مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية

مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية

تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور سامر عبد الله، إلى مشروع القانون الجديد الذي قدمه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام... 15.09.2025

وكشف عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات تحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية لتأخذ طريقها إلى النجاح"، مشيرا إلى وجود "مسارين في الولايات المتحدة، مسار يريد استيعاب روسيا والتفرغ لإخضاع الصين، وهناك أصوات تطالب بتجديد العقوبات ضد روسيا". وردا على سؤال حول الطريقة التي ستعتمدها الدول للرد على مشروع غراهام، قال عبد الله إن "الخيار الوحيد أمام هذه الدول تعزيز التعاون الثنائي، الاستغناء عن الأسواق والسلع الأمريكية وإجراء التبادلات فيما بينهم بالعملات الذاتية".وكشف عن "عقوبات أمريكية فُرضت على دول في الخارج لكنها بقيت سنوات طويلة ولم يُبت فيها في الولايات المتحدة"، قائلا "ليس كل طرح يصبح قانونا أو أمرًا تنفيذيا، هناك مسار داخلي معقد في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن بين ليلة وضحاها أن يُبت بهذا الأمر".وختم ضيف "سبوتنيك" بالقول أن "ليندسي غراهام يريد خدمة المؤسسة العميقة في الولايات المتحدة التي حاولت ابتزاز روسيا، وما قدمه هو مجرد مشروع واقتراح وليس بنظام آلي موضع التنفيذ".

