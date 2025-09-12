https://sarabic.ae/20250912/عراقجي-الخيار-العسكري-ليس-الحل-للنووي-الإيراني-1104770027.html

عراقجي: الخيار العسكري ليس الحل للنووي الإيراني

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التأكيد على أن "الخيار العسكري" ليس هو الحل للقضية النووية الإيرانية. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وأجرى التلفزيون الإيراني مقابلة مع عراقجي، أمس الخميس، أكد خلالها أن إيران أبلغت الأوروبيين أنه كما فشلت إسرائيل وأمريكا في حل المشكلة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، فإن تفعيل آلية "سناب باك" سيكون أيضا عقيما. وقال عراقجي في المقابلة التي نقلتها وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، إنه "رأينا رغم الهجوم والتدمير، أعيد بناء المباني وتم استبدال المعدات، وبقي ما لا يمكن تدميره، أي العلوم والتكنولوجيا المحلية في إيران". وتابع وزير الخارجية الإيراني: "ولهذا السبب، حتى بعد الحرب، شهدنا نفس الدول تطالب مرة أخرى بالعودة إلى طاولة المفاوضات".وبشأن تفعيل آلية "سناب باك"، أوضح عراقجي أن "هناك طبيعة سياسية في مجلس الأمن، حيث لا تستند القرارات إلى الحقوق والعدالة بل إلى دوافع سياسية، ومثل هذا الاحتمال موجود، لكنه لن يحل أي من المشاكل".وأكد عباس عراقجي، أن المفاوضات مع الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) "مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتًا إلى أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد". وقال عراقجي: في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "مفاوضاتنا مع الترويكا الأوروبية مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل "آلية الزناد" مرفوضة وغير حكيمة". وأضاف أن "إيران وروسيا والصين، تعتقد أن لا حق للدول الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد".وأشار إلى أن "الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين طهران والوكالة"، لافتًا إلى أنه "لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني". وقال عراقجي: "الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة بين الجانبين.. والاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان".وفي السياق ذاته، صرح المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أول أمس الثلاثاء، بأن إيران والوكالة، اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.

