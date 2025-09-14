تحذير علمي بعد 15 عاما من الدراسة: أطعمة محبوبة تزيد خطر الخرف

عربي
كشفت دراسة طويلة الأمد استمرت 15 عاما، عن أطعمة يفضل الكثيرين تناولها، تسرع من ظهور الخرف، مقارنة بمن اتبعوا أنظمة غذائية صحية.
والدراسة التي شملت نحو 2500 مسن بمتوسط عمر 71 عاما، أظهرت أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، مثل البرغر ولحم البيكون، والمشروبات الغازية المحلاة، يعجل من الإصابة بالخرف.
في المقابل، أظهرت النتائج العلمية، أن الأشخاص الذين التزموا بأنماط غذائية مثل حمية البحر المتوسط أو نظام "MIND" أو مؤشر التغذية الصحية البديلة، الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والدهون الصحية، عانوا من أمراض مزمنة أقل، بمعدل يتراوح بين مرضين وثلاثة أمراض، مقارنة بغيرهم، وفقا لموقع "Science Daily".
رسم توضيحي لدماغ مصاب بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن إصابة حيوانات أليفة بالخرف مثل البشر
12 أغسطس, 15:43 GMT
في المقابل، ارتبطت الأنظمة الغنية باللحوم المصنعة والمشروبات السكرية بارتفاع معدل الإصابة بالخرف وباركنسون والاكتئاب وأمراض القلب، لكن لم يظهر تأثير كبير على أمراض المفاصل المرتبطة بالعمر، وكان التأثير الوقائي للتغذية الصحية أوضح بين النساء وكبار السن فوق 78 عاما.
وأوضح معدو الدراسة أن جودة النظام الغذائي تؤثر مباشرة على تراكم الأمراض المزمنة عبر الحد من "الالتهاب المزمن المنخفض" المصاحب للتقدم في السن، مؤكدين أن التغذية قد تُبطئ مسار الشيخوخة وتُحسن نوعية الحياة.
مرض الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مجتمع
دراسة جديدة توصي بـ"تنظيف الدماغ" لتجنب الخرف
23 يونيو, 12:46 GMT
تأتي هذه النتائج في ظل تحذيرات متزايدة من مخاطر الأطعمة فائقة المعالجة، التي تشكل أكثر من نصف النظام الغذائي في بعض الدول الغربية، وتسهم في عشرات الآلاف من الوفيات المبكرة المرتبطة بالسكري والسرطان وأمراض القلب.
وتضاف الدراسة إلى الأدلة المتنامية على أن النظام الغذائي يعد عاملا محوريا في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتدعو إلى صياغة توصيات أكثر دقة تراعي العمر والجنس والحالة الصحية للفئات الأكبر سنا.
