدوحة-انتهاك-صارخ-للقانون-الدولي---عاجل--1104735831.html

لافروف: التوترات العسكرية في الشرق الأوسط ازدادت في أعقاب الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال الجلسة المفتوحة له مع وزراء وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في سوتشي، إن التوترات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط ازدادت بشكل حاد في أعقاب الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، وتابع: "إن اجتماعاتنا اليوم تجري في سياق التصعيد الحاد في التوترات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الصاروخية والقنابل الإسرائيلية في التاسع من سبتمبر على العاصمة القطرية الدوحة".وأشار لافروف إلى أن تصرفات إسرائيل في الشرق الأوسط تدل على رغبتها في تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، قائلا:وأكد أن "الوضع يزداد غموضاً لأن قطر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" حول شروط وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وكما أشار لافروف، سيستعرض الجانب الروسي خلال محادثات اليوم الوضع الراهن مع شركائه، وسيسعى إلى وضع خطوات للحد من الآثار السلبية لتصرفات إسرائيل على المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة "سبوتنيك"، في مدينة سوتشي الروسية، ببدء الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.وكان لافروف قد أشار في عام 2024، إلى أن تعزيز التعاون مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي يعد أحد المجالات ذات الأولوية للدبلوماسية الروسية.ويعد مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تضم ست دول، وهي البحرين، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والمملكة العربية السعودية.وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.قطر تعلن موعد تشييع ضحايا القصف الإسرائيليقمة عربية إسلامية عاجلة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية

