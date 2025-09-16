https://sarabic.ae/20250916/خبراء-لـسبوتنيك-القمة-شهدت-توافقا-في-الرؤى-والنواحي-الاستراتيجية-للمنطقة-العربية-والإسلامية-1104911989.html

خبراء لـ"سبوتنيك": القمة شهدت توافقا في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية

خبراء لـ"سبوتنيك": القمة شهدت توافقا في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية

سبوتنيك عربي

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سعيد الزغبي، إن القمة (العربية الإسلامية) شهدت توافقا في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية، معتبرا أنها... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T15:00+0000

2025-09-16T15:00+0000

2025-09-16T15:00+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطر اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881524_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6f1f712427aee63c695d182164320fd5.jpg

وذكر أن مخرجات القمة العربية تعمل على ردع دبلوماسي لإسرائيل، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب للحديث عن الردع العسكري لإسرائيل، وأن تجميد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع إسرائيل وأمريكا سيكون له فائدة أكبر.ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ماض في خطته لتحقيق "الأيديولوجية التوراتية" في فلسطين والتوسع في مخططه "إسرائيل الكبرى"، في ظل دعم واشنطن التي أرسلت وزير خارجيتها أثناء عقد القمة، في حالة من اللامبالاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ كل مخططاتها.في السياق، يرى الباحث في القضايا الجيوسياسية، الدكتور أمين صوصي، أن قمة الدوحة تبعث برسالة لإسرائيل والعالم بأن المساس بالأراضي العربية خط أحمر.وبيّن أن توافق منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على رأي واحد وتحديد الموقف ترجمة لواقعية وجدية القرارات، ويعكس توحّدا بين الدول، مما يؤدي إلى الضغط على إسرائيل ومراجعة أي تصورات للعلاقات معها إذا لم تغيّر إسرائيل سلوكها. متابعا: "اتفاقيات السلام تحرمها من هذا الأمر، وتظهر العرب على أنهم جربوا الاتفاق مع إسرائيل ولكنها لم تحترم تلك الاتفاقيات، وبالتالي يضعها في موقف محرج أمام القانون الدولي، وهذا يسهل الضغط عليها أمام العالم ويحرمها من الدعم غير المشروط دوليا".كما أكد الباحث أن "جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين تأكيد على ضرورة حل الدولتين، وأي تلكؤ في الدفاع عن حل سلمي يحقق الاستقرار في المنطقة سيكون بمثابة ضخٍّ لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور ميشال الشمّاعي، أن هناك انقساما في التفكير الاستراتيجي حول إيجاد تدابير أكبر ضد إسرائيل من الدول العربية والإسلامية في ظل حالة التطبيع القائمة من بعض الدول التي قد تفكر مجددا في علاقتها مع تل أبيب. وأكد أن "الدول العربية قادرة على بلورة آلية تفرض فيها ما تريده على الدول الكبرى، لأنها موقع استثماري ضخم وشريك للدول الكبرى، بغض النظر عن النتائج المترتبة على هذه المواقف".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

https://sarabic.ae/20250915/مجلس-حقوق-الإنسان-يعقد-جلسة-طارئة-الثلاثاء-لبحث-الضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104887621.html

https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-القطرية-المفاوضات-لا-تبدو-واقعية-الآن-لأن-نتنياهو-يريد-اغتيال-كل-من-يتفاوض-1104905667.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك