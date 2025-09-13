عامان بعد إعصار "دانيال".. درنة الليبية تنهض من الركام

عربي
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/عامان-بعد-إعصار-دانيال-درنة-الليبية-تنهض-من-الركام-1104808932.html
عامان بعد إعصار "دانيال".. درنة الليبية تنهض من الركام
عامان بعد إعصار "دانيال".. درنة الليبية تنهض من الركام
سبوتنيك عربي
بعد مرور عامين على إعصار دانيال الذي خلّف دمارًا واسعًا وخسائر بشرية ومادية جسيمة في مدينة درنة، تعود المدينة إلى الواجهة مجددًا لكن هذه المرة بصورة مختلفة. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T11:21+0000
2025-09-13T11:21+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
أخبار المناخ في العالم
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104808034_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_5f6c79f9fdafd443eb02132cdc1de766.jpg
يشهد سكان المدينة حركة إعمار واسعة، مع تنافس دولي على المساهمة في إعادة بنائها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المدينة قد تجاوزت آثار الكارثة فعلا، وكيف تغيّرت ملامحها منذ ذلك الحين.إعمار غير مسبوققال الأكاديمي الليبي راقي المسماري، إن مدينة درنة وبعد مرور عامين على كارثة إعصار دانيال، استطاعت أن تمتص الصدمة وتنهض من جديد بفضل جهود الإعمار الجارية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المدينة اليوم تنعم بمشروعات عمرانية كبرى، حيث تم إنشاء ما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية لصالح المتضررين، إلى جانب قرب الانتهاء من تجهيز مستشفى جامعي حديث في مراحله النهائية، فضلًا عن بناء ثمانية كباري توزعت على مختلف أحياء المدينة وضواحيها.وأضاف المسماري أن درنة شهدت صيانة شاملة لمبانيها وشوارعها التي اجتاحها الإعصار، بما في ذلك تجديد فندق اللؤلؤة، وإنشاء منتزهات وحدائق عامة، والمدينة الرياضية التي تضم ثلاثة ملاعب كرة قدم. كما جرى رصف معظم الطرق وفتح مسارات جديدة، وصيانة جميع المدارس، بالإضافة إلى تشييد مولات وأسواق حديثة، ومساجد ومؤسسات رسمية، وذلك بفضل عمل صندوق إعادة الإعمار الذي واصل جهوده لإنقاذ المدينة من خطر الاندثار.وأشار إلى أن سكان درنة، رغم ما فقدوه من أسر وأحبة في الكارثة، تمكنوا بالصبر والإصرار من التكيف مع حجم الفاجعة، مؤكدًا أن مشاريع الإعمار أعادت الحياة للمدينة بصورة أفضل مما كانت عليه سابقًا، من خلال طرق جديدة، مبانٍ حديثة، ومقرات إدارية متطورة.عادت بعد الركامقالت الناشطة المدنية ملك الحنوشي إن مدينة درنة، التي وُصفت يومًا بـ"الجريحة"، استطاعت أن تقف من جديد بعد مرور عامين على الكارثة، لتشهد اليوم حياةً جديدة تتفتح من بين ركام الفقد. فقد عادت الجسور والمباني إلى الظهور، وبُذلت جهود كبيرة في إعمار المدينة وإعادة بنائها.وأضافت الحنوشي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن روح سكان درنة كانت أقوى من أي دمار، فرغم هول المأساة، ساعدت عزيمتهم وإصرارهم على النهوض في عودة الخدمات والمدارس والمرافق العامة والمؤسسات، مما مهّد الطريق لعودة الحياة تدريجيًا، مشيرةً إلى أن المدينة ما تزال بحاجة إلى المزيد من العمل والدعم.وأكدت أن الإعمار ليس مجرد مبانٍ وحجر وأسمنت، بل هو عودة الفرح إلى وجوه الأطفال والأهالي، وإحياء الأمل في النفوس، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع للوصول إليه.وقالت: "درنة تستحق أن تُبنى بشكل أفضل، وأن تعود أجمل مما كانت، الأمل لم ينطفئ، والإصرار مستمر، ونحن واثقون أن المدينة ستنهض أكثر قوة وإشراقًا".وبعد عامين من إعصار دانيال، تقف درنة اليوم شاهدة على قوة الإرادة الإنسانية وقدرتها على تجاوز المحن. ورغم قسوة الفاجعة وضخامة الخسائر، استطاعت المدينة أن تحوّل الألم إلى حافز للنهوض والإعمار.ولا تعتبر المشروعات الكبرى التي شُيّدت، من وحدات سكنية وجسور ومرافق عامة، مجرد أبنية إسمنتية، بل رموز لصمود مدينة رفضت أن تُمحى من الذاكرة، لقد برزت درنة كقصة إلهام تُروى عن مجتمع أعاد تشكيل نفسه من بين الركام، بجهود أبنائه ودعم شركائه.ومع أن الطريق ما يزال طويلاً لتحقيق التعافي الكامل، إلا أن ملامح الأمل أصبحت واضحة في تفاصيل الحياة اليومية، الأطفال يعودون إلى مدارسهم، والطرقات تعج بالحركة، فيما تستعيد المؤسسات دورها الطبيعي. وبينما يتواصل سباق الإعمار، يظل السؤال قائمًا حول ما إذا كان بالإمكان ترسيخ هذه الجهود لضمان مستقبل أكثر استقرارًا. درنة اليوم ليست كما كانت، إنها مدينة جديدة تنهض من جراحها، وتكتب فصلًا مختلفًا من تاريخها، فصلٌ عنوانه الإصرار والأمل.
https://sarabic.ae/20240725/ليبيا-تشيد-بدور-وزارة-الطوارئ-الروسية-في-تجاوز-كارثة-درنة-1091126472.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0d/1104808034_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_bc956b76cb8852b2881062a228b7707c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

عامان بعد إعصار "دانيال".. درنة الليبية تنهض من الركام

11:21 GMT 13.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدينة درنة الليبية
مدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
بعد مرور عامين على إعصار دانيال الذي خلّف دمارًا واسعًا وخسائر بشرية ومادية جسيمة في مدينة درنة، تعود المدينة إلى الواجهة مجددًا لكن هذه المرة بصورة مختلفة.
يشهد سكان المدينة حركة إعمار واسعة، مع تنافس دولي على المساهمة في إعادة بنائها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المدينة قد تجاوزت آثار الكارثة فعلا، وكيف تغيّرت ملامحها منذ ذلك الحين.

إعمار غير مسبوق

قال الأكاديمي الليبي راقي المسماري، إن مدينة درنة وبعد مرور عامين على كارثة إعصار دانيال، استطاعت أن تمتص الصدمة وتنهض من جديد بفضل جهود الإعمار الجارية.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المدينة اليوم تنعم بمشروعات عمرانية كبرى، حيث تم إنشاء ما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية لصالح المتضررين، إلى جانب قرب الانتهاء من تجهيز مستشفى جامعي حديث في مراحله النهائية، فضلًا عن بناء ثمانية كباري توزعت على مختلف أحياء المدينة وضواحيها.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدينة درنة الليبية
مدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مدينة درنة الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف المسماري أن درنة شهدت صيانة شاملة لمبانيها وشوارعها التي اجتاحها الإعصار، بما في ذلك تجديد فندق اللؤلؤة، وإنشاء منتزهات وحدائق عامة، والمدينة الرياضية التي تضم ثلاثة ملاعب كرة قدم. كما جرى رصف معظم الطرق وفتح مسارات جديدة، وصيانة جميع المدارس، بالإضافة إلى تشييد مولات وأسواق حديثة، ومساجد ومؤسسات رسمية، وذلك بفضل عمل صندوق إعادة الإعمار الذي واصل جهوده لإنقاذ المدينة من خطر الاندثار.
وأشار إلى أن سكان درنة، رغم ما فقدوه من أسر وأحبة في الكارثة، تمكنوا بالصبر والإصرار من التكيف مع حجم الفاجعة، مؤكدًا أن مشاريع الإعمار أعادت الحياة للمدينة بصورة أفضل مما كانت عليه سابقًا، من خلال طرق جديدة، مبانٍ حديثة، ومقرات إدارية متطورة.
مؤكدا إن "أهالي درنة يشعرون بالامتنان العميق لكل من ساهم في هذه الجهود، التي حولت مدينتهم من ركام الدمار إلى ورشة بناء نابضة بالحياة".

عادت بعد الركام

قالت الناشطة المدنية ملك الحنوشي إن مدينة درنة، التي وُصفت يومًا بـ"الجريحة"، استطاعت أن تقف من جديد بعد مرور عامين على الكارثة، لتشهد اليوم حياةً جديدة تتفتح من بين ركام الفقد. فقد عادت الجسور والمباني إلى الظهور، وبُذلت جهود كبيرة في إعمار المدينة وإعادة بنائها.
رئيس أركان الوحدات الأمنية في ليبيا اللواء ركن خالد حفتر مع وفد وزارة الطوارئ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
في ليبيا... أهوال لا توصف
ليبيا تشيد بدور وزارة الطوارئ الروسية في تجاوز كارثة درنة
25 يوليو 2024, 14:36 GMT
وأضافت الحنوشي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن روح سكان درنة كانت أقوى من أي دمار، فرغم هول المأساة، ساعدت عزيمتهم وإصرارهم على النهوض في عودة الخدمات والمدارس والمرافق العامة والمؤسسات، مما مهّد الطريق لعودة الحياة تدريجيًا، مشيرةً إلى أن المدينة ما تزال بحاجة إلى المزيد من العمل والدعم.
وتابعت قائلة: "كشخص أتابع عمليات الإعمار بصفتي مهندسة، أحمل مزيجًا من المشاعر بين درنة الأمس واليوم، صحيح أن هناك معالم من المدينة القديمة رحلت برحيل من فقدناهم، لكن جهود الإعمار أعادت للمدينة وجهًا جديدًا وحلة أجمل".
وأكدت أن الإعمار ليس مجرد مبانٍ وحجر وأسمنت، بل هو عودة الفرح إلى وجوه الأطفال والأهالي، وإحياء الأمل في النفوس، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع للوصول إليه.
وقالت: "درنة تستحق أن تُبنى بشكل أفضل، وأن تعود أجمل مما كانت، الأمل لم ينطفئ، والإصرار مستمر، ونحن واثقون أن المدينة ستنهض أكثر قوة وإشراقًا".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدينة درنة الليبية
مدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مدينة درنة الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وبعد عامين من إعصار دانيال، تقف درنة اليوم شاهدة على قوة الإرادة الإنسانية وقدرتها على تجاوز المحن. ورغم قسوة الفاجعة وضخامة الخسائر، استطاعت المدينة أن تحوّل الألم إلى حافز للنهوض والإعمار.
ولا تعتبر المشروعات الكبرى التي شُيّدت، من وحدات سكنية وجسور ومرافق عامة، مجرد أبنية إسمنتية، بل رموز لصمود مدينة رفضت أن تُمحى من الذاكرة، لقد برزت درنة كقصة إلهام تُروى عن مجتمع أعاد تشكيل نفسه من بين الركام، بجهود أبنائه ودعم شركائه.
ومع أن الطريق ما يزال طويلاً لتحقيق التعافي الكامل، إلا أن ملامح الأمل أصبحت واضحة في تفاصيل الحياة اليومية، الأطفال يعودون إلى مدارسهم، والطرقات تعج بالحركة، فيما تستعيد المؤسسات دورها الطبيعي. وبينما يتواصل سباق الإعمار، يظل السؤال قائمًا حول ما إذا كان بالإمكان ترسيخ هذه الجهود لضمان مستقبل أكثر استقرارًا. درنة اليوم ليست كما كانت، إنها مدينة جديدة تنهض من جراحها، وتكتب فصلًا مختلفًا من تاريخها، فصلٌ عنوانه الإصرار والأمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала