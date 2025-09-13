https://sarabic.ae/20250913/أسطول-الصمود-يطرد-صحفية-إيطالية-من-على-متنها-ويوضح-الأسباب-1104806565.html

"أسطول الصمود" يطرد صحفية إيطالية من على متنها ويوضح الأسباب

وقالت ماريا إيلينا ديليا، المتحدثة باسم القسم الإيطالي، إن الأسطول يحترم حرية الصحافة، لكن طرد، فرانشيسكا ديل فيكيو، من صحيفة "لا ستامبا" كان مبررا.وتابعت موضحة أن الصحفيين على متن السفينة يُعتبرون ركابا أيضا، وأن قواعد السلامة يجب أن تُحترم من الجميع، وأن فرانشيسكا ديل فيكيو خالفت هذه القواعد بكتابة معلومات عن الموقع خلال الأيام الأولى، ما أربك الركاب الآخرين وسبّب فقدان الثقة بها، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأكدت ديليا أن هذه التعليمات كانت ضرورية للحفاظ على بيئة آمنة أثناء مهمة عالية المخاطر، وأنها لم تُخصّ الصحفيين فقط، بل طُبقت على الجميع.وكانت مهمة "أسطول الحرية" الأخيرة قد انطلقت من برشلونة الأسبوع الماضي، ووصلت إلى ميناء سيدي بوسعيد، يوم الأحد، ومن المقرر أن تتجه إلى غزة في الفترة بين 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري.ويشارك في القافلة نشطاء من أكثر من 40 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، ويحملون مساعدات إنسانية بهدف الضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة.يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي توقفت مهمة سابقة لـ"أسطول الحرية" بعد أن اعتقلت إسرائيل جميع الركاب، ومن بينهم ثونبرغ، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا.يأتي ذلك في ظل الحصار على قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي أدى منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، بينما أكد مرصد عالمي للجوع أن أجزاء من القطاع تعاني من المجاعة.وفي مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الإمدادات لنحو ثلاثة أشهر، مما تسبب في نقص واسع النطاق في المواد الغذائية، متهمة "حماس" بتحويل المساعدات ونهبها.

