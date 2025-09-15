https://sarabic.ae/20250915/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-ارتفاع-درجات-الحرارة-عالميا-وتناول-المزيد-من-السكريات-1104875012.html
دراسة تكشف العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة عالميا وتناول المزيد من السكريات
دراسة تكشف العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة عالميا وتناول المزيد من السكريات
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة، أن ارتفاع درجات الحرارة حول العالم قد يؤثر بشكل مباشر على العادات الغذائية للأمريكيين، إذ يميل الناس إلى استهلاك كميات أكبر من الأطعمة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T15:26+0000
2025-09-15T15:26+0000
2025-09-15T15:26+0000
مجتمع
علوم
أخبار المناخ في العالم
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103270/17/1032701789_0:19:3076:1749_1920x0_80_0_0_a616347303060502a2cef10cfa5a0d2b.jpg
واعتمد فريق الدراسة التي أجرتها جامعة "كارديف بويلز"، على بيانات طويلة الأمد، شملت مشتريات ملايين العائلات الأمريكية من متاجر البقالة خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2019.ثم قام الباحثون دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر" العلمية، بربط هذه المشتريات بالظروف المناخية السائدة في المناطق المختلفة، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وحالة الطقس اليومية.وأظهرت النتائج أن الطقس الحار، الذي يجعل الجسم يفقد كميات أكبر من الماء، يدفع المستهلكين إلى الإقبال بشكل متزايد على منتجات مثل المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والحلويات المجمدة مثل الآيس كريم، وبيّن التحليل أن هذا السلوك الغذائي ليس عابرا، بل يتكرر بانتظام في الفترات الحارة من العام.وبحسب الدراسة، فإن كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة يرتبط بزيادة استهلاك الفرد للسكر بمعدل 0.7 غرام يوميا، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو صغيرة في يوم واحد، إلا أنها تصبح ملموسة مع مرور الأسابيع وتكرارها على مستوى واسع من السكان.ويحذر الباحثون من أن استمرار مسار الاحتباس الحراري الحالي قد يؤدي إلى زيادات أكبر في استهلاك السكريات.وتشير التقديرات إلى أن متوسط الزيادة قد يصل إلى 3 غرامات إضافية يوميا للفرد بحلول نهاية القرن الـ21، وهو ما قد يفاقم المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول السكر مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.وأكد معدو الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على جانب جديد من تأثيرات تغير المناخ، إذ لا يقتصر الأمر على البيئة والطقس فقط، بل يمتد إلى تغيير أنماط الاستهلاك البشري بشكل قد يزيد من التحديات الصحية في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يكشفون-أدلة-خطيرة-على-تغير-المناخ-1104786635.html
https://sarabic.ae/20250903/دراسة-الحرارة-الشديدة-تتجاوز-الإرهاق-وتسبب-تسارع-الشيخوخة--1104473365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103270/17/1032701789_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_cb78894963aab21ceffd005e5dfbf9c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, أخبار المناخ في العالم, الصحة, الأخبار
علوم, أخبار المناخ في العالم, الصحة, الأخبار
دراسة تكشف العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة عالميا وتناول المزيد من السكريات
أظهرت دراسة حديثة، أن ارتفاع درجات الحرارة حول العالم قد يؤثر بشكل مباشر على العادات الغذائية للأمريكيين، إذ يميل الناس إلى استهلاك كميات أكبر من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر مع ارتفاع حرارة الطقس.
واعتمد فريق الدراسة التي أجرتها جامعة "كارديف بويلز"، على بيانات طويلة الأمد، شملت مشتريات ملايين العائلات الأمريكية من متاجر البقالة خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2019.
ثم قام الباحثون دراستهم المنشورة في مجلة
"نيتشر" العلمية، بربط هذه المشتريات بالظروف المناخية السائدة في المناطق المختلفة، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وحالة الطقس اليومية.
وأظهرت النتائج أن الطقس الحار، الذي يجعل الجسم يفقد كميات أكبر من الماء، يدفع المستهلكين إلى الإقبال بشكل متزايد على منتجات مثل المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والحلويات المجمدة مثل الآيس كريم، وبيّن التحليل أن هذا السلوك الغذائي ليس عابرا، بل يتكرر بانتظام في الفترات الحارة من العام.
وبحسب الدراسة، فإن كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة يرتبط بزيادة استهلاك الفرد للسكر بمعدل 0.7 غرام يوميا، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو صغيرة في يوم واحد، إلا أنها تصبح ملموسة مع مرور الأسابيع وتكرارها على مستوى واسع من السكان.
ويحذر الباحثون من أن استمرار مسار الاحتباس الحراري الحالي قد يؤدي إلى زيادات أكبر في استهلاك السكريات.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط الزيادة قد يصل إلى 3 غرامات إضافية يوميا للفرد بحلول نهاية القرن الـ21، وهو ما قد يفاقم المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول السكر مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.
وأكد معدو الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على جانب جديد من تأثيرات تغير المناخ، إذ لا يقتصر الأمر على البيئة والطقس فقط، بل يمتد إلى تغيير أنماط الاستهلاك البشري بشكل قد يزيد من التحديات الصحية في المستقبل.