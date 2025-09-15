https://sarabic.ae/20250915/روسيا-تسجل-أدنى-معدل-بطالة-بين-دول-مجموعة-العشرين-1104852086.html

روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"

سجّلت روسيا أدنى معدل بطالة في دول "مجموعة العشرين" الكبرى بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بينما شهدت المكسيك أعلى معدل نمو للبطالة، وفقًا لتحليل وكالة...

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل في روسيا، في يونيو/ حزيران الماضي، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 2.2%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس/ آذار الماضي، وكان هذا أدنى مستوى بين أكبر اقتصادات العالم.وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في المكسيك بنسبة 0.5%، وهو الأعلى بين جميع دول "مجموعة العشرين" على مدى 3 أشهر، ليصل إلى 2.7%.وكانت جنوب أفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي وصل فيها معدل البطالة إلى رقمين في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من أن الوضع استمر في التدهور خلال تلك الفترة، ففي الربع الثاني على التوالي، كان المؤشر قد نما ليصل إلى 33.2%، في يونيو الماضي، وكان 32.9% في مارس الماضي.وفي الوقت ذاته، انخفض المؤشر بشكل كبير في الهند (بنسبة 2.3 نقطة مئوية) والبرازيل (بنسبة 1.2 نقطة مئوية).مصر تسجل انخفاضا في معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"

