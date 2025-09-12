https://sarabic.ae/20250912/وكالة-الطاقة-الدولية-تقلص-توقعاتها-لإنتاج-الهيدروجين-منخفض-الانبعاثات-بحلول-2030-1104800274.html

وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2030

وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2030

أفادت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن التحديات المتعلقة بإلغاء المشاريع، وارتفاع التكاليف، أدت إلى تراجع خطط تطوير مشاريع الهيدروجين منخفض الانبعاثات، مما... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي "مراجعة الهيدروجين العالمية"، أنه من المتوقع إنتاج نحو 37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، مقارنة بـ49 مليون طن كانت متوقعة العام الماضي، نتيجة لقيام عدد من المطورين بتأجيل أو إلغاء مشاريعهم.وأضافت الوكالة أن هناك إمكانية لإضافة ستة ملايين طن أخرى إلى الإنتاج المستقبلي إذا ما اعتمدت الحكومات سياسات فعالة لتعزيز الطلب وتسريع وتيرة بناء البنية التحتية اللازمة، وفقاً لوسائل إعلام غربية.وتتوقع الوكالة أن تتقلص هذه الفجوة بحلول عام 2030، بفضل انخفاض تكاليف التكنولوجيا، والنمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة في بعض المناطق، إلى جانب تطبيق أنظمة تنظيمية جديدة تدعم الهيدروجين النظيف ضمن هياكل التكلفة.

