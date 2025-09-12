عربي
بث مباشر
روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام
روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام للمركز الدولي للتوحيد القياسي وإصدار شهادات "حلال"، لدى الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية، آيدار غازيزوف، اليوم الجمعة، أن روسيا صدّرت...
روسيا
وقال غازيزوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للإحصاءات الرسمية، شهدت صادرات المنتجات الحلال من روسيا إلى الخارج نموًا بنسبة 38 في المئة خلال السنوات الست الماضية. وفي العام الماضي وحده، صدّرت روسيا المنتجات الحلال بقيمة 380 مليون دولار، بزيادة قدرها 82 في المئة عن عام 2023".وأضاف المدير العام للمركز: "نعتبر عام 2014 بمثابة بداية التصدير المخطط له للمنتجات الحلال المحلية، عندما خضع مركرنا للتدقيق الأول من قبل وزارة البيئة والموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة".وتابع: "نعمل على الحصول على الاعتماد في إندونيسيا والجزائر ودول أخرى حتى يتمكن المصدرون الروس من توريد منتجاتهم الحلال بحرية إلى جميع أنحاء العالم".واختتم غازيزوف قائلا: "يعتنق الإسلام حوالي 25 بالمئة من سكان كوكبنا، أي حوالي ملياري نسمة. ويقدر حجم سوق السلع والخدمات الحلال العالمية اليوم بتريليوني دولار. وتتمتع بلادنا بإمكانيات هائلة في هذه الصناعة".بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
أعلن المدير العام للمركز الدولي للتوحيد القياسي وإصدار شهادات "حلال"، لدى الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية، آيدار غازيزوف، اليوم الجمعة، أن روسيا صدّرت منتجات حلال بقيمة 380 مليون دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة قدرها 82% عن عام 2023.
وقال غازيزوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للإحصاءات الرسمية، شهدت صادرات المنتجات الحلال من روسيا إلى الخارج نموًا بنسبة 38 في المئة خلال السنوات الست الماضية. وفي العام الماضي وحده، صدّرت روسيا المنتجات الحلال بقيمة 380 مليون دولار، بزيادة قدرها 82 في المئة عن عام 2023".
وأضاف المدير العام للمركز: "نعتبر عام 2014 بمثابة بداية التصدير المخطط له للمنتجات الحلال المحلية، عندما خضع مركرنا للتدقيق الأول من قبل وزارة البيئة والموارد المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
مدير قسم رقابة تجارة الأغذية في بلدية دبي، الدكتور عصام شرف الهاشمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مسؤول إماراتي يكشف أهمية ضمان استيراد المنتجات الحلال من تتارستان وروسيا
16 مايو, 16:11 GMT

وأردف غازيزوف: "بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا الاعتماد في جميع دول الخليج العربية وماليزيا وتايلاند وسنغافورة والمغرب وجمهورية جنوب أفريقيا".

وتابع: "نعمل على الحصول على الاعتماد في إندونيسيا والجزائر ودول أخرى حتى يتمكن المصدرون الروس من توريد منتجاتهم الحلال بحرية إلى جميع أنحاء العالم".
واختتم غازيزوف قائلا: "يعتنق الإسلام حوالي 25 بالمئة من سكان كوكبنا، أي حوالي ملياري نسمة. ويقدر حجم سوق السلع والخدمات الحلال العالمية اليوم بتريليوني دولار. وتتمتع بلادنا بإمكانيات هائلة في هذه الصناعة".
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
