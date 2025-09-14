https://sarabic.ae/20250914/تحذير-علمي-بعد-15-عاما-من-الدراسة-أطعمة-محبوبة-تزيد-خطر-الخرف-1104823068.html

والدراسة التي شملت نحو 2500 مسن بمتوسط عمر 71 عاما، أظهرت أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، مثل البرغر ولحم البيكون، والمشروبات الغازية المحلاة، يعجل من الإصابة بالخرف.في المقابل، أظهرت النتائج العلمية، أن الأشخاص الذين التزموا بأنماط غذائية مثل حمية البحر المتوسط أو نظام "MIND" أو مؤشر التغذية الصحية البديلة، الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والدهون الصحية، عانوا من أمراض مزمنة أقل، بمعدل يتراوح بين مرضين وثلاثة أمراض، مقارنة بغيرهم، وفقا لموقع "Science Daily".في المقابل، ارتبطت الأنظمة الغنية باللحوم المصنعة والمشروبات السكرية بارتفاع معدل الإصابة بالخرف وباركنسون والاكتئاب وأمراض القلب، لكن لم يظهر تأثير كبير على أمراض المفاصل المرتبطة بالعمر، وكان التأثير الوقائي للتغذية الصحية أوضح بين النساء وكبار السن فوق 78 عاما.وأوضح معدو الدراسة أن جودة النظام الغذائي تؤثر مباشرة على تراكم الأمراض المزمنة عبر الحد من "الالتهاب المزمن المنخفض" المصاحب للتقدم في السن، مؤكدين أن التغذية قد تُبطئ مسار الشيخوخة وتُحسن نوعية الحياة.تأتي هذه النتائج في ظل تحذيرات متزايدة من مخاطر الأطعمة فائقة المعالجة، التي تشكل أكثر من نصف النظام الغذائي في بعض الدول الغربية، وتسهم في عشرات الآلاف من الوفيات المبكرة المرتبطة بالسكري والسرطان وأمراض القلب.وتضاف الدراسة إلى الأدلة المتنامية على أن النظام الغذائي يعد عاملا محوريا في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتدعو إلى صياغة توصيات أكثر دقة تراعي العمر والجنس والحالة الصحية للفئات الأكبر سنا.

