خروج مظاهرة مليونية ضد الهجرة غير الشرعية فى لندن ... فيديو
أردوغان: تركيا لن تسمح بتكرار سياسة "فرق تسد" في المنطقة
أردوغان: تركيا لن تسمح بتكرار سياسة "فرق تسد" في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة لن تتهاون مع محاولات إعادة تطبيق سياسة "فرق تسد" في المنطقة، التي يتم فيها إعادة رسم الحدود "بالدماء... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم
أخبار الشرق الأوسط
وشدد أردوغان، في تصريحات خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، على أن تركيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب"، متجاهلة أصوات المتشائمين، وفقا لوكالة "الأناضول". وأوضح أردوغان أن "الذين اعتادوا على التحكم بالسياسة الداخلية والخارجية لتركيا عبر أداة الإرهاب لعقود، يحاولون الآن عبثًا"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تراجع عن هذا الهدف".وأشار إلى أن "الذين يتحركون بوهم الأرض الموعودة، سواء أقروا بذلك أم لا، عليهم أن يدركوا أنه لا مكان للإرهاب أو التوسع القائم عليه في مستقبل المنطقة". وفي معرض حديثه عن الوحدة، قال أردوغان: "كما عشنا معا كأتراك وأكراد وعرب على مدى ألف عام، سنواصل العيش متحدين تحت سماء واحدة، نتشارك الدموع ذاتها". ووجه نداء للحاضرين والشعوب الشقيقة خارج الحدود، حاثًا إياهم على "عدم الإصغاء إلى بؤر الفتنة".وكان تنظيم "بي كي كي" قد أعلن، في 12 مايو/ أيار الماضي، قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا. وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 سنة. ويوم 11 يوليو/ تموز المنصرم، أقدمت مجموعة من تنظيم "بي كي كي" على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.
© AP Photo / Stringerرجب طيب اردوغان
رجب طيب اردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Stringer
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة لن تتهاون مع محاولات إعادة تطبيق سياسة "فرق تسد" في المنطقة، التي يتم فيها إعادة رسم الحدود "بالدماء والدموع".
وشدد أردوغان، في تصريحات خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، على أن تركيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في "تركيا خالية من الإرهاب"، متجاهلة أصوات المتشائمين، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأوضح أردوغان أن "الذين اعتادوا على التحكم بالسياسة الداخلية والخارجية لتركيا عبر أداة الإرهاب لعقود، يحاولون الآن عبثًا"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تراجع عن هذا الهدف".

وأضاف: "لن نسمح بإعادة تطبيق سياسة "فرق تسد" في منطقتنا التي تشهد إعادة رسم حدودها بالدم والدموع".

وأشار إلى أن "الذين يتحركون بوهم الأرض الموعودة، سواء أقروا بذلك أم لا، عليهم أن يدركوا أنه لا مكان للإرهاب أو التوسع القائم عليه في مستقبل المنطقة".
وأكد أردوغان أن "الأخوة والتجربة التاريخية الممتدة عبر قرون تملك القوة لإفشال كل المؤامرات وتجاوز التحديات".
وفي معرض حديثه عن الوحدة، قال أردوغان: "كما عشنا معا كأتراك وأكراد وعرب على مدى ألف عام، سنواصل العيش متحدين تحت سماء واحدة، نتشارك الدموع ذاتها".
ووجه نداء للحاضرين والشعوب الشقيقة خارج الحدود، حاثًا إياهم على "عدم الإصغاء إلى بؤر الفتنة".
وكان تنظيم "بي كي كي" قد أعلن، في 12 مايو/ أيار الماضي، قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.
وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.
ويوم 11 يوليو/ تموز المنصرم، أقدمت مجموعة من تنظيم "بي كي كي" على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.
