أمساليوم
بث مباشر
خبراء لـ"سبوتنيك": القمة شهدت توافقا في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية
خبراء لـ"سبوتنيك": القمة شهدت توافقا في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية
قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سعيد الزغبي، إن القمة (العربية الإسلامية) شهدت توافقا في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية، معتبرا أنها...
وذكر أن مخرجات القمة العربية تعمل على ردع دبلوماسي لإسرائيل، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب للحديث عن الردع العسكري لإسرائيل، وأن تجميد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع إسرائيل وأمريكا سيكون له فائدة أكبر.ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ماض في خطته لتحقيق "الأيديولوجية التوراتية" في فلسطين والتوسع في مخططه "إسرائيل الكبرى"، في ظل دعم واشنطن التي أرسلت وزير خارجيتها أثناء عقد القمة، في حالة من اللامبالاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ كل مخططاتها.في السياق، يرى الباحث في القضايا الجيوسياسية، الدكتور أمين صوصي، أن قمة الدوحة تبعث برسالة لإسرائيل والعالم بأن المساس بالأراضي العربية خط أحمر.وبيّن أن توافق منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على رأي واحد وتحديد الموقف ترجمة لواقعية وجدية القرارات، ويعكس توحّدا بين الدول، مما يؤدي إلى الضغط على إسرائيل ومراجعة أي تصورات للعلاقات معها إذا لم تغيّر إسرائيل سلوكها. متابعا: "اتفاقيات السلام تحرمها من هذا الأمر، وتظهر العرب على أنهم جربوا الاتفاق مع إسرائيل ولكنها لم تحترم تلك الاتفاقيات، وبالتالي يضعها في موقف محرج أمام القانون الدولي، وهذا يسهل الضغط عليها أمام العالم ويحرمها من الدعم غير المشروط دوليا".كما أكد الباحث أن "جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين تأكيد على ضرورة حل الدولتين، وأي تلكؤ في الدفاع عن حل سلمي يحقق الاستقرار في المنطقة سيكون بمثابة ضخٍّ لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور ميشال الشمّاعي، أن هناك انقساما في التفكير الاستراتيجي حول إيجاد تدابير أكبر ضد إسرائيل من الدول العربية والإسلامية في ظل حالة التطبيع القائمة من بعض الدول التي قد تفكر مجددا في علاقتها مع تل أبيب. وأكد أن "الدول العربية قادرة على بلورة آلية تفرض فيها ما تريده على الدول الكبرى، لأنها موقع استثماري ضخم وشريك للدول الكبرى، بغض النظر عن النتائج المترتبة على هذه المواقف".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
تابعنا عبر
حصري
قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سعيد الزغبي، إن القمة (العربية الإسلامية) شهدت توافقا في الرؤى والنواحي الاستراتيجية للمنطقة العربية والإسلامية، معتبرا أنها فرصة لتوحيد الموقف المتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما عكسته خطابات القادة خلال القمة.
وذكر أن مخرجات القمة العربية تعمل على ردع دبلوماسي لإسرائيل، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب للحديث عن الردع العسكري لإسرائيل، وأن تجميد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع إسرائيل وأمريكا سيكون له فائدة أكبر.
وأضاف أن "المخرجات كانت قوية وذكرت إسرائيل ووصفتها بالعدوان، بخلاف بيان الأمم المتحدة"، كما أشار إلى "التأكيد العربي الجامع على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ماض في خطته لتحقيق "الأيديولوجية التوراتية" في فلسطين والتوسع في مخططه "إسرائيل الكبرى"، في ظل دعم واشنطن التي أرسلت وزير خارجيتها أثناء عقد القمة، في حالة من اللامبالاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ كل مخططاتها.
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مجلس حقوق الإنسان يعتزم عقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
أمس, 21:53 GMT
في السياق، يرى الباحث في القضايا الجيوسياسية، الدكتور أمين صوصي، أن قمة الدوحة تبعث برسالة لإسرائيل والعالم بأن المساس بالأراضي العربية خط أحمر.
وبيّن أن توافق منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على رأي واحد وتحديد الموقف ترجمة لواقعية وجدية القرارات، ويعكس توحّدا بين الدول، مما يؤدي إلى الضغط على إسرائيل ومراجعة أي تصورات للعلاقات معها إذا لم تغيّر إسرائيل سلوكها.

وأوضح أن "العلاقات مع إسرائيل، والتي تُسمَّى بالتطبيع، أثبتت نوعا من الحكمة، لأنها تحرم إسرائيل من وضعها كضحية، حيث كانت تمارس نوعا من الابتزاز السياسي، وكانت تقدم نفسها على أنها محاطة بالأعداء".

متابعا: "اتفاقيات السلام تحرمها من هذا الأمر، وتظهر العرب على أنهم جربوا الاتفاق مع إسرائيل ولكنها لم تحترم تلك الاتفاقيات، وبالتالي يضعها في موقف محرج أمام القانون الدولي، وهذا يسهل الضغط عليها أمام العالم ويحرمها من الدعم غير المشروط دوليا".
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الخارجية القطرية: المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض
11:59 GMT
كما أكد الباحث أن "جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين تأكيد على ضرورة حل الدولتين، وأي تلكؤ في الدفاع عن حل سلمي يحقق الاستقرار في المنطقة سيكون بمثابة ضخٍّ لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور ميشال الشمّاعي، أن هناك انقساما في التفكير الاستراتيجي حول إيجاد تدابير أكبر ضد إسرائيل من الدول العربية والإسلامية في ظل حالة التطبيع القائمة من بعض الدول التي قد تفكر مجددا في علاقتها مع تل أبيب.
وذكر أن "الدول العربية تحاول التعاطي مع المسألة بالطريقة والحكمة الدبلوماسية لتصل إلى عملية انتزاع لحل الدولتين"، مبينا أن "الخيار العسكري لن يكون موجودا، لذلك فإن الدول العربية ربما تضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، لمنعها من ارتكاب أي عدوان يطال دول المنطقة، وغير ذلك يكون القرار قد ذهب في اتجاه الحرب، وهذه مسألة ليست مدرجة ضمن الحسابات العربية".
وأكد أن "الدول العربية قادرة على بلورة آلية تفرض فيها ما تريده على الدول الكبرى، لأنها موقع استثماري ضخم وشريك للدول الكبرى، بغض النظر عن النتائج المترتبة على هذه المواقف".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
