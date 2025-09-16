https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-القطرية-المفاوضات-لا-تبدو-واقعية-الآن-لأن-نتنياهو-يريد-اغتيال-كل-من-يتفاوض-1104905667.html
الخارجية القطرية: المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض
أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الشراكة... 16.09.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:322:1600:1222_1920x0_80_0_0_79ed92985a48311a3954aaafc22b4f67.jpg
وقال الأنصاري: "الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة"، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، موضحًا أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، أوضح: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.وثمّن الأنصاري موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر.
أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن غزة لا تبدو واقعية الآن.
وقال الأنصاري: "الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة"، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.
وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، موضحًا أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.
وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، أوضح: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".
وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.
وثمّن الأنصاري موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر.