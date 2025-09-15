https://sarabic.ae/20250915/روسيا-تسجل-أدنى-معدل-بطالة-بين-دول-مجموعة-العشرين-1104852086.html
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"
سبوتنيك عربي
سجّلت روسيا أدنى معدل بطالة في دول "مجموعة العشرين" الكبرى بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بينما شهدت المكسيك أعلى معدل نمو للبطالة، وفقًا لتحليل وكالة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T05:41+0000
2025-09-15T05:41+0000
2025-09-15T05:41+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103425674_0:140:2912:1777_1920x0_80_0_0_4124c1841095ecb5e048ff5aba19e1bf.jpg
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل في روسيا، في يونيو/ حزيران الماضي، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 2.2%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس/ آذار الماضي، وكان هذا أدنى مستوى بين أكبر اقتصادات العالم.وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في المكسيك بنسبة 0.5%، وهو الأعلى بين جميع دول "مجموعة العشرين" على مدى 3 أشهر، ليصل إلى 2.7%.وكانت جنوب أفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي وصل فيها معدل البطالة إلى رقمين في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من أن الوضع استمر في التدهور خلال تلك الفترة، ففي الربع الثاني على التوالي، كان المؤشر قد نما ليصل إلى 33.2%، في يونيو الماضي، وكان 32.9% في مارس الماضي.وفي الوقت ذاته، انخفض المؤشر بشكل كبير في الهند (بنسبة 2.3 نقطة مئوية) والبرازيل (بنسبة 1.2 نقطة مئوية).مصر تسجل انخفاضا في معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى "إصلاحات أعمق لدفع النمو الاقتصادي"
https://sarabic.ae/20250829/ألمانيا-تسجل-أعلى-معدل-بطالة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-1104300899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103425674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d079a26ced419db08d28b14d618af184.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"
سجّلت روسيا أدنى معدل بطالة في دول "مجموعة العشرين" الكبرى بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بينما شهدت المكسيك أعلى معدل نمو للبطالة، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية.
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل في روسيا، في يونيو/ حزيران الماضي، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 2.2%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس/ آذار الماضي، وكان هذا أدنى مستوى بين أكبر اقتصادات العالم.
وكان معدل البطالة أعلى قليلاً في اليابان عند 2.5%، وبقي ثابتًا للربع الثاني على التوالي. وفي كوريا الجنوبية، انخفض المعدل على مدى 3 أشهر إلى 2.6% من 2.9% في مارس/ آذار الماضي.
وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في المكسيك بنسبة 0.5%، وهو الأعلى بين جميع دول "مجموعة العشرين" على مدى 3 أشهر، ليصل إلى 2.7%.
وكانت جنوب أفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي وصل فيها معدل البطالة إلى رقمين في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من أن الوضع استمر في التدهور خلال تلك الفترة، ففي الربع الثاني على التوالي، كان المؤشر قد نما ليصل إلى 33.2%، في يونيو الماضي، وكان 32.9% في مارس الماضي.
وباستثناء المكسيك وجنوب أفريقيا، شهدت تركيا أقوى زيادة في معدل البطالة في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 8.4%.
وفي الوقت ذاته، انخفض المؤشر بشكل كبير في الهند (بنسبة 2.3 نقطة مئوية) والبرازيل (بنسبة 1.2 نقطة مئوية).