وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2030

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
وكالة الطاقة الدولية تقلص توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2030
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن التحديات المتعلقة بإلغاء المشاريع، وارتفاع التكاليف، أدت إلى تراجع خطط تطوير مشاريع الهيدروجين منخفض الانبعاثات، مما...
العالم
أخبار العالم الآن
وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي "مراجعة الهيدروجين العالمية"، أنه من المتوقع إنتاج نحو 37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، مقارنة بـ49 مليون طن كانت متوقعة العام الماضي، نتيجة لقيام عدد من المطورين بتأجيل أو إلغاء مشاريعهم.وأضافت الوكالة أن هناك إمكانية لإضافة ستة ملايين طن أخرى إلى الإنتاج المستقبلي إذا ما اعتمدت الحكومات سياسات فعالة لتعزيز الطلب وتسريع وتيرة بناء البنية التحتية اللازمة، وفقاً لوسائل إعلام غربية.وتتوقع الوكالة أن تتقلص هذه الفجوة بحلول عام 2030، بفضل انخفاض تكاليف التكنولوجيا، والنمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة في بعض المناطق، إلى جانب تطبيق أنظمة تنظيمية جديدة تدعم الهيدروجين النظيف ضمن هياكل التكلفة.
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن التحديات المتعلقة بإلغاء المشاريع، وارتفاع التكاليف، أدت إلى تراجع خطط تطوير مشاريع الهيدروجين منخفض الانبعاثات، مما أسفر عن تقليص التوقعات لإنتاج هذا الوقود بحلول عام 2030 بمقدر الربع تقريبا.
وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي "مراجعة الهيدروجين العالمية"، أنه من المتوقع إنتاج نحو 37 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، مقارنة بـ49 مليون طن كانت متوقعة العام الماضي، نتيجة لقيام عدد من المطورين بتأجيل أو إلغاء مشاريعهم.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الفعلي قد يكون أقل من هذا الرقم، نظرًا لاحتمال عدم اكتمال جميع المشاريع. ومع ذلك، فإن الكميات التي يتم إنتاجها حاليًا أو قيد الإنشاء أو التي بلغت مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي،كما يُتوقع أن تتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، أي أكثر من خمسة أضعاف مستويات عام 2024.

وأضافت الوكالة أن هناك إمكانية لإضافة ستة ملايين طن أخرى إلى الإنتاج المستقبلي إذا ما اعتمدت الحكومات سياسات فعالة لتعزيز الطلب وتسريع وتيرة بناء البنية التحتية اللازمة، وفقاً لوسائل إعلام غربية.
ورغم التقدم، لا تزال التكلفة تشكّل العائق الأكبر أمام التوسع في الهيدروجين منخفض الانبعاثات، حيث أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي مؤخرًا إلى توسيع الفجوة لصالح الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري، في حين ساهم ارتفاع أسعار أجهزة التحليل الكهربائي في زيادة أعباء تكلفة المشروعات منخفضة الكربون.
وتتوقع الوكالة أن تتقلص هذه الفجوة بحلول عام 2030، بفضل انخفاض تكاليف التكنولوجيا، والنمو القوي لمصادر الطاقة المتجددة في بعض المناطق، إلى جانب تطبيق أنظمة تنظيمية جديدة تدعم الهيدروجين النظيف ضمن هياكل التكلفة.
