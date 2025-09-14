https://sarabic.ae/20250914/وصول-خمس-مقاتلات-أمريكية-من-طراز-إف-35-إلى-بورتوريكو-لمحاربة-عصابات-المخدرات-1104820680.html
وصول خمس مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو لمحاربة عصابات المخدرات
وصول خمس مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو لمحاربة عصابات المخدرات
وصلت خمس مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى جزيرة بورتوريكو للمشاركة في عملية ضد عصابات المخدرات في جنوب البحر الكاريبي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان.
وصلت خمس مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى جزيرة بورتوريكو للمشاركة في عملية ضد عصابات المخدرات في جنوب البحر الكاريبي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت التقارير، أن الطائرات شوهدت أثناء هبوطها في القاعدة العسكرية السابقة روزفلت رودس في مدينة سيبا، مشيرة إلى أنه خلال الأيام الأخيرة تم رصد مروحيات أمريكية وطائرات "أوسبري" وعدد من الجنود في القاعدة.
وكانت تقارير قد أفادت مطلع سبتمبر نقلاً عن مصادر أن السلطات الأمريكية قررت إرسال 10 مقاتلات F-35
إلى بورتوريكو لتعزيز الحرب على المخدرات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب تدمير قارب يحمل مخدرات في البحر الكاريبي، أن الولايات المتحدة تستعد لخوض حرب ضد من وصفهم بـ"إرهابيي المخدرات".
وأوضح أن الهجوم استهدف قاربًا أبحر من فنزويلا، ولاحقًا أكد البيت الأبيض أن القارب يعود لعصابة "ترين دي أراجوا"، وأن الضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصًا.
من جهته، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو روبيو بأنه هو من يحدد عمليًا سياسة البيت الأبيض تجاه كاراكاس، ويسعى لجرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مغامرة عسكرية ضد الجمهورية البوليفارية.
وأكدت السلطات الفنزويلية مرارًا أن وجود السفن الحربية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي لا علاقة له بمكافحة تهريب المخدرات، بل يهدف إلى ممارسة ضغوط على فنزويلا.