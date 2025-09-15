https://sarabic.ae/20250915/طلاب-صينيون-يطورون-طائرة-مسيرة-لصيانة-أعمدة-الإنارة-فيديو-1104888277.html
طلاب صينيون يطورون طائرة مسيرة لصيانة أعمدة الإنارة.. فيديو
الذراع المدمجة في الطائرة تحاكي حركات اليد البشرية، ما يمنحها مستوى عالٍ من الدقة والمرونة خلال تنفيذ المهام الفنية، بما في ذلك عمليات الإصلاح أو الفحص، حسبما يوضح فيديو للطائرة المسيرة.ويرى الخبراء أن هذا الابتكار يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الطائرات المسيرة في مجالات متعددة تتعلق بالصيانة والخدمات العامة، مع تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في البيئات الخطرة أو المرتفعة.
طلاب صينيون يطورون طائرة مسيرة لصيانة أعمدة الإنارة.. فيديو
00:40 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 23:50 GMT 15.09.2025)
كشف فريق من طلاب الجامعات في الصين عن ابتكار طائرة مسيرة مزودة بذراع روبوتية مخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة في الأماكن المرتفعة، مثل أعمدة الإنارة والمنشآت صعبة الوصول.
الذراع المدمجة في الطائرة تحاكي حركات اليد البشرية، ما يمنحها مستوى عالٍ من الدقة والمرونة خلال تنفيذ المهام
الفنية، بما في ذلك عمليات الإصلاح أو الفحص، حسبما يوضح فيديو للطائرة المسيرة.
ويرى الخبراء أن هذا الابتكار يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الطائرات المسيرة
في مجالات متعددة تتعلق بالصيانة والخدمات العامة، مع تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في البيئات الخطرة أو المرتفعة.