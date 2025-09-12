https://sarabic.ae/20250912/وكالة-الطاقة-الدولية-تقلص-توقعاتها-لإنتاج-الهيدروجين-منخفض-الانبعاثات-بحلول-2030-1104800274.html
وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2030
وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2030
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن التحديات المتعلقة بإلغاء المشاريع، وارتفاع التكاليف، أدت إلى تراجع خطط تطوير مشاريع الهيدروجين منخفض الانبعاثات، مما... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T21:46+0000
2025-09-12T21:46+0000
2025-09-12T21:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_0:189:1820:1213_1920x0_80_0_0_9ac7e4473ceb097435a148f9fcd9f62a.jpg
وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي "مراجعة الهيدروجين العالمية"، أنه من المتوقع إنتاج نحو 37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، مقارنة بـ49 مليون طن كانت متوقعة العام الماضي، نتيجة لقيام عدد من المطورين بتأجيل أو إلغاء مشاريعهم.وأضافت الوكالة أن هناك إمكانية لإضافة ستة ملايين طن أخرى إلى الإنتاج المستقبلي إذا ما اعتمدت الحكومات سياسات فعالة لتعزيز الطلب وتسريع وتيرة بناء البنية التحتية اللازمة، وفقاً لوسائل إعلام غربية.وتتوقع الوكالة أن تتقلص هذه الفجوة بحلول عام 2030، بفضل انخفاض تكاليف التكنولوجيا، والنمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة في بعض المناطق، إلى جانب تطبيق أنظمة تنظيمية جديدة تدعم الهيدروجين النظيف ضمن هياكل التكلفة.
https://sarabic.ae/20250821/من-شمال-أفريقيا-إلى-أوروبا-مشروع-ممر-هيدروجين-قد-يصبح-فرصة-لـ4-دول-عربية-1103978782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_203:0:1820:1213_1920x0_80_0_0_cd63b8fa2cad174361bb429e5fc9a766.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن
وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2030
21:46 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 21:53 GMT 12.09.2025)
أفادت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن التحديات المتعلقة بإلغاء المشاريع، وارتفاع التكاليف، أدت إلى تراجع خطط تطوير مشاريع الهيدروجين منخفض الانبعاثات، مما أسفر عن تقليص التوقعات لإنتاج هذا الوقود بحلول عام 2030 بمقدر الربع تقريبا.
وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي "مراجعة الهيدروجين العالمية
"، أنه من المتوقع إنتاج نحو 37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، مقارنة بـ49 مليون طن كانت متوقعة العام الماضي، نتيجة لقيام عدد من المطورين بتأجيل أو إلغاء مشاريعهم.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الفعلي قد يكون أقل من هذا الرقم، نظرًا لاحتمال عدم اكتمال جميع المشاريع. ومع ذلك، فإن الكميات التي يتم إنتاجها حاليًا أو قيد الإنشاء أو التي بلغت مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي،كما يُتوقع أن تتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، أي أكثر من خمسة أضعاف مستويات عام 2024.
وأضافت الوكالة أن هناك إمكانية لإضافة ستة ملايين طن أخرى إلى الإنتاج المستقبلي
إذا ما اعتمدت الحكومات سياسات فعالة لتعزيز الطلب وتسريع وتيرة بناء البنية التحتية اللازمة، وفقاً لوسائل إعلام غربية.
ورغم التقدم، لا تزال التكلفة تشكّل العائق الأكبر أمام التوسع في الهيدروجين منخفض الانبعاثات، حيث أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي مؤخرًا إلى توسيع الفجوة لصالح الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري، في حين ساهم ارتفاع أسعار أجهزة التحليل الكهربائي في زيادة أعباء تكلفة المشروعات منخفضة الكربون.
وتتوقع الوكالة أن تتقلص هذه الفجوة بحلول عام 2030، بفضل انخفاض تكاليف التكنولوجيا، والنمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة في بعض المناطق، إلى جانب تطبيق أنظمة تنظيمية جديدة تدعم الهيدروجين النظيف ضمن هياكل التكلفة.