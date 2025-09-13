https://sarabic.ae/20250913/عامان-بعد-إعصار-دانيال-درنة-الليبية-تنهض-من-الركام-1104808932.html

عامان بعد إعصار "دانيال".. درنة الليبية تنهض من الركام

عامان بعد إعصار "دانيال".. درنة الليبية تنهض من الركام

بعد مرور عامين على إعصار دانيال الذي خلّف دمارًا واسعًا وخسائر بشرية ومادية جسيمة في مدينة درنة، تعود المدينة إلى الواجهة مجددًا لكن هذه المرة بصورة مختلفة. 13.09.2025

يشهد سكان المدينة حركة إعمار واسعة، مع تنافس دولي على المساهمة في إعادة بنائها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المدينة قد تجاوزت آثار الكارثة فعلا، وكيف تغيّرت ملامحها منذ ذلك الحين.إعمار غير مسبوققال الأكاديمي الليبي راقي المسماري، إن مدينة درنة وبعد مرور عامين على كارثة إعصار دانيال، استطاعت أن تمتص الصدمة وتنهض من جديد بفضل جهود الإعمار الجارية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المدينة اليوم تنعم بمشروعات عمرانية كبرى، حيث تم إنشاء ما يقارب 4 آلاف وحدة سكنية لصالح المتضررين، إلى جانب قرب الانتهاء من تجهيز مستشفى جامعي حديث في مراحله النهائية، فضلًا عن بناء ثمانية كباري توزعت على مختلف أحياء المدينة وضواحيها.وأضاف المسماري أن درنة شهدت صيانة شاملة لمبانيها وشوارعها التي اجتاحها الإعصار، بما في ذلك تجديد فندق اللؤلؤة، وإنشاء منتزهات وحدائق عامة، والمدينة الرياضية التي تضم ثلاثة ملاعب كرة قدم. كما جرى رصف معظم الطرق وفتح مسارات جديدة، وصيانة جميع المدارس، بالإضافة إلى تشييد مولات وأسواق حديثة، ومساجد ومؤسسات رسمية، وذلك بفضل عمل صندوق إعادة الإعمار الذي واصل جهوده لإنقاذ المدينة من خطر الاندثار.وأشار إلى أن سكان درنة، رغم ما فقدوه من أسر وأحبة في الكارثة، تمكنوا بالصبر والإصرار من التكيف مع حجم الفاجعة، مؤكدًا أن مشاريع الإعمار أعادت الحياة للمدينة بصورة أفضل مما كانت عليه سابقًا، من خلال طرق جديدة، مبانٍ حديثة، ومقرات إدارية متطورة.عادت بعد الركامقالت الناشطة المدنية ملك الحنوشي إن مدينة درنة، التي وُصفت يومًا بـ"الجريحة"، استطاعت أن تقف من جديد بعد مرور عامين على الكارثة، لتشهد اليوم حياةً جديدة تتفتح من بين ركام الفقد. فقد عادت الجسور والمباني إلى الظهور، وبُذلت جهود كبيرة في إعمار المدينة وإعادة بنائها.وأضافت الحنوشي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن روح سكان درنة كانت أقوى من أي دمار، فرغم هول المأساة، ساعدت عزيمتهم وإصرارهم على النهوض في عودة الخدمات والمدارس والمرافق العامة والمؤسسات، مما مهّد الطريق لعودة الحياة تدريجيًا، مشيرةً إلى أن المدينة ما تزال بحاجة إلى المزيد من العمل والدعم.وأكدت أن الإعمار ليس مجرد مبانٍ وحجر وأسمنت، بل هو عودة الفرح إلى وجوه الأطفال والأهالي، وإحياء الأمل في النفوس، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع للوصول إليه.وقالت: "درنة تستحق أن تُبنى بشكل أفضل، وأن تعود أجمل مما كانت، الأمل لم ينطفئ، والإصرار مستمر، ونحن واثقون أن المدينة ستنهض أكثر قوة وإشراقًا".وبعد عامين من إعصار دانيال، تقف درنة اليوم شاهدة على قوة الإرادة الإنسانية وقدرتها على تجاوز المحن. ورغم قسوة الفاجعة وضخامة الخسائر، استطاعت المدينة أن تحوّل الألم إلى حافز للنهوض والإعمار.ولا تعتبر المشروعات الكبرى التي شُيّدت، من وحدات سكنية وجسور ومرافق عامة، مجرد أبنية إسمنتية، بل رموز لصمود مدينة رفضت أن تُمحى من الذاكرة، لقد برزت درنة كقصة إلهام تُروى عن مجتمع أعاد تشكيل نفسه من بين الركام، بجهود أبنائه ودعم شركائه.ومع أن الطريق ما يزال طويلاً لتحقيق التعافي الكامل، إلا أن ملامح الأمل أصبحت واضحة في تفاصيل الحياة اليومية، الأطفال يعودون إلى مدارسهم، والطرقات تعج بالحركة، فيما تستعيد المؤسسات دورها الطبيعي. وبينما يتواصل سباق الإعمار، يظل السؤال قائمًا حول ما إذا كان بالإمكان ترسيخ هذه الجهود لضمان مستقبل أكثر استقرارًا. درنة اليوم ليست كما كانت، إنها مدينة جديدة تنهض من جراحها، وتكتب فصلًا مختلفًا من تاريخها، فصلٌ عنوانه الإصرار والأمل.

