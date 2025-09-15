روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/روسيا-تسجل-أدنى-معدل-بطالة-بين-دول-مجموعة-العشرين-1104852086.html
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"
سبوتنيك عربي
سجّلت روسيا أدنى معدل بطالة في دول "مجموعة العشرين" الكبرى بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بينما شهدت المكسيك أعلى معدل نمو للبطالة، وفقًا لتحليل وكالة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T05:41+0000
2025-09-15T05:41+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103425674_0:140:2912:1777_1920x0_80_0_0_4124c1841095ecb5e048ff5aba19e1bf.jpg
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل في روسيا، في يونيو/ حزيران الماضي، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 2.2%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس/ آذار الماضي، وكان هذا أدنى مستوى بين أكبر اقتصادات العالم.وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في المكسيك بنسبة 0.5%، وهو الأعلى بين جميع دول "مجموعة العشرين" على مدى 3 أشهر، ليصل إلى 2.7%.وكانت جنوب أفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي وصل فيها معدل البطالة إلى رقمين في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من أن الوضع استمر في التدهور خلال تلك الفترة، ففي الربع الثاني على التوالي، كان المؤشر قد نما ليصل إلى 33.2%، في يونيو الماضي، وكان 32.9% في مارس الماضي.وفي الوقت ذاته، انخفض المؤشر بشكل كبير في الهند (بنسبة 2.3 نقطة مئوية) والبرازيل (بنسبة 1.2 نقطة مئوية).مصر تسجل انخفاضا في معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"
https://sarabic.ae/20250829/ألمانيا-تسجل-أعلى-معدل-بطالة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-1104300899.html
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"

05:41 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المهرجان "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
المشاركون في المهرجان عجائب روسيا في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
سجّلت روسيا أدنى معدل بطالة في دول "مجموعة العشرين" الكبرى بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بينما شهدت المكسيك أعلى معدل نمو للبطالة، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية.
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل في روسيا، في يونيو/ حزيران الماضي، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 2.2%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس/ آذار الماضي، وكان هذا أدنى مستوى بين أكبر اقتصادات العالم.

وكان معدل البطالة أعلى قليلاً في اليابان عند 2.5%، وبقي ثابتًا للربع الثاني على التوالي. وفي كوريا الجنوبية، انخفض المعدل على مدى 3 أشهر إلى 2.6% من 2.9% في مارس/ آذار الماضي.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في المكسيك بنسبة 0.5%، وهو الأعلى بين جميع دول "مجموعة العشرين" على مدى 3 أشهر، ليصل إلى 2.7%.
مكان عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات
29 أغسطس, 20:30 GMT
وكانت جنوب أفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي وصل فيها معدل البطالة إلى رقمين في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من أن الوضع استمر في التدهور خلال تلك الفترة، ففي الربع الثاني على التوالي، كان المؤشر قد نما ليصل إلى 33.2%، في يونيو الماضي، وكان 32.9% في مارس الماضي.

وباستثناء المكسيك وجنوب أفريقيا، شهدت تركيا أقوى زيادة في معدل البطالة في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 8.4%.

وفي الوقت ذاته، انخفض المؤشر بشكل كبير في الهند (بنسبة 2.3 نقطة مئوية) والبرازيل (بنسبة 1.2 نقطة مئوية).
مصر تسجل انخفاضا في معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025
صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"
