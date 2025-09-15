https://sarabic.ae/20250915/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-في-الجامعة-اللبنانية-مشروع-غراهام-يحتاج-إلى-توافقات-داخلية-أمريكية-1104879253.html
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية
سبوتنيك عربي
تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور سامر عبد الله، إلى مشروع القانون الجديد الذي قدمه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T17:22+0000
2025-09-15T17:22+0000
2025-09-15T17:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095128766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab2afb55f68fd9df8b11b18be9acfa0f.jpg
وكشف عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات تحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية لتأخذ طريقها إلى النجاح"، مشيرا إلى وجود "مسارين في الولايات المتحدة، مسار يريد استيعاب روسيا والتفرغ لإخضاع الصين، وهناك أصوات تطالب بتجديد العقوبات ضد روسيا". وردا على سؤال حول الطريقة التي ستعتمدها الدول للرد على مشروع غراهام، قال عبد الله إن "الخيار الوحيد أمام هذه الدول تعزيز التعاون الثنائي، الاستغناء عن الأسواق والسلع الأمريكية وإجراء التبادلات فيما بينهم بالعملات الذاتية".وكشف عن "عقوبات أمريكية فُرضت على دول في الخارج لكنها بقيت سنوات طويلة ولم يُبت فيها في الولايات المتحدة"، قائلا "ليس كل طرح يصبح قانونا أو أمرًا تنفيذيا، هناك مسار داخلي معقد في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن بين ليلة وضحاها أن يُبت بهذا الأمر".وختم ضيف "سبوتنيك" بالقول أن "ليندسي غراهام يريد خدمة المؤسسة العميقة في الولايات المتحدة التي حاولت ابتزاز روسيا، وما قدمه هو مجرد مشروع واقتراح وليس بنظام آلي موضع التنفيذ".
https://sarabic.ae/20250908/الكرملين-لن-تتمكن-أي-عقوبات-من-إجبار-روسيا-على-تغيير-موقفها-الثابت--1104614197.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095128766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d480f09aa7de2aa26d54c8bb79a24c9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, حصري
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية
17:22 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 17:28 GMT 15.09.2025)
حصري
تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور سامر عبد الله، إلى مشروع القانون الجديد الذي قدمه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بفرض عقوبات جديدة على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم من روسيا، لافتا إلى أن "هذا المشروع ليس الأول من نوعه، بل هناك عشرات العقوبات التي فُرضت على روسيا والصين وغيرها من الدول".
وكشف عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات تحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية لتأخذ طريقها إلى النجاح"، مشيرا إلى وجود "مسارين في الولايات المتحدة، مسار يريد استيعاب روسيا
والتفرغ لإخضاع الصين، وهناك أصوات تطالب بتجديد العقوبات ضد روسيا".
واعتبر أن "منظمة بريكس هي الخصم الاقتصادي الأول ضد مشاريع الولايات المتحدة لخلق توازن جديد بعيد عن هيمنة الدولار، وقد أصبحت هذه الدول تحقق توازنًا استراتيجيًا على مستوى العالم".
وردا على سؤال حول الطريقة التي ستعتمدها الدول للرد على مشروع غراهام، قال عبد الله إن "الخيار الوحيد أمام هذه الدول تعزيز التعاون الثنائي، الاستغناء عن الأسواق والسلع الأمريكية وإجراء التبادلات فيما بينهم بالعملات الذاتية".
وكشف عن "عقوبات أمريكية فُرضت على دول في الخارج لكنها بقيت سنوات طويلة ولم يُبت فيها في الولايات المتحدة
"، قائلا "ليس كل طرح يصبح قانونا أو أمرًا تنفيذيا، هناك مسار داخلي معقد في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن بين ليلة وضحاها أن يُبت بهذا الأمر".
ورأى أن "التعاطي الأمريكي مع روسيا بلغ مرحلة من الحذر الشديد حيث اتضح لهم أنه لا يمكن إخضاعها كونها قادرة على خوض حرب اقتصادية وعسكرية لعقود"، مشددا على أن "السياسة الأمريكية تجاه روسيا انتقلت إلى مرحلة جديدة، ولا يمكن هزيمة روسيا بالعقوبات أو العزلة".
وختم ضيف "سبوتنيك" بالقول أن "ليندسي غراهام يريد خدمة المؤسسة العميقة في الولايات المتحدة التي حاولت ابتزاز روسيا، وما قدمه هو مجرد مشروع واقتراح وليس بنظام آلي موضع التنفيذ".