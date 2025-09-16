https://sarabic.ae/20250916/دراسة-باحثون-يبتكرون-مسدس-غراء-ثوريا-لإصلاح-العظام-المكسورة-1104923086.html
دراسة: باحثون يبتكرون "مسدس غراء" ثوريا لإصلاح العظام المكسورة
وأوضحت دراسة نُشرت في دورية "Device" أن الجهاز، وهو نسخة معدلة من مسدس الغراء، يتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد لزرعات عظمية في موقع الكسر مباشرة أثناء الجراحة، مما يلغي الحاجة إلى تحضيرات مسبقة معقدة مثل التصوير أو النمذجة، وفقا لموقع "ساينس دايركت".وفي تجارب أجريت على أرانب، نجح الباحثون في استخدام الجهاز لطباعة رقع عظمية في مواقع الكسور، مما ساعد العظام المكسورة على الالتئام والنمو بشكل طبيعي.وخلافا للغرسات المعدنية أو العظام المأخوذة من متبرعين، التي تتطلب تصنيعا مسبقا لتتناسب مع شكل الكسر، يوفر الجهاز الجديد حلا أسرع وأبسط يمكن تطبيقه مباشرة في غرفة العمليات.ويعتمد الجهاز على مزيج من مادة "هيدروكسي أباتيت"، وهي مكون طبيعي في العظام يساعد على الالتئام، ومادة "بولي كابرولاكتون" البلاستيكية الحيوية القابلة للإذابة عند درجات حرارة منخفضة (أقل من 60 درجة مئوية). ويتيح تغيير نسب المزج بين المادتين التحكم في صلابة وقوة الرقع العظمية أثناء الطباعة.ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الابتكار في تقليل الآثار الجانبية للرقع العظمية التقليدية ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية.ويجري الفريق حاليا دراسات ما قبل سريرية على حيوانات أكبر حجمًا لاختبار فاعلية وسلامة الجهاز، تمهيدا لاستخدامه في العمليات الجراحية البشرية مستقبلا.
وأوضحت دراسة نُشرت في دورية "Device" أن الجهاز، وهو نسخة معدلة من مسدس الغراء، يتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد لزرعات عظمية في موقع الكسر مباشرة أثناء الجراحة، مما يلغي الحاجة إلى تحضيرات مسبقة معقدة مثل التصوير أو النمذجة، وفقا لموقع "ساينس دايركت".
وفي تجارب أجريت على أرانب، نجح الباحثون في استخدام الجهاز لطباعة رقع عظمية في مواقع الكسور، مما ساعد العظام المكسورة على الالتئام والنمو بشكل طبيعي.
وأظهرت النتائج، خلال 12 أسبوعًا من العلاج، عدم ظهور أي علامات عدوى لدى الأرانب المعالجة بالجهاز، مع تحسن ملحوظ في تجدد العظام مقارنة بمجموعة عولجت بالأسمنت العظمي التقليدي.
وخلافا للغرسات المعدنية أو العظام
المأخوذة من متبرعين، التي تتطلب تصنيعا مسبقا لتتناسب مع شكل الكسر، يوفر الجهاز الجديد حلا أسرع وأبسط يمكن تطبيقه مباشرة في غرفة العمليات.
من جانبه، قال جونج سيونج لي، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة "سونج كيون كوان" وأحد مؤلفي الدراسة: "تقنيتنا تقدم نهجا فريدا من خلال نظام طباعة فوري داخل الموقع الجراحي، يتيح تصنيع وتطبيق الهيكل الداعم بدقة عالية في الوقت الفعلي، حتى في الحالات المعقدة، دون الحاجة إلى تحضيرات مسبقة".
ويعتمد الجهاز على مزيج من مادة "هيدروكسي أباتيت"، وهي مكون طبيعي في العظام يساعد على الالتئام، ومادة "بولي كابرولاكتون" البلاستيكية الحيوية القابلة للإذابة عند درجات حرارة منخفضة (أقل من 60 درجة مئوية).
ويتيح تغيير نسب المزج بين المادتين التحكم في صلابة وقوة الرقع العظمية أثناء الطباعة.
وأضاف لي: "صغر حجم الجهاز وتشغيله اليدوي يمنحان الجراح مرونة في التحكم باتجاه وزاوية وعمق الطباعة خلال العملية، ويمكن إتمام العملية في دقائق معدودة، مما يقلص وقت الجراحة ويعزز كفاءتها".
ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الابتكار في تقليل الآثار الجانبية للرقع العظمية التقليدية ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية
.
ويجري الفريق حاليا دراسات ما قبل سريرية على حيوانات أكبر حجمًا لاختبار فاعلية وسلامة الجهاز، تمهيدا لاستخدامه في العمليات الجراحية البشرية مستقبلا.