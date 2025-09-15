مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية
تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور سامر عبد الله، إلى مشروع القانون الجديد الذي قدمه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام...
وكشف عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات تحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية لتأخذ طريقها إلى النجاح"، مشيرا إلى وجود "مسارين في الولايات المتحدة، مسار يريد استيعاب روسيا والتفرغ لإخضاع الصين، وهناك أصوات تطالب بتجديد العقوبات ضد روسيا". وردا على سؤال حول الطريقة التي ستعتمدها الدول للرد على مشروع غراهام، قال عبد الله إن "الخيار الوحيد أمام هذه الدول تعزيز التعاون الثنائي، الاستغناء عن الأسواق والسلع الأمريكية وإجراء التبادلات فيما بينهم بالعملات الذاتية".وكشف عن "عقوبات أمريكية فُرضت على دول في الخارج لكنها بقيت سنوات طويلة ولم يُبت فيها في الولايات المتحدة"، قائلا "ليس كل طرح يصبح قانونا أو أمرًا تنفيذيا، هناك مسار داخلي معقد في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن بين ليلة وضحاها أن يُبت بهذا الأمر".وختم ضيف "سبوتنيك" بالقول أن "ليندسي غراهام يريد خدمة المؤسسة العميقة في الولايات المتحدة التي حاولت ابتزاز روسيا، وما قدمه هو مجرد مشروع واقتراح وليس بنظام آلي موضع التنفيذ".
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: "مشروع غراهام" يحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية

17:22 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 17:28 GMT 15.09.2025)
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
حصري
تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور سامر عبد الله، إلى مشروع القانون الجديد الذي قدمه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بفرض عقوبات جديدة على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم من روسيا، لافتا إلى أن "هذا المشروع ليس الأول من نوعه، بل هناك عشرات العقوبات التي فُرضت على روسيا والصين وغيرها من الدول".
وكشف عبد الله، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات تحتاج إلى توافقات داخلية أمريكية لتأخذ طريقها إلى النجاح"، مشيرا إلى وجود "مسارين في الولايات المتحدة، مسار يريد استيعاب روسيا والتفرغ لإخضاع الصين، وهناك أصوات تطالب بتجديد العقوبات ضد روسيا".
واعتبر أن "منظمة بريكس هي الخصم الاقتصادي الأول ضد مشاريع الولايات المتحدة لخلق توازن جديد بعيد عن هيمنة الدولار، وقد أصبحت هذه الدول تحقق توازنًا استراتيجيًا على مستوى العالم".
وردا على سؤال حول الطريقة التي ستعتمدها الدول للرد على مشروع غراهام، قال عبد الله إن "الخيار الوحيد أمام هذه الدول تعزيز التعاون الثنائي، الاستغناء عن الأسواق والسلع الأمريكية وإجراء التبادلات فيما بينهم بالعملات الذاتية".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
8 سبتمبر, 08:50 GMT
وكشف عن "عقوبات أمريكية فُرضت على دول في الخارج لكنها بقيت سنوات طويلة ولم يُبت فيها في الولايات المتحدة"، قائلا "ليس كل طرح يصبح قانونا أو أمرًا تنفيذيا، هناك مسار داخلي معقد في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن بين ليلة وضحاها أن يُبت بهذا الأمر".

ورأى أن "التعاطي الأمريكي مع روسيا بلغ مرحلة من الحذر الشديد حيث اتضح لهم أنه لا يمكن إخضاعها كونها قادرة على خوض حرب اقتصادية وعسكرية لعقود"، مشددا على أن "السياسة الأمريكية تجاه روسيا انتقلت إلى مرحلة جديدة، ولا يمكن هزيمة روسيا بالعقوبات أو العزلة".

وختم ضيف "سبوتنيك" بالقول أن "ليندسي غراهام يريد خدمة المؤسسة العميقة في الولايات المتحدة التي حاولت ابتزاز روسيا، وما قدمه هو مجرد مشروع واقتراح وليس بنظام آلي موضع التنفيذ".
© 2025 Sputnik
