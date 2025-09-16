https://sarabic.ae/20250916/زامير-إعادة-جميع-الرهائن-عبر-العملية-العسكرية-الجارية-واجب-أخلاقي-1104908629.html

زامير: إعادة جميع الرهائن عبر العملية العسكرية الجارية "واجب أخلاقي"

زامير: إعادة جميع الرهائن عبر العملية العسكرية الجارية "واجب أخلاقي"

سبوتنيك عربي

أعلن إيال زامير، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة لتقييم الوضع في قطاع غزة، أن العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة تعد خطوة حاسمة... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T13:41+0000

2025-09-16T13:41+0000

2025-09-16T13:41+0000

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg

وأوضح زامير، على صفحة الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأول يتمثل في إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم، واصفًا إياه بـ"الواجب الأخلاقي الأعلى"، فيما يهدف الثاني إلى القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لمنظمة حماس، على حد وصفه.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد حذّر، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس في المدينة.ودعا أدرعي سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-الفلسطينية-تدعو-المجتمع-الدولي-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1104901857.html

https://sarabic.ae/20250916/لجنة-الأمم-المتحدة-تعترف-بأعمال-إسرائيل-في-قطاع-غزة-كإبادة-جماعية--عاجل-1104893382.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن