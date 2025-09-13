عربي
خروج مظاهرة مليونية ضد الهجرة غير الشرعية فى لندن ... فيديو
رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان الأممي لـ "سبوتنيك": قرار حل الدولتين في الأمم المتحدة مهم لكنه غير ملزم
كشف السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، عن أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين تحمل قوة...
حصري
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القرارات تعكس إرادة المجتمع الدولي، واتجاه الرأي العام العالمي، بيد أنها غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء، على عكس قرارات مجلس الأمن التي قد تكون ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأوضح المسؤول الأممي، أن تصويت 142 دولة لصالح قيام الدولة الفلسطينية يعد اعترافا سياسيا ودوليا واسعا بالدولة الفلسطينية، إلا أنه لا يُنشئ دولة بشكل تلقائي أو يُلزم الدول المعارضة بالاعتراف بها.وبشأن دلالات هذه الخطوة، يرى السفير أبو سعيد أنها تمثل شرعية دولية متزايدة، حيث ترسخ مكانة فلسطين، كدولة معترف بها من غالبية المجتمع الدولي، كما تشكل ضغطا سياسيا ودبلوماسيا على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما يمكن اعتبارها أداة تفاوضية للقيادة الفلسطينية، حيث يمكن استخدامها في المحافل الدولية. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك. وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا. الإعلان المؤلف من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي لبحث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتصدرت مسألة الاعتراف بدولة فلسطين جدول أعماله. ومن المقرر أن يُستكمل حسم قائمة الدول الداعمة للاعتراف خلال مؤتمر فرنسي – سعودي يعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فيما سيعلن القادة مواقف بلدانهم رسمياً خلال جلسات النقاش العام بين 23 و29 سبتمبر. يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في يوليو 2025 عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات سبتمبر، وتبعت فرنسا أكثر من 12 دولة غربية في التعهد بخطوة مماثلة. وترأست السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين، الذي انطلق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط توافق دولي واسع على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ورفض سياسات "تجويع غزة". كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارا شفويا باسم الرياض وباريس، يقضي باستئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وحل الدولتين بالتوافق دون الحاجة إلى التصويت.
https://sarabic.ae/20250912/سيرك-سياسي-إسرائيل-وأمريكا-ترفضان-قرار-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-1104798423.html
https://sarabic.ae/20250912/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-قرار-الأمم-المتحدة-انتصار-للدم-الفلسطيني-في-غزة-والضفة-1104795509.html
رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان الأممي لـ "سبوتنيك": قرار حل الدولتين في الأمم المتحدة مهم لكنه غير ملزم

كشف السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، عن أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين تحمل قوة معنوية وسياسية وأخلاقية كبيرة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القرارات تعكس إرادة المجتمع الدولي، واتجاه الرأي العام العالمي، بيد أنها غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء، على عكس قرارات مجلس الأمن التي قد تكون ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
"سيرك سياسي".. إسرائيل وأمريكا ترفضان قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين
أمس, 20:22 GMT
وأوضح المسؤول الأممي، أن تصويت 142 دولة لصالح قيام الدولة الفلسطينية يعد اعترافا سياسيا ودوليا واسعا بالدولة الفلسطينية، إلا أنه لا يُنشئ دولة بشكل تلقائي أو يُلزم الدول المعارضة بالاعتراف بها.
وبشأن دلالات هذه الخطوة، يرى السفير أبو سعيد أنها تمثل شرعية دولية متزايدة، حيث ترسخ مكانة فلسطين، كدولة معترف بها من غالبية المجتمع الدولي، كما تشكل ضغطا سياسيا ودبلوماسيا على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما يمكن اعتبارها أداة تفاوضية للقيادة الفلسطينية، حيث يمكن استخدامها في المحافل الدولية.
وأنهى حديثه قائلا: "غياب القوة الإلزامية للقرار يعني أن إنشاء الدولة الفلسطينية على الأرض يبقى رهينًا بمفاوضات سياسية وتوازنات إقليمية ودولية".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.
وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا.
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة انتصار للدم الفلسطيني في غزة والضفة
أمس, 18:19 GMT
الإعلان المؤلف من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي لبحث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتصدرت مسألة الاعتراف بدولة فلسطين جدول أعماله.
ومن المقرر أن يُستكمل حسم قائمة الدول الداعمة للاعتراف خلال مؤتمر فرنسي – سعودي يعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فيما سيعلن القادة مواقف بلدانهم رسمياً خلال جلسات النقاش العام بين 23 و29 سبتمبر.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في يوليو 2025 عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات سبتمبر، وتبعت فرنسا أكثر من 12 دولة غربية في التعهد بخطوة مماثلة.
وترأست السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين، الذي انطلق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط توافق دولي واسع على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ورفض سياسات "تجويع غزة".
كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارا شفويا باسم الرياض وباريس، يقضي باستئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وحل الدولتين بالتوافق دون الحاجة إلى التصويت.
