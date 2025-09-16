https://sarabic.ae/20250916/خبير-هناك-محاولات-لاستدراج-روسيا-إلى-الجبهة-البولندية-التي-قد-تكون-سببا-في-حرب-عالمية-ثالثة--1104906268.html

خبير: هناك محاولات لاستدراج روسيا إلى الجبهة البولندية التي قد تكون سببا في حرب عالمية ثالثة

علّق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من بيروت، الدكتور علي بيضون، على محاولة روسيا التحضير لقمة ثلاثية مقابل عرقلة أوكرانيا لحل الصراع

وقال بيضون في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لا تزال أوكرانيا ترضخ للشروط الأوروبية في تأجيج الصراع، وتمارس دورا وظيفيا من أوروبا التي وعدتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو"، مشيرا إلى أن "إطالة أمد الصراع قد يكون مطلبا أوروبيا كي لا تخرج روسيا منتصرة، بل ضعيفة اقتصاديا وعليها عقوبات".ورأى بيضون أن "ترامب يحاول أن يفرض على أوروبا الالتزام بأي مقررات ومخرجات لأي اتفاق يحصل لاحقا في الأزمة الأوكرانية"، وأضاف: "الرؤية الأمريكية في موضوع أوكرانيا، واضحة وهي عملية خداع أمريكية ضد أوروبا، والظهور بأن أمريكا تريد السلام وحل الأزمة، ولكن من جهة أخرى هي مستفيدة من إبقاء هذه المواجهة".وتابع ضيف "سبوتنيك": "هذا التوتر الدائم داخل أوروبا تستفيد منه الولايات المتحدة، لأن إبقاء كرة النار ملتهبة داخل أوروبا يعني ضرب الاقتصاد الأوروبي، ما يجعلها بحاجة إلى أمريكا".وأشار بيضون إلى أن "الولايات المتحدة تفرض شروطها من خلال زيلينسكي بالضغط عليه للذهاب إلى التفاوض وإنهاء هذه الأزمة بالشروط والمطالب الأمريكية، وهذه مسألة قد لا تروق للاتحاد الأوروبي، ما سيجعلها من ضمن المواجهة الأوروبية الأمريكية".وكشف أستاذ العلوم السياسية عن "محاولات لاستدراج روسيا إلى جبهات أخرى خاصة الجبهة البولندية"، قائلا: "كما كانت بولندا هي السبب في الحرب العالمية الثانية، ستكون مجددا سببا في الحرب العالمية الثالثة، وهذا بطبيعة الحال لن يفيد أوروبا وسيؤدي إلى انهيار اقتصادي أمني وسياسي".

