خبير: هناك محاولات لاستدراج روسيا إلى الجبهة البولندية التي قد تكون سببا في حرب عالمية ثالثة

حصري
علّق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من بيروت، الدكتور علي بيضون، على محاولة روسيا التحضير لقمة ثلاثية مقابل عرقلة أوكرانيا لحل الصراع، مؤكدا أن "الموقف الروسي واضح لإنهاء الأزمة وتقديم التزامات أو اتفاق شامل وكامل يلغي هواجس روسيا في هذه المرحلة"، مبينا أن "هناك مؤامرة ضد روسيا لتطويقها وإضعافها، وزيادة العقوبات عليها".
وقال بيضون في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لا تزال أوكرانيا ترضخ للشروط الأوروبية في تأجيج الصراع، وتمارس دورا وظيفيا من أوروبا التي وعدتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو"، مشيرا إلى أن "إطالة أمد الصراع قد يكون مطلبا أوروبيا كي لا تخرج روسيا منتصرة، بل ضعيفة اقتصاديا وعليها عقوبات".
وأكد أن "موضوع المفاوضات سيعطي فرصة لروسيا لتعود بقوة إلى المشهد الأوروبي على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني"، لافتا إلى أن "أوروبا تحاول تأجيج هذه المواجهة من خلال زيادة التدخل العسكري، إذ أنها لا تريد نجاح المفاوضات".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
12 سبتمبر, 20:15 GMT
ورأى بيضون أن "ترامب يحاول أن يفرض على أوروبا الالتزام بأي مقررات ومخرجات لأي اتفاق يحصل لاحقا في الأزمة الأوكرانية"، وأضاف: "الرؤية الأمريكية في موضوع أوكرانيا، واضحة وهي عملية خداع أمريكية ضد أوروبا، والظهور بأن أمريكا تريد السلام وحل الأزمة، ولكن من جهة أخرى هي مستفيدة من إبقاء هذه المواجهة".
وتابع ضيف "سبوتنيك": "هذا التوتر الدائم داخل أوروبا تستفيد منه الولايات المتحدة، لأن إبقاء كرة النار ملتهبة داخل أوروبا يعني ضرب الاقتصاد الأوروبي، ما يجعلها بحاجة إلى أمريكا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
روسيا تصف قرار بولندا بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا بالـ"مدمر"
11 سبتمبر, 17:57 GMT
وأشار بيضون إلى أن "الولايات المتحدة تفرض شروطها من خلال زيلينسكي بالضغط عليه للذهاب إلى التفاوض وإنهاء هذه الأزمة بالشروط والمطالب الأمريكية، وهذه مسألة قد لا تروق للاتحاد الأوروبي، ما سيجعلها من ضمن المواجهة الأوروبية الأمريكية".
وكشف أستاذ العلوم السياسية عن "محاولات لاستدراج روسيا إلى جبهات أخرى خاصة الجبهة البولندية"، قائلا: "كما كانت بولندا هي السبب في الحرب العالمية الثانية، ستكون مجددا سببا في الحرب العالمية الثالثة، وهذا بطبيعة الحال لن يفيد أوروبا وسيؤدي إلى انهيار اقتصادي أمني وسياسي".
