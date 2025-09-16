https://sarabic.ae/20250916/زامير-إعادة-جميع-الرهائن-عبر-العملية-العسكرية-الجارية-واجب-أخلاقي-1104908629.html
زامير: إعادة جميع الرهائن عبر العملية العسكرية الجارية "واجب أخلاقي"
سبوتنيك عربي
أعلن إيال زامير، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة لتقييم الوضع في قطاع غزة، أن العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة تعد خطوة حاسمة
2025-09-16T13:41+0000
2025-09-16T13:41+0000
2025-09-16T13:41+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
وأوضح زامير، على صفحة الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأول يتمثل في إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم، واصفًا إياه بـ"الواجب الأخلاقي الأعلى"، فيما يهدف الثاني إلى القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لمنظمة حماس، على حد وصفه.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد حذّر، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس في المدينة.ودعا أدرعي سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
غزة
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5f26bb624a62a0e9ae7f84e209a5eae.jpg
أعلن إيال زامير، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة لتقييم الوضع في قطاع غزة، أن العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة تعد خطوة حاسمة لتحقيق هدفين أساسيين.
وأوضح زامير، على صفحة الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأول يتمثل في إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم، واصفًا إياه بـ"الواجب الأخلاقي الأعلى"، فيما يهدف الثاني إلى القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لمنظمة حماس، على حد وصفه.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد حذّر، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس في المدينة.
وأعلن أدرعي، في بيان، أن "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".
ودعا أدرعي سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".
واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "غزة تحترق"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس.
وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.