الخارجية القطرية: المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
الخارجية القطرية: المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض
سبوتنيك عربي
قطر
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
وقال الأنصاري: "الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة"، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، موضحًا أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، أوضح: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.وثمّن الأنصاري موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر.إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة
أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن غزة لا تبدو واقعية الآن.
وقال الأنصاري: "الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة"، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.
وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، موضحًا أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.
وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، أوضح: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مجلس حقوق الإنسان يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
أمس, 21:53 GMT
وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.
وثمّن الأنصاري موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر.
إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة
