https://sarabic.ae/20250913/لابيد-ما-يتردد-عن-مقترح-مصري-لتشكيل-قوة-عربية-يمثل-ضربة-موجعة-لاتفاقيات-السلام---1104811635.html

لابيد: ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" لاتفاقيات السلام

لابيد: ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" لاتفاقيات السلام

سبوتنيك عربي

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، أن ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يشكل "ضربة موجعة"... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T13:22+0000

2025-09-13T13:22+0000

2025-09-13T13:22+0000

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار السعودية اليوم

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092267807_0:111:1067:711_1920x0_80_0_0_e469065167b11506f64537f078b1081c.jpg

وأشار لابيد، في منشور على صفحته الرسمية في موقع "إكس"، إلى أن هذا المقترح يأتي عقب ما وصفه بـ"ضربة موجعة" لاتفاقيات إبراهيم، وتصويت أغلبية الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك. وحصل القرار على تأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 12 أخرى، متضمنا إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة، والحصار والتجويع، إلى جانب إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا. الإعلان المؤلف من 7 صفحات، جاء ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي لبحث الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتصدرت مسألة الاعتراف بدولة فلسطين جدول أعماله. ومن المقرر أن يُستكمل حسم قائمة الدول الداعمة للاعتراف خلال مؤتمر فرنسي – سعودي يعقد في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة، فيما سيعلن القادة مواقف بلدانهم رسميا خلال جلسات النقاش العام بين 23 و29 سبتمبر. وترأست السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين، الذي انطلق في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط توافق دولي واسع على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ورفض سياسات "تجويع غزة". كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارا شفويا باسم الرياض وباريس، يقضي باستئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية وحل الدولتين بالتوافق دون الحاجة إلى التصويت.

https://sarabic.ae/20250725/بعد-نتنياهو-لابيد-مهاجما-ماكرون-بشأن-الدولة-الفلسطينية-خطأ-أخلاقي-وضرر-سياسي-1103024069.html

https://sarabic.ae/20250709/لابيد-يوجه-رسالة-إلى-نتنياهو-لن-نتخلص-من-حماس--1102511226.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا