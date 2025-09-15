https://sarabic.ae/20250915/تقارير-سينان-سيلين-ذو-الأصول-التركية-يتولى-رئاسة-جهاز-مكافحة-التجسس-في-ألمانيا--1104849875.html
تقارير: سينان سيلين ذو الأصول التركية يتولى رئاسة جهاز مكافحة التجسس في ألمانيا
أفادت صحيفة بيلد، نقلا عن أعضاء في البوندستاغ من أحزاب الائتلاف الحاكم، بأن سينان سيلين، المولود في تركيا، سيتولى رئاسة جهاز مكافحة التجسس الألماني، المكتب
أخبار ألمانيا
موسكو - سبوتنيك. ويخلو منصب رئاسة الجهاز منذ نهاية عام 2024، حين استقال الرئيس السابق توماس هالدنفانغ من منصبه لخوض انتخابات البوندستاغ، إلا أنه فشل في الفوز بمقعد نيابي.وبحسب الصحيفة، سيُعلن عن التعيين رسميًا يوم الاثنين في رسالة من وزيرة الداخلية إلى موظفي المكتب، وسيصبح سيلين، الذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس، على رأسه.وُلد سيلين في إسطنبول عام 1972 لأسرة من الصحفيين انتقلت إلى ألمانيا عندما كان في الرابعة من عمره.ودرس القانون في جامعة كولونيا، وعمل محاميًا إداريًا في وزارة الداخلية الألمانية وفي المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، قبل أن يُعين في يناير 2019 أحد نواب رئيس جهاز مكافحة التجسس.وأوضحت الصحيفة أنه تخلى عن جنسيته التركية قبل سنوات قليلة فقط.
أفادت صحيفة بيلد، نقلا عن أعضاء في البوندستاغ من أحزاب الائتلاف الحاكم، بأن سينان سيلين، المولود في تركيا، سيتولى رئاسة جهاز مكافحة التجسس الألماني، المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، وذلك بعد أن تخلى عن جنسيته التركية قبل عدة سنوات.
موسكو - سبوتنيك. ويخلو منصب رئاسة الجهاز منذ نهاية عام 2024، حين استقال الرئيس السابق توماس هالدنفانغ من منصبه لخوض انتخابات البوندستاغ، إلا أنه فشل في الفوز بمقعد نيابي.
وبحسب الصحيفة، سيُعلن عن التعيين رسميًا يوم الاثنين في رسالة من وزيرة الداخلية إلى موظفي المكتب، وسيصبح سيلين، الذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس
، على رأسه.
وُلد سيلين في إسطنبول عام 1972 لأسرة من الصحفيين انتقلت إلى ألمانيا عندما كان في الرابعة من عمره.
ودرس القانون في جامعة كولونيا، وعمل محاميًا إداريًا في وزارة الداخلية الألمانية وفي المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، قبل أن يُعين في يناير 2019 أحد نواب رئيس جهاز مكافحة التجسس.
وأوضحت الصحيفة أنه تخلى عن جنسيته التركية قبل سنوات قليلة فقط.